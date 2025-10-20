Arteta như trúng số độc đắc, Arsenal có cánh trái hoàn hảo

Arsenal chỉ cần thắng 1-0, công lớn của Trossard

Trên sân Craven Cottage cuối tuần qua, Arsenal không chơi một trận cầu quá áp đảo, nhưng “Pháo thủ” kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng thứ bóng đá bản lĩnh và hiệu quả đến từng chi tiết. Bàn thắng duy nhất đến ở phút 54, khi Trossard xuất hiện đúng lúc dứt điểm cận thành gọn gàng từ pha đá phạt góc khó chịu của Bukayo Saka.

Pha lập công ấy không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp Arsenal tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng Premier League sau vòng 8, với khoảng cách 3 điểm so với Man City - đội bám đuổi gần nhất.

Arsenal tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu Premier League 2025/26.

Càng đặc biệt hơn, chiến thắng này một lần nữa tô đậm dấu ấn từ hành lang trái, nơi Trossard và Calafiori đang cùng nhau thổi luồng sinh khí mới. Cả hai đã sát cánh cùng nhau trong 3 vòng đấu gần nhất tại Premier League, và ở mỗi thử thách, bộ đôi này đều mang lại sự cân bằng tuyệt vời giữa công và thủ.

Nếu Trossard là ngọn đuốc, thì Calafiori lại trở thành nền móng vững chắc vận hành trơn tru hệ thống của Arteta.

Từ “nghi ngờ” thành “chân lý” của Arteta

Thật khó tin bởi chỉ vài tháng trước, viễn cảnh Trossard và Calafiori cùng đá chính liên tục cho Arsenal gần như không ai nghĩ tới. Mùa trước, Calafiori liên tục vật lộn với chấn thương, anh nghỉ thi đấu tới 100 ngày và đánh mất vị trí vào tay Myles Lewis-Skelly giai đoạn nửa cuối chiến dịch. Thêm nữa, việc chưa hòa nhập với lối chơi CLB mới, giải đấu mới cùng vị trí không phải sở trường khiến Calafiori bị nghi ngờ.

Nhưng trường hợp của Trossard thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Sau khi Arsenal chiêu mộ thành công Eberechi Eze vào những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, tưởng chừng ngôi sao người Bỉ đã không còn tương lai tại sân Emirates, khi anh rơi xuống chỉ còn là phương án dự phòng…. thứ 3 cho vị trí tiền đạo trái sau Gabriel Martinelli và Eze. Đồng thời, ngôi sao chạy cánh 30 tuổi còn dính nhiều tin đồn gia nhập CLB khác khi “Pháo thủ” muốn giải phóng quỹ lương và nhân sự.

Trossard và Calafiori đang hồi sinh.

Tuy nhiên, Arteta chọn con đường khác. Thay vì gạt bỏ, ông gây bất ngờ vì đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Trossard và sự lì lợm của Calafiori. Và giờ đây, chiến lược ấy đang nở hoa theo cách không thể ngọt ngào hơn.

Trossard, “ngọn lửa” bên cánh trái

Dù chuẩn bị bước sang tuổi 31 vào tháng 12 tới, nhưng Trossard vẫn đang chứng minh anh chưa hề bị thời gian đánh bại. Không thể dựa vào sức lực, độ dẻo dai khi dần luống tuổi, cựu sao Brighton & Hove Albion tìm cách thích nghi, trở thành mẫu cầu thủ biết chọn khoảnh khắc để tạo khác biệt, thứ phẩm chất mà những người trẻ hơn như Martinelli hay Eze còn khuyết mà bàn thắng vào lưới Fulham là minh chứng.

Sau trận chiến tại tây London, Trossard đã nâng thành tích cá nhân lên 3 bàn thắng và 2 kiến tạo trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

Trossard khiến dư luận bất ngờ.

Khả năng di chuyển thông minh, phối hợp linh hoạt cùng các vệ tinh xung quanh như Viktor Gyokeres hay Declan Rice giúp ngôi sao sinh năm 1994 luôn tìm ra khoảng trống ở những khu vực nguy hiểm.

