Dừng bước ở bán kết, U23 Việt Nam thắng sự tôn trọng của châu Á

Báo chí Hàn Quốc có nhiều đánh giá sau thất bại đầu tiên của HLV Kim Sang-sik kể từ khi ông dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam. Các tờ báo lớn ở xứ sở kim chi như SPOTV News hay Chosun đều bày tỏ sự tiếc nuối khi chuỗi 15 chiến thắng liên tiếp của U22 và U23 Việt Nam phải khép lại trước một đối thủ chơi kỷ luật như Trung Quốc.

Tờ SPOTV News đánh giá cao hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải đấu năm nay

Theo nhiều bài phân tích, bước ngoặt của trận đấu đến vào đầu hiệp hai khi đội bóng Đông Nam Á nhận 2 bàn thua chỉ trong 5 phút. Việc phải thi đấu thiếu người vì thẻ đỏ của trung vệ Phạm Lý Đức càng khiến cán cân nghiêng hẳn về phía đại diện đất nước tỉ dân. Dù vậy, các tờ báo Hàn Quốc vẫn đánh giá cao cách nhập cuộc thận trọng và tinh thần không bỏ cuộc của U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, truyền thông Hàn Quốc cũng nhấn mạnh việc vào đến bán kết sau chuỗi trận toàn thắng là một hành trình "kỳ diệu" của "Những chiến binh sao vàng", đặc biệt trong bối cảnh đại diện Đông Nam Á liên tiếp chạm trán các đội bóng được đánh giá cao hơn như Jordan, Ả Rập Saudi hay UAE.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giành chiến thắng trước các đối thủ Tây Á này ở cấp độ U23. SPOTV News nhận định: "Chuỗi trận thắng thần kỳ của Kim Sang-sik đã kết thúc, nhưng ông vẫn còn nhiều cơ hội để tạo bất ngờ cùng bóng đá Việt Nam".

U23 Việt Nam cho thấy tinh thần không bỏ cuộc khi bị U23 Trung Quốc dẫn trước (Ảnh: AFC)

Trong khi đó, truyền thông Đông Nam Á đồng loạt lên tiếng động viên "Những chiến binh sao vàng". Main Stand, một trong những tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan, khẳng định thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thể hiện rõ nét "chất Đông Nam Á" tại giải đấu năm nay. Với lối chơi giàu năng lượng, không ngại va chạm trước các đối thủ giàu thể lực, U23 Việt Nam đã chứng minh vị thế "sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng" ở những vòng đấu cao nhất của sân chơi châu lục.

Trang Seasia Goal của Indonesia cho rằng thất bại vừa qua không phản ánh trọn vẹn nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại VCK U23 châu Á 2026. "U23 Việt Nam là niềm tự hào chung của Đông Nam Á. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ toàn khu vực" - trang này kết luận.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba (Ảnh: AFC)

Đáng chú ý, ngoài việc ca ngợi chiến thắng mang tính lịch sử của đội nhà, báo chí Trung Quốc cũng dành nhiều lời khen cho "Những chiến binh sao vàng". Tờ 163 Sports và Sina Sports đều ấn tượng với tinh thần chủ động cầm bóng, thái độ thi đấu không buông xuôi và nền tảng kỹ thuật tốt của đại diện Đông Nam Á, ngay cả khi rơi vào tình thế thiếu người. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng được nhắc đến như một điểm sáng về tiềm năng và khả năng tạo đột biến.

Tối 20-1, U23 Việt Nam nhận thất bại cay đắng trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, qua đó lỡ hẹn với tấm vé chung kết sau 8 năm chờ đợi. Dù vậy, phía trước vẫn còn trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, và quan trọng hơn là một thế hệ cầu thủ đã trưởng thành sau những vấp ngã. Trận thua lần này sẽ là động lực cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.