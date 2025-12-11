Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Malaysia: Chờ thắng lợi tiếp theo (SEA Games)

(12h30, 11/12, vòng bảng) ĐT nữ bóng chuyền Việt Nam hướng tới chiến thắng tiếp theo ở vòng bảng sau khởi đầu thuận lợi trước đối thủ Myanmar ngày hôm qua.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu trận đầu tiên tại Thái Lan gặp đội tuyển Myanmar. Sở hữu dàn sao đã khẳng định tên tuổi, cùng với chất lượng đội hình vượt trội, các cô gái của chúng ta đã hoàn thành mục tiêu đề ra là chiến thắng. Tỷ số sau 3 set lần lượt là 25-9, 25-10, 25-6 nghiêng về thầy trò HLV Tuấn Kiệt. Ở lượt trận tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 12h30 ngày 11/12. Đây được dự báo sẽ là một chiến thắng dễ dàng nữa cho tuyển Việt Nam khi đối thủ bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt.

-11/12/2025 07:57 AM (GMT+7)
