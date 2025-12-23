Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U22 Indonesia nhận án phạt vì thi đấu tệ ở SEA Games 33?

Sự kiện: Bóng đá Indonesia

TPO - Ông Surono, thứ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia vừa mang tới một thông điệp đáng lo cho U22 Indonesia. Theo đó, đội tuyển này cũng như một số đội tuyển thể thao không hoàn thành chỉ tiêu ở SEA Games 33, sẽ phải nhận án phạt.

U22 Indonesia đã dừng bước ở vòng bảng SEA Games 33

U22 Indonesia đã dừng bước ở vòng bảng SEA Games 33

Trong tuyên bố mới đây, ông Surono, thứ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia khẳng định bên cạnh việc thưởng hậu hĩnh cho các VĐV giành HCV (hơn 1,5 tỷ đồng/huy chương) thì Indonesia cũng sẽ có chế tài xử phạt với các đội tuyển thể thao không hoàn thành chỉ tiêu ở SEA Games 33.

“Chúng tôi đã lập kế hoạch cho từng môn thể thao. Chúng tôi đã khoanh vùng một số môn không đạt mục tiêu, đạt mục tiêu và thậm chí có một số môn vượt mục tiêu đề ra. Chắc chắn sẽ có giải thưởng và sẽ có hình phạt (cho những đội không đạt chỉ tiêu). Bộ Thanh niên và Thể thao chắc chắn sẽ có hành động”, ông Surono nói.

Chưa có văn bản chính thức được thông qua nhưng ông Surono cho biết, một trong những biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng là cắt giảm, thậm chí ngừng tài trợ cho công tác huấn luyện đối với các bộ môn thể thao không đạt chỉ tiêu.

U22 Indonesia nhận án phạt vì thi đấu tệ ở SEA Games 33? - 2

"Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể sau, nhưng đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất hiện nay là làm thế nào để duy trì sự gắn kết và phát triển trong tất cả các môn thể thao", vị quan chức này nhấn mạnh thêm.

Tại SEA Games 33, Indonesia đã giành được 91 HCV, 111 HCB và 131 HCĐ. Thành tích này vượt xa mục tiêu đề ra khi trước giải, Indonesia chỉ phấn đấu vượt mốc 80 HCV do nhiều nội dung thế mạnh của họ không được đưa vào chương trình đại hội.

Nhưng năm nay, họ bất ngờ bứt phá ở một số môn. Indonesia giành 9 HCV điền kinh so với con số 7 họ từng giành ở SEA Games 32. Ngoài ra là 6 HCV bắn cung, 4 HCV leo núi thể thao… Tuy nhiên, một số môn kỳ vọng thì họ lại gây thất vọng. Đội Pencak Silat chỉ có 4 HCV so với 9 ở kỳ đại hội lần trước và đặc biệt là môn bóng đá nam, khi Indonesia với vị thế đương kim vô địch đã không qua nổi vòng bảng. Với tuyên bố của ông Surono, gần như chắc chắn đội U22 Indonesia sẽ phải nhận một án phạt từ cơ quan quản lý thể thao nước nhà.

