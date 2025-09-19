Amorim cần học theo Pep, nghe lời Mourinho để tỉnh thức hoặc "tự đào hố chôn mình"

🤜🤛Lời mỉa mai của Mourinho

Trước đây, Mourinho từng không ngần ngại tuyên bố: "Chúng ta đang ở thời đại mà các HLV cố gắng làm những điều không hiệu quả và họ thất bại. Nhưng họ lại nói: 'Tôi thất bại, nhưng tôi thất bại với ý tưởng của mình'. Ôi bạn ơi, nếu bạn thất bại vì ý tưởng của mình, bạn thật ngu ngốc".

Lời nhận xét của Mourinho gợi nhớ đến một câu nói nổi tiếng khác của ông sau chiến thắng 2-0 đầy khó nhọc của MU trước Ajax trong trận chung kết Europa League mùa 2016/17: "Bóng đá có rất nhiều nhà thơ. Nhưng nhà thơ thì hiếm khi giành được nhiều danh hiệu".

HLV Mourinho nổi tiếng với những lời châm chọc các HLV có tư duy trái ngược so với ông

Với Mourinho, bóng đá tồn tại sự đối lập lớn giữa những HLV mơ mộng và một số cái tên thực dụng đến cực đoan như chính ông. Không cần tìm đâu xa để thấy những ví dụ minh họa cho lời Mourinho. Đó là Ruben Amorim, người từng tuyên bố không thay đổi triết lý bóng đá kể cả MU có đang gặp khủng hoảng. Ông còn nói thà bị đuổi việc còn hơn thay đổi.

Phát ngôn này được xem là minh chứng cho điều mà Mourinho gọi là “ngu ngốc”. Nhưng Amorim không hề thiếu thông minh. Ông có được ghế nóng ở sân Old Trafford sau khi giành nhiều vinh quang ở Sporting Lisbon.

Amorim có tài, đặc biệt là khả năng hùng biện. Nhưng trong sự nghiệp của mỗi HLV, có những thời điểm mà sự cố chấp không chịu thay đổi trước những hoàn cảnh bất lợi có thể trở thành việc tự hủy hoại chính mình.

👌Pep Guardiola - Tấm gương đáng học hỏi

Pep Guardiola từng tuyên bố trong giai đoạn khủng hoảng tại Man City mùa trước rằng ông sẽ không bao giờ thay đổi cách tiếp cận. Nhưng trên thực tế, trong 12 tháng qua, ông đã có những điều chỉnh đáng kể trong phong cách chơi của nửa xanh thành Manchester, dù vẫn giữ nguyên những nguyên tắc cốt lõi.

Thay đổi là điều khó khăn, đặc biệt khi văn hóa bóng đá hiện đại tôn vinh ý tưởng hơn hầu hết mọi thứ. Nên nhớ chỉ 22 trong số 96 HLV tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có thể tại nhiệm ở 1 đội bóng trong vòng hơn 2 năm.

Pep Guardiola không ngại thay đổi

Mourinho nói rằng ông thực dụng, nhưng thực tế cho thấy nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không hề mang tới hiệu quả kể từ sau thời điểm ông rời khỏi MU. Chiến lược gia sinh năm 1963 đã bị sa thải liên tục, chỉ có thể dẫn dắt những đội bóng có tầm cỡ thua xa những nơi ông từng gắn bó ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp. Gần đây, "Người đặc biệt" đến với Benfica, đội bóng bị các CĐV đánh giá ở mức tầm trung bình khá ở sân chơi Cúp C1.

Điều này cho thấy Mourinho của hiện tại không linh hoạt trước thời cuộc. Có lẽ sự thực dụng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ là mang thời điểm trong từng trận đấu, thay vì ông có tầm nhìn dài hạn hay có khả năng tiếp cận những cái mới của bóng đá hiện đại. Đó là lý do khiến Mourinho vào lúc này luôn có vị thế ở phía sau so với Pep Guardiola.

Pep Guardiola từng bị nghi ngờ khi đến với Man City vào năm 2016. Nhiều chuyên gia tin rằng triết lý của ông không có đất diễn ở Ngoại hạng Anh. Nhưng cuối cùng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã có thành công rực rỡ và tạo ra ảnh hưởng sâu rộng, định hình cả nền bóng đá Anh theo tầm nhìn của mình.

Ảnh hưởng của Guardiola hiện diện khắp mọi cấp độ bóng đá Anh, từ các lứa trẻ, nơi mà việc triển khai bóng từ tuyến dưới không còn bị xem là hiện tượng nhất thời hay triết lý gây nguy hiểm, mà là điều bắt buộc.

