Thủ môn Cape Verde tiếp tục gây sốt World Cup, đã có đội V-League nào chốt đơn?

"Cơn sốt" rạng sáng 22/6 và bước ngoặt chuyển nhượng khó tin

Trận hòa kịch tính 2-2 giữa Cape Verde và Uruguay rạng sáng nay không chỉ giữ vững cơ hội đi tiếp lịch sử cho đại diện châu Phi, mà còn đẩy sức hút của thủ thành Vozinha lên một đỉnh cao mới. Từ một cái tên vô danh, hành động đứng uống nước đầy điềm tĩnh bên khung thành cùng phong độ cao của "người nhện" này đã giúp anh cán mốc 15,3 triệu lượt theo dõi trên Instagram, một con số không tưởng đối với một cầu thủ đã bước sang tuổi 40.

Thủ thành Vozinha cùng ĐT Cape Verde liên tục gây bất ngờ tại World Cup 2026.

Ngay trong bối cảnh Vozinha đang là tâm điểm của truyền thông toàn cầu tại Mỹ, tại Việt Nam, nhà môi giới cầu thủ Nguyễn Minh Châu (Châu "Râu") đã lập tức đưa ra những cập nhật mới nhất vào trưa ngày 22/6 về thương vụ đưa thủ thành này về dải đất hình chữ S.

Trước đó, vị đại diện này từng hào hứng tuyên bố chỉ cần một CLB V-League "chốt cọc" là ông sẽ lập tức bay sang Mỹ để xử lý các thủ tục chuyển nhượng quốc tế ngay trên đất cờ hoa. Ai cũng nghĩ với một ngôi sao đang sáng nhất World Cup, việc sở hữu thủ môn này sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt của các ông bầu Việt. Thế nhưng, diễn biến thực tế lại đi theo một kịch bản hoàn toàn khác.

Vozinha có thể được giới thiệu cho các CLB của Indonesia

Cập nhật mới nhất từ ông Nguyễn Minh Châu, tính đến trưa ngày 22/6, vẫn chưa có bất kỳ đội bóng nào tại V-League chính thức xuống tiền "chốt đơn" Vozinha. Dù các điều kiện tài chính để sở hữu "người nhện" này được đánh giá là rẻ như cho. Mức giá lót tay thực tế để sở hữu chữ ký của thủ thành Cape Verde chỉ rơi vào khoảng 30.000 Euro (hơn 800 triệu đồng).

Vẫn chưa có CLB V-League nào "chốt đơn" thủ môn Vozinha.

Trong khi mức lương hiện tại của anh tại CLB chủ quản Chaves (Bồ Đào Nha) cũng cực kỳ khiêm tốn, chỉ vào khoảng 3.780 Euro/tháng (gần 100 triệu đồng). Ở tuổi 40, gánh nặng tuổi tác có thể là lý do khiến các đội bóng Việt Nam e dè khi phải hy sinh một suất ngoại binh vốn thường ưu tiên cho hàng công.

Tuy nhiên, nhìn cái cách Vozinha liên tục "gánh team" trước hai ông lớn Tây Ban Nha và Uruguay, rõ ràng đẳng cấp của anh vẫn đủ để chơi bóng thêm vài mùa giải tại Đông Nam Á. Chưa kể, giá trị thương mại mà một cầu thủ có 15,3 triệu người theo dõi mang lại cho bất kỳ CLB nào sở hữu anh là không thể đo đếm bằng tiền.

Sự e dè của các đại gia V-League đang đẩy thương vụ này đối diện với nguy cơ đổ bể vào phút chót. Theo đó, nếu các CLB trong nước tiếp tục đắn đo và không chịu xuống tiền ký hợp đồng ghi nhớ, nhiều khả năng ông Nguyễn Minh Châu sẽ chuyển hướng, đưa thủ môn của Cape Verde sang thi đấu tại giải VĐQG Indonesia. Bởi ai cũng biết các đội bóng xứ vạn đảo nổi tiếng là những "tay chơi" thứ thiệt, sẵn sàng bạo chi và cực kỳ nhạy bén với các ngôi sao mang lại hiệu ứng đám đông.