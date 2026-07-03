Trường Tươi Đồng Nai công bố 4 tân binh đầu tiên

Trường Tươi Đồng Nai chiêu mộ cùng lúc 4 tân binh

Những gương mặt cập bến đội bóng miền Đông Nam Bộ gồm thủ môn Phạm Văn Phong, trung vệ Bùi Tiến Dụng cùng bộ đôi hậu vệ Nguyễn Văn Đức và Phan Văn Hiếu.

Đây đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng thi đấu tại nhiều giải đấu chuyên nghiệp trong nước và được kỳ vọng sẽ mang đến sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự của Trường Tươi Đồng Nai. Việc bổ sung đồng loạt bốn cái tên chất lượng cho thấy đội bóng đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, hướng tới mục tiêu cạnh tranh những vị trí cao trong mùa giải mới.

4 tân binh của Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Ở vị trí thủ môn, Phạm Văn Phong được đánh giá là sự bổ sung đáng giá với kinh nghiệm thi đấu dày dạn và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự. Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dụng sở hữu nền tảng chuyên môn tốt cùng bản lĩnh thi đấu ở các sân chơi lớn. Hai hậu vệ Nguyễn Văn Đức và Phan Văn Hiếu cũng được kỳ vọng sẽ gia tăng sự linh hoạt cho hàng thủ, đồng thời tạo thêm nhiều phương án chiến thuật cho ban huấn luyện.

Không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn, sự xuất hiện của bốn tân binh còn hứa hẹn tạo nên môi trường cạnh tranh tích cực trong đội hình, qua đó giúp toàn đội duy trì động lực phát triển và hướng đến những mục tiêu dài hạn. Đây cũng là minh chứng cho quyết tâm của Trường Tươi Đồng Nai trong quá trình xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh ở mùa giải 2026/27.

Với những bước đi mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, Trường Tươi Đồng Nai đang từng bước hoàn thiện đội hình bằng các bản hợp đồng được đầu tư kỹ lưỡng. Người hâm mộ kỳ vọng Phạm Văn Phong, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Văn Đức và Phan Văn Hiếu sẽ nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của đội bóng, phát huy tối đa khả năng và cùng Trường Tươi Đồng Nai hướng đến một mùa giải thành công.