🔥Sự cực đoan của HLV Amorim

Thứ bóng đá mà MU thể hiện dưới thời HLV Amorim không cho thấy triết lý rõ rệt. Sơ đồ 3-4-3 hay 3-4-2-1 từng giúp ông thành công ở Sporting Lisbon, nhưng nay lại mang tới kết quả tệ hại ở sân Old Trafford.

Amorim từng nói với các phóng viên nghi ngờ mình vào tháng 12 năm ngoái, chỉ 7 tuần sau khi đến MU, rằng ông “không thể thay đổi ý tưởng của mình”, rằng ông “được chọn vì ý tưởng này” và sẽ “tiếp tục thực hiện ý tưởng đó” vì “không có ý tưởng nào khác”.

Trong 9 tháng kể từ đó, ý tưởng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ mang về 6 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh cho MU. 3 trong số đó là trước các đội đã xuống hạng (Southampton, Ipswich Town và Leicester City). Chiến thắng gần nhất của MU là trước Burnley, đội mới thăng hạng.

Sơ đồ ba trung vệ không phải điều gì mới mẻ. Nó từng xuất hiện theo từng giai đoạn vào những năm 1980 và 1990. Chelsea đã vô địch Ngoại hạng Anh với sơ đồ này dưới thời Antonio Conte mùa 2016/17. Crystal Palace cũng rất thành công với sơ đồ này dưới sự dẫn dắt của Oliver Glasner trong hơn một năm qua.

Amorim đang bế tắc ở MU

Nhưng vấn đề ở chỗ HLV Amorim không thể thành công với triết lý của mình, trong khi MU đã cho ông nhiều thời gian. Theo dữ liệu của Opta, "Quỷ đỏ" chỉ thay đổi sơ đồ trong trận 7 lần trong 42 trận Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa trước (bao gồm cả vài tuần cuối dưới thời Erik Ten Hag). Con số này thấp nhất trong số 17 đội đã thi đấu ở giải đấu hàng đầu xứ sương mù trong khoảng thời gian đó. Điều càng kỳ lạ ở chỗ MU thường xuyên bị dẫn bàn trong những phút cuối trận.

Nhân sự của MU không đủ chất lượng để HLV Amorim thực hiện các ý tưởng của mình. Do vậy, ông cần thay đổi. Nhưng thật khó hiểu khi Amorim nhất quyết nói không. Đây không chỉ là sự cứng đầu. Việc một HLV nói rằng mình “không thể thay đổi ý tưởng” vì “không có ý tưởng nào khác” cho thấy một tư duy hạn hẹp đáng báo động.

👉Không thay đổi, đồng nghĩa tự chôn vùi sự nghiệp

Ngoại hạng Anh hiện đại đòi hỏi sự linh hoạt từ các đội bóng. Nếu không phải ở việc sử dụng các sơ đồ chiến thuật, thì ít nhất là trong cách vận hành chúng.

Từng có thời kỳ ảnh hưởng của Guardiola khiến việc kiểm soát bóng được đề cao chưa từng có. Nhưng vài năm gần đây, như chính ông nhận xét về Bournemouth và Brighton, lối chơi chuyển đổi trạng thái nhanh và phản công mới là cách tiếp cận mang tới nhiều hiệu quả.

Những giá trị cốt lõi của HLV Guardiola sẽ không thay đổi. Nhưng trong suy nghĩ của ông, nhà cầm quân này sẵn sàng đặt câu hỏi cho mọi thứ nếu điều đó giúp đạt kết quả.

Ngay cả Postecoglou, người từng khó chịu khi được hỏi về việc thay đổi cách tiếp cận trong các cuộc phỏng vấn sau trận, cuối cùng đã dẫn dắt Spurs đến danh hiệu Europa League vào tháng 5 bằng cách chuyển sang lối chơi ít rủi ro, đơn giản.

Các HLV chọn một phong cách chơi cụ thể vì họ tin rằng đó là hy vọng tốt nhất để tồn tại và phát triển. Việc theo đuổi 1 triết lý đến "chết" có thể coi như biểu hiện của ý chí sắt đá. Nhưng trong ý tưởng đó, cần có sự linh hoạt. Amorim cần sớm hiểu ra được vấn đề đó, bằng không sơ đồ 3 trung vệ sẽ chính là "mồ chôn" của ông tại sân Old Trafford.