Chelsea đấu MU: HLV Maresca hé lộ Garnacho đá chính, nói về thống kê thảm họa

Sự kiện: MU vs Chelsea: Đại chiến không khoan nhượng Premier League 2025-26 Manchester United

HLV Enzo Maresca hé lộ tình hình nhân sự, chiến thuật của Chelsea ở trận đại chiến MU thuộc vòng 5 Ngoại hạng Anh (23h30, 20/9).

   

Diễn biến
HLV Enzo Maresca nói về trận thua Bayern Munich

Mở đầu cuộc họp báo trước trận gặp MU ở vòng 5 Ngoại hạng Anh (23h30, 20/9), HLV Enzo Maresca đã được phóng viên yêu cầu bình luận về trận thua 1-3 của Chelsea trước Bayern Munich tại Champions League. Dù vậy, nhà cầm quân người Italia khẳng định các học trò đã chơi tốt khi chạm trán đối thủ mạnh:

"Trận đấu hôm thứ Tư chỉ là một trận đấu bình thường ở Champions League, chúng tôi biết đó là trận đấu khó khăn khi phải làm khách trên sân Bayern. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Trong một phần của trận đấu, chúng tôi đã chơi rất tốt và chắc chắn vẫn có những điểm chúng tôi có thể làm tốt hơn. Vào cuối trận đấu, tôi có một cảm giác rất tích cực".

HLV Enzo Maresca trong buổi họp báo trước trận MU - Chelsea

HLV Enzo Maresca trong buổi họp báo trước trận MU - Chelsea

Maresca nói về thống kê thảm họa của Chelsea trên sân Old Trafford

Theo thống kê, Chelsea chưa thắng trong 12 trận sân khách gần nhất trước MU trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh (7 hòa, 5 thua), chuỗi trận không thắng dài nhất trước một đối thủ ở giải đấu hàng đầu "xứ sở sương mù".  Bên cạnh đó, tỷ lệ thắng 18% tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh (6/33 trận) cũng là tỷ lệ thắng thấp nhất trên sân khách của Chelsea trước một đối thủ mà họ làm khách từ 10 lần trở lên.

Khi phóng viên đề cập đến thống kê này, HLV Maresca cũng thừa nhận trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn: "Thi đấu trên sân của MU luôn khó khăn, dù năm ngoái, năm nay hay cả năm sau. Có một số trận đấu, họ chơi rất hay và kết quả không phản ánh chính xác điều đó, điển hình như trận gặp Man City (MU thua 0-3)".

Tình hình sức khỏe của Cole Palmer và khả năng ra sân trước MU

"Cole Palmer vẫn ổn. Toàn đội vừa bay về Anh sau chuyến làm khách trước Bayern Munich. Chúng tôi cần đánh giá một số cầu thủ, một số trường hợp còn bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Chúng tôi không có buổi tập nào kể từ trận đấu hôm thứ Tư nhưng hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra", HLV Maresca tiết lộ về tình hình nhân sự của Chelsea.

HLV Maresca đánh giá về sao trẻ Estevao Willian

"Estevao có thể chơi tốt ở mọi vị trí trên hàng công. Cậu ấy sở hữu tiềm năng lớn, là cầu thủ hàng đầu. Dù vậy, cậu ấy mới 18 tuổi và cần thêm thời gian".

HLV Maresca dè chừng MU

"MU khao khát chiến thắng trận này. Cứ sau mỗi giai đoạn khó khăn, họ lại khao khát chiến thắng trận tiếp theo. Gặp Chelsea trên sân nhà, trước sự cổ vũ của người hâm mộ, tất cả những lý do này khiến trận đấu sẽ trở nên quan trọng với họ".

Maresca hé lộ Garnacho có thể đá chính

HLV Maresca đã hết lời ca ngợi tân binh Alejandro Garnacho kể từ khi gia nhập Chelsea. Thậm chí, ông tiết lộ cầu thủ người Argentina "đã sẵn sàng thi đấu từ đầu" khi chạm trán đội bóng cũ MU:

"Trong 2 trận gần nhất, Garnacho đã chơi rất tốt khi được tung vào sân. Vì vậy, chúng tôi hài lòng với cách cậu ấy thích nghi với lối chơi của đội và những gì chúng tôi mong đợi. Tôi nghĩ cậu ấy đã sẵn sàng để ra sân ngay từ đầu".

Garnacho sẽ có cơ hội đối đầu đội bóng cũ MU?

Garnacho sẽ có cơ hội đối đầu đội bóng cũ MU?

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2025 18:03 PM (GMT+7)
