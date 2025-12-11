U22 Việt Nam xếp trên Thái Lan, Indonesia về giá trị đội hình tại SEA Games 33

Theo xếp hạng của Transfermarkt, U22 Việt Nam sở hữu đội hình trị giá 3,15 triệu euro (gần 97 tỉ đồng) - cao nhất trong số 9 đội bóng tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33.

Xếp sau lần lượt là Indonesia - 3,1 triệu euro, Thái Lan - 1,92 triệu euro, Myanmar - 1,78 triệu euro, Philippines - 1,19 triệu euro, Lào - 865.000 euro, Malaysia - 650.000 euro, Singapore - 570.000 euro, Timor Leste - 395.000 euro.

U22 Việt Nam sở hữu đội hình đắt giá nhất môn bóng đá nam SEA Games 33

Điều này là nhờ U22 Việt Nam sở hữu nhiều tuyển thủ có "số má" ở giải chuyên nghiệp cao nhất quốc gia (V-League) như Khuất Văn Khang (giá trị chuyển nhượng 300.000 euro, Nguyễn Đình Bắc (300.000 euro), Nguyễn Thái Sơn (250.000 euro), Viktor Le (200.000 euro).

Đây cũng là 4 cái tên trong tốp 10 cầu thủ giá trị nhất SEA Games 33, theo Transfermarkt.

Xếp đầu danh sách cá nhân này là tuyển thủ gốc Hà Lan nhập tịch của Indonesia - Ivar Jenner (300.000 euro). Bên cạnh đó, Indonesia còn có Ferrari (275.000 euro), Kadek (250.000 euro).

Chủ nhà Thái Lan chỉ có Kakanar (250.000 euro) nằm trong tốp 10. Tương tự, Hakamin (200.000 euro, Malaysia) hay Monis (200.000 euro, Philippines) là những đại diện duy nhất của đội tuyển có mặt trong tốp 10 cá nhân đắt giá.

Có tới 4 tuyển thủ Việt Nam góp mặt tốp 10 cầu thủ đắt giá nhất môn bóng đá nam SEA Games 33

Tất nhiên, giá trị chuyển nhượng chỉ mang tính tham khảo, không hoàn toàn quyết định việc đội tuyển nào sẽ giành quyền đi tiếp hay vô địch chung cuộc.

Đơn cử như Philippines, với giá trị đội hình chỉ xếp 5/9, không được đánh giá cao trước khi giải khởi tranh, song hiện lại là đội bóng giành tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết, đồng thời nổi lên như ứng viên sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch.

Trong khi đó, các ứng viên nặng ký như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Singapore sẽ tranh 3 tấm vé còn lại vào bán kết, trước khi nghĩ tới tấm huy chương vàng danh giá của đại hội năm nay.