Dự đoán tỷ số U22 Việt Nam - U22 Malaysia: Quyết đấu vì ngôi đầu (SEA Games)

Thống kê của U22 Việt Nam và U22 Malaysia ở SEA Games 33

U22 Việt Nam và U22 Malaysia có thể định đoạt vé đi tiếp ở trận đấu này. 2 đội đều đã có 3 điểm và U22 Malaysia có nhiều lợi thế hơn khi đạt hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn đoàn quân HLV Kim Sang Sik (+3 so với +1). Điều này đồng nghĩa U22 Malaysia chỉ cần hòa là đủ điều kiện đoạt vé trực tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng B.

Kết quả kể trên cũng đảm bảo cho U22 Việt Nam vào bán kết với tư cách đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất. Lý do bởi ở bảng A và bảng C, các đội nhì bảng chỉ có được tối đa 3 điểm.

U22 Việt Nam quyết tâm đánh bại U22 Malaysia

Nhưng không vì vậy mà U22 Việt Nam sẽ đá theo phong cách cầu hòa. Việc chơi với tâm lý như vậy có thể khiến sai số xảy ra, khiến nguy cơ bị loại tăng cao trong trường hợp thua trận. Chưa kể việc chỉ là 1 trong 3 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất có thể khiến U22 Việt Nam phải chạm trán U22 Thái Lan ngay tại bán kết.

Đội bóng Thứ hạng ở vòng bảng SEA Games 33 Số trận Số trận thắng Số bàn thắng Số bàn thua U22 Việt Nam Hạng 2 1 1 2 1 U22 Malaysia Hạng 1 1 1 4 1

Phong độ gần đây của U22 Việt Nam và U22 Malaysia

Thành tích thi đấu của U22 Việt Nam và U22 Malaysia trong 5 trận gần nhất U22 Việt Nam U22 Malaysia U22 Lào 1-2 U22 Việt Nam U22 Việt Nam 0-1 U22 Hàn Quốc U22 Uzbekistan 1-0 U22 Việt Nam U22 Trung Quốc 0-1 U22 Việt Nam U22 Trung Quốc 1-1 U22 Việt Nam U22 Malaysia 4-1 U22 Lào U22 Singapore 0-7 U22 Malaysia U22 Malaysia 1-2 U22 Việt Nam U22 Thái Lan 2-0 U22 Malaysia U22 Malaysia 5-1 U22 Lào

U22 Việt Nam chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho SEA Games 33 khi liên tục thi đấu. Như việc dự Panda Cup 2025 và được gặp nhiều đội mạnh như U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan hay U22 Trung Quốc giúp toàn đội rút ra nhiều bài học.

Trong khi đó, U22 Malaysia gần như bỏ qua việc chạy đà cho giải đấu này. Họ chọn việc tập luyện nội bộ trong bối cảnh nền bóng đá nước này hiện gặp nhiều rối ren. Nhưng điều đó có vẻ điều đó không hề khiến họ lo ngại bởi vẫn có màn ra quân ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước Lào.

Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam và U22 Malaysia

Ngày thi đấu Trận đấu 8/5/2023 U22 Malaysia 1-2 U22 Việt Nam 30/6/2012 U22 Việt Nam 0-3 U22 Malaysia

Phân tích cầu thủ chủ chốt

U22 Việt Nam

1) Đình Bắc: Đây là ngôi sao sáng giá nhất của U22 Việt Nam. Anh đã ghi cú đúp bàn thắng để giúp cho U22 Việt Nam thắng 2-1 U22 Lào. Phong độ của Đình Bắc vốn dĩ được duy trì tốt cả trong màu áo CLB cho đến khi được triệu tập lên các ĐTQG. Chính vì vậy, người hâm mộ tiếp tục trông đợi anh thi đấu tốt ở trận cầu tới.

Chờ Đình Bắc tiếp tục ghi bàn

2) Xuân Bắc: Xuân Bắc hiện là tiền vệ trung tâm hàng đầu của U22 Việt Nam. Anh dính chấn thương ở trận gặp U22 Lào nhưng đã hồi phục tốt và sẵn sàng cho trận gặp U22 Malaysia. Anh là mẫu tiền vệ có khả năng công thủ toàn diện, được HLV Kim Sang Sik tin tưởng.

3) Khuất Văn Khang: Khuất Văn Khang còn trẻ nhưng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Anh chơi tại V-League, đã ra sân cho các đội trẻ lẫn ĐTQG. Khả năng gây đột biến của Khuất Văn Khang cũng là điểm mạnh mà U22 Malaysia phải dè chừng.

U22 Malaysia

1) Harry Danish: Tiền đạo Harry Danish có khả năng khoan phá tốt ở hàng công với kỹ thuật ấn tượng vốn có. Ở trận thắng U22 Lào, anh là người gỡ hòa 1-1 để mở ra chiến thắng đậm đà cho đội nhà.

Hàng thủ U22 Việt Nam coi chừng Harry Danish

2) Moses Raj: Trung vệ này của U22 Malaysia có khả năng bật nhảy và chiều cao tốt, lên tới 1m83. Anh đã ghi bàn trong ngày đội nhà thắng 4-1 U22 Lào. Dự báo Moses Raj có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho hàng thủ vốn chống bóng bổng không tốt của U22 Việt Nam.

3) Aliff Izwan: Aliff Izwan là 1 trong số ít các cầu thủ của U22 Malaysia từng được triệu tập lên ĐTQG cũng như hiện chơi tại giải VĐQG Malaysia. Khả năng sáng tạo của tiền vệ này cộng với kinh nghiệm thi đấu dồi dào sẽ là điểm tựa cho nhiều đồng đội khác có ít kinh nghiệm.

Phân tích lối chơi 2 đội

U22 Việt Nam U22 Malaysia Điểm mạnh Khả năng gây đột biến lớn từ các cá nhân trên hàng công, lối chơi tốc độ, kiểm soát bóng tốt, nhân sự ở các tuyến dày. Khả năng dứt điểm tốt, lối chơi gắn kết, cầu thủ có thể chất tốt. Điểm yếu Khả năng chống bóng bổng không ổn, khâu dứt điểm chưa tốt. Dàn sao không có nhiều thời gian chuẩn bị cho SEA Games 33, vắng không ít trụ cột, đặc biệt là trường hợp tiền đạo nhập tịch Fergus Tierney.



Đội hình dự kiến

U22 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Tuấn Phong, Văn Khang; Quốc Cường, Thái Sơn, Anh Quân; Quốc Việt, Đình Bắc, Viktor Lê

U22 Malaysia: Sharani Zuhilmi; Aysat Hadi, Aiman Hakimi, Ahmad Alis, Aeshad Shafizan; Sahal Kahimi, Hamimi Azim, Harry Danish; El Basheer, Ahmad Haziq, Moses Raj

Dự đoán tỷ số

Kết quả AI dự đoán U22 Việt Nam thắng 40% Hòa 30% U22 Malaysia thắng 30%

Dự đoán kết quả: U22 Việt Nam 2-1 U22 Malaysia

