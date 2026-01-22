U23 Việt Nam thua trận vẫn được khen ngợi

U23 Việt Nam tối qua (20/1) đã thua 0-3 trước U23 Trung Quốc tại vòng bán kết VCK U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam trước đó đã toàn thắng 4 trận tại giải đấu này. Tính rộng hơn, U23 Việt Nam trước khi đối đầu U23 Trung Quốc đã có 15 trận thắng liên tiếp dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

U23 Việt Nam không thể tái hiện “Kỳ tích Thường Châu” như lứa đàn anh của năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. Mặc dù vậy, những gì U23 Việt Nam làm được vẫn khiến người hâm mộ tự hào.

U23 Việt Nam dù thua U23 Trung Quốc nhưng vẫn được người hâm mộ khen ngợi. Ảnh: VFF

Cổ động viên Hoàng Quốc Minh chia sẻ: “Ai cũng tiếc nuối khi U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc. Đây là thời điểm chúng ta đang có phong độ và sự tự tin rất cao. Mặc dù vậy, bóng đá ngoài niềm vui cũng có những nỗi buồn và chúng ta cần chấp nhận điều đó. Điều quan trọng là những gì U23 Việt Nam thể hiện đã khiến người hâm mộ nức lòng. U23 Việt Nam chứng tỏ đẳng cấp đạt tầm châu Á thực sự và đội bóng này với nhiều nhân tố xuất sắc sẽ còn tiến xa trong tương lai”.

Đồng quan điểm, người hâm mộ Vũ Hải Hà nhận định: “U23 Việt Nam thua 1 trận nhưng đã thắng cả hành trình. U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đã trải qua năm 2025 với rất nhiều thành công, giành chức vô địch U23 Đông Nam Á và huy chương vàng SEA Games 33. U23 Việt Nam lỡ hẹn với ngôi quán quân U23 châu Á 2026, nhưng họ chắc chắn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ”.

Cổ động viên Nguyễn Quốc Anh cho biết: “U23 Việt Nam bây giờ không phải là đội bóng kiểu “ẩn số” hay “ ngựa ô” mà thể hiện sức mạnh thực sự. U23 Việt Nam sẵn sàng chơi tấn công, biết cách kiểm soát trận đấu và đủ sức chơi áp đảo cả những đội mà trước đây chúng ta khi chạm trán chỉ biết phòng ngự và đá kiểu rình rập. Trận thua U23 Trung Quốc rõ ràng rất đáng tiếc, nhưng người hâm mộ hiểu rằng các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Chính vì vậy, U23 Việt Nam dù không thể vào chung kết nhưng vẫn xứng đáng nhận được nhiều lời khen”.

U23 Việt Nam đã cho thấy đẳng cấp và sự tự tin rất cao trước bất cứ đối thủ nào. Ảnh: VFF

Người hâm mộ Lê Quang Việt bộc bạch: “U23 Việt Nam bây giờ không còn yếu tố bất ngờ. Do đó, U23 Việt Nam phải chơi sòng phẳng trước bất cứ đối thủ nào và thầy trò HLV Kim Sang-sik đã làm được điều đó. Bóng đá có thắng, có thua và thất bại trước U23 Trung Quốc không phải điều gì đáng xấu hổ với U23 Việt Nam. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia, truyền thông, cổ động viên của cả châu Á. Đây chính là sự thăng tiến về đẳng cấp và lứa U23 Việt Nam này sẽ là nguồn cung cấp cầu thủ rất tốt cho ĐT Việt Nam ngay từ thời điểm này”.