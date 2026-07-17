Lộ diện 'vua shopping' ở V.League 2026

Trường Tươi Đồng Nai vô địch giải Hạng nhất 2025/26 để giành quyền thăng hạng V.League

Mùa trước, Trường Tươi Đồng Nai vô địch giải Hạng Nhất với 50 điểm sau 22 vòng đấu, qua đó giành quyền thăng hạng V.League. Trước thềm mùa giải mới, đội bóng của Nguyễn Công Phượng đã chia tay một loạt cầu thủ, đồng thời bổ sung nhiều tân binh.

Mới nhất, đội bóng miền Đông Nam Bộ thông báo chiêu mộ tiền đạo người Serbia Andrija Majdevac. Chân sút sinh năm 1997 từng khoác áo các đội tuyển trẻ Serbia, trong đó có U18 Serbia, đồng thời sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại Serbia, Hy Lạp và Hungary trong màu áo Panetolikos, Debrecen, Novi Pazar và gần nhất là Napredak.

Ở mùa giải 2025/26, Majdevac ra sân 29 trận trên mọi đấu trường, ghi 9 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo cho Napredak.

Một gương mặt khác là Andrei Ivan (1997), từng nhiều năm khoác áo đội tuyển Romania. Ivan từng chơi tại nhiều giải đấu ở châu Âu trong màu áo các CLB như Universitatea Craiova, Rapid Wien và Panserraikos. Trong màu áo Universitatea Craiova, Andrei Ivan đã ghi 72 bàn thắng và có 38 pha kiến tạo, góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch Cúp Quốc gia Romania và Siêu cúp Romania.

Nổi bật hơn cả là Milos Vulic (sinh năm 1996) từng khoác áo đội tuyển Serbia và Red Star Belgrade, một trong những CLB giàu truyền thống và thành công nhất Serbia. Khi thi đấu cho Red Star Belgrade, Milos Vulic nhiều lần góp mặt tại UEFA Champions League và từng ghi bàn vào lưới Olympiacos (Hy Lạp).

Về nội binh, Trường Tươi Đồng Nai cũng đưa về thủ môn Phạm Văn Phong, 2 hậu vệ Nguyễn Văn Đức, Phan Văn Hiếu và cả trung vệ Bùi Tiến Dụng, người từng nổi lên trong màu áo U23 Việt Nam lứa Thường Châu.