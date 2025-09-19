Chelsea đấu MU: HLV Maresca hé lộ Garnacho đá chính, nói về thống kê thảm họa

HLV Enzo Maresca nói về trận thua Bayern Munich

Mở đầu cuộc họp báo trước trận gặp MU ở vòng 5 Ngoại hạng Anh (23h30, 20/9), HLV Enzo Maresca đã được phóng viên yêu cầu bình luận về trận thua 1-3 của Chelsea trước Bayern Munich tại Champions League. Dù vậy, nhà cầm quân người Italia khẳng định các học trò đã chơi tốt khi chạm trán đối thủ mạnh:

"Trận đấu hôm thứ Tư chỉ là một trận đấu bình thường ở Champions League, chúng tôi biết đó là trận đấu khó khăn khi phải làm khách trên sân Bayern. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Trong một phần của trận đấu, chúng tôi đã chơi rất tốt và chắc chắn vẫn có những điểm chúng tôi có thể làm tốt hơn. Vào cuối trận đấu, tôi có một cảm giác rất tích cực".

HLV Enzo Maresca trong buổi họp báo trước trận MU - Chelsea