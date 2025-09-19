Tỷ phú Ratcliffe đáp trực thăng họp khẩn với Amorim, tìm lối thoát cho MU

Cuộc họp quan trọng trong bối cảnh nhạy cảm

Theo tin từ báo chí Anh, đồng chủ sở hữu của Man United, Sir Jim Ratcliffe đã đáp trực thăng xuống sân tập Carrington vào ngày hôm qua (18/9) để tham dự một loạt cuộc họp, trong đó có buổi làm việc riêng với HLV trưởng Ruben Amorim. Mặc dù vậy nguồn tin nội bộ Manchester United khẳng định đây là lịch trình đã lên từ trước, không liên quan đến khủng hoảng hiện tại.

Ratcliffe có buổi làm việc trực tiếp với Ruben Amorim

Tuy nhiên, phong độ yếu kém của MU thời gian gần đây chắc chắn là một trong những nội dung được trao đổi nhiều nhất. Sir Jim Ratcliffe là người hâm mộ cuồng nhiệt của “Quỷ đỏ” nên tỷ phú người Anh chắc chắn không hài lòng với những gì thầy trò Ruben Amorim đã thể hiện.

“Quỷ đỏ” đã có khởi đầu mùa giải đầy trắc trở, mới chỉ thắng 1 trong 4 trận đầu Ngoại hạng Anh. Trong số đó bao gồm thất bại 0-3 trước Manchester City hôm Chủ nhật, đồng thời bị loại khỏi Cúp Liên đoàn (Carabao Cup) sau thất bại nhục nhã trước Grimsby Town của League Two hồi tháng 8.

HLV người Bồ Đào Nha bị chỉ trích vì kiên quyết bám theo sơ đồ ưa thích của mình. Dù đội đã cho thấy vài dấu hiệu cải thiện nhẹ, kết quả vẫn rất tệ ngay cả sau một mùa hè chi tiêu lớn, với hàng công trị giá 200 triệu bảng, gồm Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha.

MU sẽ tiếp đón Chelsea vào thứ Bảy tại Old Trafford (23h30, 20/9), trong trận đấu được xem là mang tính sống còn với Amorim khi đội hiện đứng thứ 14 trên BXH Premier League, sau khi kết thúc mùa trước ở vị trí 15 và bỏ lỡ suất dự cúp châu Âu vì thua chung kết Europa League.

Tương lai của Amorim trở nên bấp bênh

Mặc dù ban lãnh đạo MU cũng như bản thân HLV Amorim đều phủ nhận khả năng thay tướng thời gian tới, cuộc gặp riêng giữa Jim Ratcliffe và ông thầy người Bồ Đào Nha có thể thay đổi nhiều thứ. Chính bởi không biết nội dung của cuộc họp lại khiến nhiều người phải suy đoán. Liệu có phải Ratcliffe ra "tối hậu thư" cho Amorim hay nội dung nào khác?

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng MU sẽ thử thách cựu HLV Sporting cho tới đợt tập trung ĐTQG tháng 10, tức là còn 3 trận đấu nữa. Chủ nhật tuần này, họ sẽ gặp Chelsea, sau đó là Brentford và Sunderland. Nếu Amorim không tìm ra giải pháp, Sir Jim Ratcliffe nhiều khả năng sẽ phải đưa ra quyết định mà nhiều người đang chờ đợi.