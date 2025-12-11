U22 Malaysia tăng cường lực lượng để chạm trán U22 Việt Nam

Bóng đá nam SEA Games 33 không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các giải quốc nội vẫn diễn ra trùng thời điểm Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025. Vì vậy, nhiều cầu thủ thuộc tuyển U22 quốc gia vừa tham dự SEA Games 33, vừa phục vụ CLB chủ quản.

Ubaidullah Shamsul Fazili (phải) đang thi đấu tại Malaysia Super League

Trước màn so tài mang tính quyết định ngôi nhất bảng B bóng đá nam SEA Games 33, tuyển U22 Malaysia tăng cường trung vệ giàu kinh nghiệm Ubaidullah Shamsul Fazili, sẵn sàng hướng mục tiêu thắng U22 VIệt Nam.

Trước đó Fazili không thể góp mặt trong lượt trận ra quân vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33 vì phải thi đấu cho CLB Terengganu ở giải vô địch quốc gia (Malaysia Super League). Tuyển thủ sinh năm 2003 vốn là trụ cột, đội trưởng của U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á 2026.

HLV trưởng Nafuzi Zain đánh giá cao năng lực của trung vệ giàu kinh nghiệm vả kỳ vọng sự góp mặt của Fazili sẽ tăng cường sức mạnh giúp U22 Malaysia đạt được mục tiêu khi đối đầu U22 Việt Nam lúc 16 giờ ngày 11-12.

Đến với SEA Games kỳ này, U22 Malaysia không được đánh giá cao khi nòng cốt lực lượng đa phần là các cầu thủ trẻ thi đấu ở giải hạng 2 quốc gia, ít kinh nghiệm thực chiến sân chơi quốc tế. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Nafuzi Zain là đội bóng giàu thể lực, "không chiến" tốt, được thể hiện qua trận thắng đậm U22 Lào với tỉ số 4-1 ở ngày ra quân.

U22 Malaysia quyết thắng U22 Việt Nam để giành ngôi nhất bảng B

Đội giành chiến thắng trong lượt trận cuối bảng B sẽ vào bán kết với vị thế nhất bảng, có nhiều cơ hội "né" chủ nhà Thái Lan trong màn đấu tranh tấm vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Trong trường hợp hai đội hòa nhau, U22 Việt Nam vẫn vào bán kết với vị thế đội nhì bảng của thành tích tốt nhất song nhiều khả năng phải chạm trán U22 Thái Lan ở vòng đấu kế tiếp. Trong khi đó, U22 Malaysia có cơ may đối đầu U22 Philippines ở vòng bán kết.