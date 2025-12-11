Gay cấn bảng xếp hạng SEA Games 33: Việt Nam sớm bứt phá, Thái Lan độc chiếm số 1

📈 Đoàn Việt Nam thi đấu suôn sẻ để lọt top 4

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33, các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam đã thi đấu tương đối thành công khi giành 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 16 huy chương đồng.

Hưng Nguyên là chủ nhân 1 trong 4 HCV của đoàn thể thao Việt Nam ở ngày thi dấu 10/12

Trong đó, 4 tấm HCV đến từ các môn Canoe (nội dung Thuyền đôi Nữ 500m), Taekwondo (Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp), bơi (200m hỗn hợp cá nhân nam) và bi sắt (Shooting cá nhân nam). Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 4 trên bảng tổng sắp huy chương, sau đoàn Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Trên thực tế, thành tích của đoàn Việt Nam có thể tốt hơn nếu chúng ta không bị mất những tấm HCV đáng tiếc. Có thể kể đến nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ tiêu chuẩn môn Taekwondo, khi bài thi của Kim Hà - Trọng Phúc gây tranh cãi, còn trọng tài từ chối xem lại video đối chứng do phía Việt Nam cung cấp.

Trong khi đó, nhà vô địch Ju-jitsu U21 thế giới Phụng Mùi Nhình cũng thua cuộc đáng tiếc ở chung kết hạng 52kg đối kháng nữ trước võ sĩ Thái Lan.

🥇 Thái Lan độc chiếm ngôi số 1

Không ngạc nhiên khi đoàn chủ nhà Thái Lan độc chiếm ngôi số 1 với 19 HCV, 13 HCB và 10 HCĐ. Bên cạnh những môn được xem như “mỏ vàng” gồm Canoe (3 HCV), Ju-jitsu đối kháng (3), đua xe đạp (2), Ju-jitsu biểu diễn (2), cầu mây (2), Thái Lan còn ăn mừng chiến thắng ở các môn cầu lông, cờ ốc, taekwondo, bi sắt, polo, Hockey.

Xếp ở vị trí thứ nhì là Indonesia với thành tích 5 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ. Số HCV của đoàn thể thao “Xứ vạn đảo” chia đều cho các môn cầu lông, Canoe, bi sắt, bơi và taekwondo.

Đoàn thể thao Singapore giành 5 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ để xếp hạng 3, trong đó môn thể thao thế mạnh là bơi lội đóng góp 2 HCV. Với diễn biến hiện tại, cuộc đua "gặt vàng" giữa Việt Nam với các đoàn thể thao hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn trong những ngày thi đấu tới.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên