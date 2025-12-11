Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 11/12: Dàn sao đi săn HCV
(Tin thể thao, tin SEA Games) Ngày 11/12 SEA Games 33, Việt Nam hướng tới “cơn mưa vàng” với nhiều nội dung chung kết, hy vọng HCV từ bơi, Ju-jitsu, điền kinh, taekwondo, Canoeing/Kayak và thể dục dụng cụ.
Ngày 11/12 SEA Games 33 hứa hẹn là một trong những ngày bùng nổ của Thể thao Việt Nam, với nhiều nội dung chủ lực bước vào chung kết và cơ hội giành huy chương ở bơi, Ju-jitsu, điền kinh, taekwondo, Canoeing/Kayak và thể dục dụng cụ.
Các VĐV như Phạm Thanh Bảo, Lương Đức Phước, Ngần Ngọc Nghĩa, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Khánh Phong là những niềm hy vọng vàng, trong khi các môn Judo, Karate, xe đạp địa hình cũng hướng tới huy chương. Với phong độ ổn định và kinh nghiệm thi đấu, đoàn Việt Nam kỳ vọng tiếp tục tạo ra “cơn mưa vàng” sau 4 HCV giành được ngày 10/12.
(Tin thể thao, tin SEA Games) Nhà vô địch thế giới 56kg Đào Hồng Sơn đối mặt thử thách lớn tại SEA Games 33 khi buộc phải thi đấu hạng 62kg, chấp nhận...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/12/2025 23:43 PM (GMT+7)