So tài Man City - Napoli: HLV Guardiola hết lời ca ngợi Haaland, cảnh báo Arsenal

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí
Chiến thắng 2-0 trước Napoli là lời khẳng định cho sức mạnh của Man City. Sau trận, HLV Pep Guardiola tỏ ra hài lòng khi đội bóng của ông có màn ra quân thành công ở Champions League 2025/26.

  

🧠 HLV Pep Guardiola nói gì sau trận?

“Man City đã chơi phần lớn thời gian với lợi thế hơn người, nhưng không hề bị căng thẳng trong tình huống đó. Thực tế, chúng tôi đã chơi tốt khi đối thủ chưa phải nhận thẻ đỏ", HLV Pep Guardiola tự tin khẳng định trong buổi họp báo sau trận Man City đánh bại Napoli.

HLV Guardiola khen ngợi Haaland

HLV Guardiola khen ngợi Haaland

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói về sự kết hợp giữa Foden và Haaland: "Trong vài trận gần đây, Haaland và Foden có cảm giác hoàn toàn khác – sự bình tĩnh cả khi phòng ngự lẫn tấn công, ngôn ngữ cơ thể của toàn đội cực kỳ tích cực. Tôi rất hài lòng. Chủ nhật tới Man City có thử thách khổng lồ gặp Arsenal, nhưng mang tâm thế này đến Emirates thì sẽ tốt hơn nhiều".

Pep đặc biệt khen ngợi Jeremy Doku: "Ở những không gian hẹp chỉ 5 mét, cậu ấy không thể ngăn cản. Hai trận vừa qua Doku thật sự chơi cực hay".

HLV Guardiola cũng không quên khen ngợi đối thủ: "Các đội bóng Ý thật sự phi thường – sự kiên cường, tập trung… rất khó đối phó. Tôi ngưỡng mộ họ. Họ luôn chiến đấu cho từng pha bóng, phòng ngự hai kèm một, hỗ trợ đồng đội, cản phá bóng bổng… Tất cả nằm trong DNA của các đội Ý”.

HLV Antonio Conte phản ứng

“Gặp Man City vốn đã khó khi 11 đấu 11. Vì vậy, khi Napoli chỉ còn 10 người sau 20 phút thì việc giành điểm gần như bất khả thi", HLV Conte thừa nhận thực tế phũ phàng sau trận đấu trên sân Etihad.

HLV Conte rút De Bruyne ra chỉ sau 26 phút

HLV Conte rút De Bruyne ra chỉ sau 26 phút

Vị thuyền trưởng của Napoli nói tiếp: "Chúng tôi phòng ngự rất tốt dù thiếu người, nhưng ở hai bàn thua, toàn đội có thể làm tốt hơn. Tôi không trách cầu thủ vì họ đã chiến đấu hết mình, tinh thần và thái độ đều tuyệt vời. Tôi thích cách cả đội cùng nhau chịu đựng và vượt qua khó khăn".

HLV Conte nói thêm về chiếc thẻ đỏ: "Trận đấu coi như bị phá hỏng sau chiếc thẻ đỏ. Nhưng tôi không nhìn rõ tình huống nên không chắc đó có phải quyết định đúng hay không. Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận".

HLV Conte cảm thấy có lỗi khi rút De Bruyne ra sớm: "Đó là sự thay đổi người duy nhất tôi có thể làm. Tôi rất tiếc cho cậu ấy, nhưng Kevin hiểu và thông cảm cho tôi”.

19/09/2025 05:08 AM (GMT+7)
