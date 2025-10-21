Atletico Madrid chính thức kiện Arsenal lên UEFA vì...lý do khó đỡ

Atletico Madrid khiếu nại Arsenal

Atletico Madrid đã có buổi tập làm quen sân Emirates vào tối 20/10 (giờ Anh), trước trận gặp Arsenal tại vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ báo Marca (Tây Ban Nha), đội bóng thành Madrid tỏ ra “bất ngờ” và “khó chịu” khi phát hiện hệ thống nước nóng trong phòng thay đồ của sân Emirates không hoạt động.

Atletico Madrid tập luyện làm quen sân Emirates

Atletico Madrid đã báo cáo sự cố cho ban tổ chức của Arsenal trước khi buổi tập bắt đầu lúc 18h45. Dù vậy, đến khi kết thúc buổi tập vào 19h15, tình trạng vẫn chưa được khắc phục, khiến các cầu thủ phải trở về khách sạn tại London (Anh) mới có thể tắm rửa.

Tờ Marca cho biết ban lãnh đạo Atletico Madrid “không hiểu nổi” vì sao một trong những sân vận động hiện đại và đẳng cấp bậc nhất nước Anh lại gặp trục trặc ở một tiện nghi cơ bản như vậy.

Khi phía Atletico Madrid liên hệ, Arsenal xác nhận sự cố và cho biết hệ thống nước nóng đã được khôi phục lúc 19h25, tức chỉ vài phút sau khi toàn đội Atletico Madrid đã lên xe trở về khách sạn để tắm rửa. Phía Arsenal ngay lập tức gửi lời xin lỗi tới đại diện La Liga và khẳng định đây chỉ là sự cố kỹ thuật hy hữu, chưa từng xảy ra trước đó.

Các cầu thủ Atletico Madrid không thể tắm sau buổi tập do sự cố mất nước nóng trong phòng thay đồ sân Emirates

Một số cầu thủ Atletico Madrid được cho là rời sân trong trạng thái “ướt đẫm mồ hôi và bực bội”, dù sự cố được xác nhận là hoàn toàn vô tình.

Arsenal sẽ bước vào trận đấu với mục tiêu nối dài chuỗi toàn thắng ở Champions League, sau 2 chiến thắng với cùng tỷ số 2-0 trước Athletic Bilbao và Olympiacos. Trong khi đó, Atletico Madrid đang xếp thứ 10/36 đội sau hai trận đầu, thua 2-3 trước Liverpool nhưng thắng đậm Eintracht Frankfurt 5-1.

Arteta đề cao Simeone

Ở buổi họp báo trước trận, HLV Mikel Arteta đã dành nhiều lời ngợi khen cho đồng nghiệp Diego Simeone, người đã dẫn dắt Atletico Madrid suốt 14 năm qua.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha phát biểu: “Những gì Simeone làm được kể từ khi tới Atletico Madrid thật phi thường, không chỉ ở những danh hiệu mà còn ở cách ông ấy định hình bản sắc cho CLB, cho đội bóng. Tinh thần chiến đấu và bản sắc mà Atletico thể hiện là sự phản chiếu hoàn hảo của HLV trưởng. Duy trì được điều đó suốt 14 năm là điều vô cùng đáng nể”.

Mikel Arteta dành nhiều lời khen ngợi cho Diego Simeone

HLV Arteta dự báo đây sẽ là trận đấu khó khăn cho Arsenal, dù đội bóng của ông đã toàn thắng cả hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League mùa này.

Nhà cầm quân 43 tuổi nói thêm: “Trước hết, hãy nhìn vào khát khao chiến thắng của Atletico Madrid. Bạn có thể cảm nhận điều đó ở từng pha tranh chấp, từng mét sân. Atletico Madrid là đội có tổ chức và kỷ luật cực kỳ cao, đồng thời họ sở hữu nhiều cầu thủ phù hợp hoàn hảo với triết lý mà Simeone xây dựng.

Atletico Madrid cũng đã tiến hóa rất nhiều so với một năm trước, linh hoạt hơn trong cách điều chỉnh theo diễn biến trận đấu. Để chuẩn bị tốt nhất, chúng tôi cần truyền tải thông tin cho các cầu thủ một cách rõ ràng, súc tích, để toàn đội có thể thi triển những gì mình muốn vào ngày mai”.

Một trong những gương mặt đáng chú ý bên phía Atletico Madrid ở trận đấu tại Emirates là Julian Alvarez, người từng nhiều lần đối đầu Arsenal khi còn khoác áo Man City.

“Arsenal là đội bóng mạnh, có HLV giỏi và nhiều cầu thủ chất lượng”, tiền đạo người Argentina chia sẻ trước trận.