Anh không chạy nhiều như Martinelli, nhưng mỗi pha chạm bóng đều ẩn chứa tính toán và sự tinh quái. Còn Eze, dù tài năng nhưng ngôi sao người Anh vẫn cần thời gian hòa nhập. Do đó, Trossard nổi lên, trở thành lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất cho Arteta thời điểm hiện tại.

Calafiori, bức tường thép và ngòi nổ âm thầm

Trong khi Trossard tỏa sáng ở phần sân đối phương, Calafiori lại là nền tảng vững chắc giúp cánh trái của Arsenal gần như bất khả xâm phạm ở sân cỏ Ngoaị hạng Anh từ đầu mùa. Cầu thủ người Italy không chỉ đang lấy lại phong độ đỉnh cao từng khiến Arsenal phải tranh giành quyết liệt để có được anh, mà còn tiến bộ vượt bậc trong vai trò của hậu vệ biên thường bó vào trung lộ, vị trí tưởng chừng chỉ Zinchenko trước đây mới đảm nhiệm hiệu quả nhất tại Arsenal thời Arteta.

Từ đầu mùa, Calafiori đá chính trọn vẹn cả 8 trận Premier League, là hậu vệ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao thứ 2 toàn đội trong mỗi trận (92.64%), chỉ kém Saliba (93,86%), nhưng anh thi đấu nhiều hơn 1 trận (so sánh trên bình diện 4 hậu vệ ra sân nhiều nhất cho Arsenal từ đầu mùa: Calafiori, Saliba, Gabriel Magalhaes và Jurrien Timber).

Chưa hết, cựu sao AS Roma còn là hậu vệ sở hữu tỷ lệ chuyền dài chính xác mỗi 90 phút cao nhất Arsenal với 63,64%, cho thấy khả năng phát triển bóng từ sân nhà cực kỳ ổn định. Ở khía cạnh phòng ngự, Calafiori dẫn đầu toàn đội về tỷ lệ tranh chấp trên không thành công (77,78%), trung bình 2 pha đánh chặn và 100% tắc bóng chính xác mỗi 90 phút.

Toàn diện hơn Zinchenko ngày trước, Calafiori mang đến sự an toàn trong phòng ngự và không ngần ngại dâng cao khi cần thiết, đặc biệt, ngôi sao sinh năm 2002 biết cách đe dọa khung thành đối phương bằng kỹ năng dứt điểm sắc bén chẳng kém 1 trung phong.

Trong trận đấu với Fulham, Calafiori chính là nhân tố khiến hàng thủ Fulham khổ sở nhất, thậm chí cú “đại bác” từ ngoài vòng cấm của anh còn khiến thủ môn Bernd Leno bên phía đội chủ nhà bó tay, nhưng bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị

Giá trị của Calafiori dần ảnh hưởng lên Arsenal.

Mùa trước, Calafiori từng lập công trong các trận cầu quan trọng điển hình là siêu phẩm sút xa vào lưới Manchester City ở lượt đi Premier League và trước PSV tại vòng 1/8 Champions League. Với Arteta, đó là “vũ khí bí mật” mỗi khi Arsenal rơi vào thế bế tắc.

Niềm tin được đặt đúng chỗ

Arteta từng khẳng định: “Không ai ở Arsenal được mặc định đá chính. Tất cả đều phải chứng minh bằng màn trình diễn”. Và Trossard cùng Calafiori chính là hiện thân sống động cho triết lý ấy. Từ những người bị xem là “kép phụ”, họ đã trở thành linh hồn của một hành lang trái đang vận hành ở đẳng cấp cao nhất Premier League.

Giờ đây, Arsenal không chỉ có một đội hình trẻ trung mà còn đầy tính cân bằng – nơi những người kinh nghiệm như Trossard bổ sung cho nhiệt huyết của Calafiori. Đó là lý do khiến “Pháo thủ” trở thành tập thể khó bị đánh bại, vừa vững chắc ở phòng ngự, vừa linh hoạt khi tấn công.

Trên tất cả, Arteta được hưởng thành quả, khi niềm tin đặt đúng chỗ, kết quả tích cực sẽ tự khắc tìm đến.