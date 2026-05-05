Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City sa lầy, Arsenal đoạt lại quyền tự quyết đua vô địch

Arsenal đêm nay sẽ đón tiếp Atletico Madrid ở bán kết lượt về Cúp C1 (2h, 6/5) và nếu thắng, họ sẽ có niềm vui nhân đôi. Lý do là bởi quyền tự quyết cuộc đua vô địch Premier League đã trở lại tay thầy trò Mikel Arteta, sau một cú sảy chân chí mạng của Man City.

Cú sa lầy nghiêm trọng của Man City tại sân của Everton

Đêm thứ 2 chứng kiến Man City hành quân đến Merseyside và thách thức cho họ là một Everton có thể cạnh tranh vé dự cúp châu Âu. Vấp phải hàng thủ rất kín kẽ, Man City vẫn dẫn bàn cuối hiệp 1 nhờ cú cứa lòng của Jeremy Doku, và tưởng như đó là điều kiện để họ đi tới 3 điểm, thậm chí ghi thêm bàn để tăng hiệu số.

Nhưng 11 phút đại thảm họa đã chứng kiến Man City thủng 3 bàn, Marc Guehi chuyền về ẩu dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 của Everton ở phút 68 và đội chủ nhà còn bồi thêm 2 bàn nữa để dẫn 3-1. May mắn cho "The Citizens", Erling Haaland rút ngắn 2-3 không lâu sau bàn thua thứ 3, để rồi Doku với một cú cứa lòng khác ở phút 90+7 đã cứu rỗi hy vọng vô địch.

Man City hiện đang kém Arsenal 5 điểm và nếu thắng trận đá bù trước Crystal Palace, cự ly sẽ chỉ còn là 2 điểm. Ít nhất như vậy vẫn tốt hơn chút so với một thất bại trước Everton, nhưng thực tế cho Man City vẫn là Arsenal đã nắm lại quyền tự quyết trong cuộc đua, và "Pháo thủ" cũng đang có lịch thi đấu về lý thuyết dễ hơn.

Trước đó, Stamford Bridge đã chứng kiến một thất bại thảm hại 1-3 của Chelsea trước Nottingham Forest. Nottingham đã đá như lên đồng ngay từ đầu trận và họ dẫn 3-0 cho tới khi để lọt lưới muộn ở phút bù giờ. Đây đã là vòng đấu thứ 6 liên tiếp Chelsea để thua ở Premier League.

Thất bại này khiến Chelsea chính thức hết cửa dự Champions League mùa sau, họ đã kém Aston Villa 10 điểm vào lúc này trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng, mặc dù Aston Villa cũng đã thua Tottenham đêm Chủ nhật. Nhưng cơ hội dự Europa League hay Conference League của Chelsea cũng vô cùng nguy ngập, Bournemouth đã hơn "The Blues" 4 điểm và Brentford ở vị trí thứ 7 cũng hơn Chelsea 3 điểm.

Chelsea thảm vô cùng với thất bại thứ 6 liên tiếp ở Premier League

3 vòng cuối Chelsea không gặp đội nào trong những đối thủ trực tiếp trên, tức quyền tự quyết của họ là không có. Thậm chí họ còn phải gặp Liverpool, Tottenham và kết thúc mùa giải trước Sunderland vẫn có thể đè đầu cưỡi cổ đội bóng này khi hiện chỉ kém Chelsea 1 điểm.

Cú cứa lòng của Doku cũng khiến Everton lỡ cơ hội vượt lên trước chính Chelsea, họ chỉ có được 1 điểm và do đó đang bằng điểm Chelsea nhưng kém hiệu số. Everton 3 vòng cuối sẽ gặp 3 đối thủ đứng ở nửa dưới BXH (Palace, Sunderland, Tottenham) nhưng họ sẽ có nhiều bất lợi so với các đối thủ xếp trên.

Trong khi đó, Nottingham Forest đã hơn West Ham ở vị trí thứ 18 tới 6 điểm. Họ chỉ cần một kết quả hòa ở vòng sau gặp Newcastle là đủ để trụ hạng, thậm chí họ vẫn có thể an tâm về đích nếu West Ham không thắng Arsenal.

BXH Premier League sau vòng 35