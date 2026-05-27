Ngoại hạng Anh hỗn loạn sau khi Guardiola - Salah rời đi, Arsenal thống trị đến bao giờ?

Chức vô địch giải phóng Arsenal khỏi mọi áp lực

Chuyến tàu Victoria Line lao về phía nam từ Seven Sisters chật kín các CĐV Tottenham, những người vừa trải qua cảm xúc lẫn lộn sau màn thoát hiểm trụ hạng nghẹt thở. Khi tàu dừng ở ga Highbury & Islington, khung cảnh lập tức đổi khác.

Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh 2025/26

Những CĐV Arsenal vừa theo dõi lễ ăn mừng chức vô địch tại Selhurst Park trong các quán rượu quanh khu N5 tràn lên tàu. Họ nhìn thấy màu áo trắng của đại kình địch và không cần thêm lý do nào để bật cười chế giễu.

Đó cũng là hình ảnh phản chiếu cho cách mùa giải đang khép lại với Arsenal: mọi thứ đều hoàn hảo.

Ngay cả trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain tại Budapest cuối tuần này cũng mang đến cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Arsenal lần đầu vô địch Premier League sau 22 năm, trút bỏ hoàn toàn gánh nặng đè nén suốt nhiều mùa giải. Không ai còn có thể gọi họ là “kẻ hụt hơi” nữa.

Giờ đây, thầy trò Arteta bước vào trận đấu lớn nhất châu Âu với tâm thế cửa dưới, nhưng cũng đầy tự tin về khả năng tạo nên bất ngờ.

Tuy nhiên, tương lai tươi sáng của Arsenal không chỉ dừng lại ở một trận chung kết Champions League. Khi những giọt nước mắt chia tay Pep Guardiola, Mohamed Salah cùng nhiều biểu tượng khác khô đi, bức tranh toàn cảnh của bóng đá Anh cho thấy Arsenal đang sở hữu vị thế cực kỳ thuận lợi để thống trị trong nhiều năm tới.

Arteta xây dựng cỗ máy hoàn chỉnh

Một trong những lý do lớn nhất nằm ở chính sức mạnh nội tại của Arsenal.

Dưới quyền sở hữu của gia đình Kroenke và sự dẫn dắt của Mikel Arteta, Arsenal đã trở thành một tập thể gắn kết, vận hành mượt mà và thống nhất từ thượng tầng đến sân cỏ. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn đang tồn tại ở nhiều CLB lớn khác.

Arsenal ổn định nhờ tài cầm quân của HLV Arteta

Đội hình Arsenal hiện sở hữu chiều sâu đáng nể. Mùa này, họ vẫn duy trì sức cạnh tranh dù nhiều trụ cột như Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber, Kai Havertz, Riccardo Calafiori, Ben White, William Saliba hay Gabriel từng dính chấn thương.

Nếu tiếp tục bổ sung lực lượng từ nền tảng vốn đã rất mạnh, Arsenal hoàn toàn có thể trở nên đáng sợ hơn nữa ở mùa giải tới.

Trong khi đó, phần lớn đối thủ cạnh tranh lại đang gặp vấn đề.

Liverpool bước vào giai đoạn chuyển giao sâu rộng. Sự ra đi của Mohamed Salah và Andrew Robertson gần như khép lại hoàn toàn thế hệ cuối cùng mà Jurgen Klopp xây dựng. Đội bóng vùng Merseyside hiện không còn nhiều nền móng vững chắc như trước.

Tương lai của Arne Slot cũng chưa thực sự rõ ràng sau mùa giải đầy biến động bởi chấn thương và những tân binh chưa thích nghi tốt, trong đó có Florian Wirtz. Khoảng cách với Arsenal lúc này là quá lớn để Liverpool có thể ngay lập tức trở lại cuộc đua vô địch.

Chelsea dù gây tiếng vang với việc bổ nhiệm Xabi Alonso nhưng cấu trúc thượng tầng của họ vẫn bị đánh giá đầy bất ổn. Hệ thống nhiều giám đốc thể thao cùng sự can thiệp mạnh từ các ông chủ khiến bất kỳ HLV nào cũng khó có thể toàn quyền kiểm soát.

Ngoài ra, Chelsea vẫn đang phải xử lý một phòng thay đồ độc hại cùng hàng loạt bản hợp đồng dài hạn gây áp lực lớn. Ngay cả khi Alonso tạo ra thay đổi tích cực, "The Blues" cũng bị xem là chưa đủ khả năng thách thức Arsenal trong tương lai gần.

Man City và Man United vẫn chưa sẵn sàng lật đổ Arsenal

Manchester City là trường hợp khó đoán hơn cả, sau sự ra đi của HLV Pep Guardiola. Enzo Maresca bị nghi ngờ chưa đủ tầm để kế thừa di sản khổng lồ mà người tiền nhiệm để lại.

Sự ra đi của HLV Guardiola có thể khiến Man City sụp đổ

Nhà cầm quân người Ý từng gây tranh cãi khi ăn mừng vị trí thứ tư cùng Chelsea mùa trước như một chiến công lớn, thậm chí đáp trả những người chỉ trích bằng phát ngôn gay gắt. Nhưng tại Man City, vị trí thứ tư chắc chắn không bao giờ được xem là thành công.

Dù vẫn được hậu thuẫn bởi bộ máy ổn định phía sau, Maresca bị đặt dấu hỏi lớn về bản lĩnh trước áp lực và khả năng chịu đựng ánh đèn sân khấu. Việc kế nhiệm Guardiola gần như không cho phép bất kỳ khoảng trống nào để “trú ẩn”.

Lịch sử cũng cho thấy các CLB thường sa sút đáng kể sau khi chia tay một HLV vĩ đại. Chưa kể, Man City hiện cũng đối mặt nhiều vấn đề chuyên môn. Bernardo Silva đã rời đội bóng, trong khi Rodri không còn duy trì phong độ đỉnh cao như trước và cũng có thể ra đi ngay hè này.

Với Manchester United, Michael Carrick nhận được nhiều lời khen sau khi tiếp quản ghế nóng từ Ruben Amorim. Ông giúp đội bóng tiến bộ rõ rệt và xứng đáng được bổ nhiệm chính thức.

Dẫu vậy, "Quỷ đỏ" vẫn còn khoảng cách lớn với Arsenal. Họ cần một kỳ chuyển nhượng thành công nhưng lịch sử mua sắm những năm gần đây lại không mang đến nhiều niềm tin. Elliot Anderson là mục tiêu phù hợp, song Man City được cho đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành tiền vệ của Nottingham Forest.

Quan trọng hơn, MU vẫn còn quá nhiều cầu thủ chưa đạt đẳng cấp để cạnh tranh chức vô địch. Ngoài ra, mùa tới họ sẽ phải chia sức cho Champions League và các đấu trường phụ khác như FA Cup hay League (MU bị loại khỏi League Cup và FA Cup ngay ở trận ra quân).

Trong khi các đối thủ còn đang loay hoay tái thiết, Arsenal lại sở hữu sự ổn định hiếm có. Arteta đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt CLB và giờ đây, sau nhiều năm trắng tay, ông càng khao khát chinh phục thêm danh hiệu.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng học việc dưới trướng Guardiola, hiểu rõ cách một đội bóng lớn duy trì thành công sau khi đã lên đỉnh.

Đó cũng là tin không vui với các CĐV Tottenham từng chứng kiến Arsenal cười vang trên chuyến tàu ở Highbury & Islington. Bởi với Arteta và Arsenal, chức vô địch mùa này không phải đoạn kết.

Nó mới chỉ là sự khởi đầu.