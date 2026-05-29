Hành trình tìm kiếm danh hiệu đầu tiên tại Cúp C1 của Arsenal sắp đi đến hồi kết, khi họ chuẩn bị đụng độ PSG ở chung kết vào 23h, 30/5. Mọi người không còn nói về việc "Pháo thủ" liệu xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng, thay vào đó nhiều fan đặt câu hỏi rằng đoàn quân của Arteta có trụ vững được trước thứ bóng đá "hủy diệt" của PSG hay không.
Arsenal chờ đợi suốt hai thập kỷ
Fan Arsenal có cảm giác rất đặc biệt khi đối diện với sự chờ đợi kéo dài suốt 20 năm cho cơ hội góp mặt tại chung kết Cúp C1. Họ vẫn nhớ như in chung kết Cúp C1 vào tháng 5/2006, thời điểm thủ môn Jens Lehmann bị truất quyền thi đấu chỉ sau 18 phút. “Pháo thủ” chơi với 10 người mà vẫn dẫn trước nhờ công của Campbell, sau đó kiên cường chống đỡ Barcelona cho đến khi Samuel Eto’o và Juliano Belletti ghi bàn làm tan nát trái tim người hâm mộ Arsenal. Tất nhiên vết thương ấy chưa bao giờ thực sự lành lại.
Giờ đây, tại Puskas Arena ở Budapest, Arsenal sẽ chạm trán PSG trong trận cầu mang ý nghĩa vượt tầm của 1 trận bóng đá. Đó là cơ hội để Mikel Arteta hoàn tất hành trình vĩ đại với khởi đầu bằng việc tiếp quản tập thể rệu rã vào tháng 12/2019, trước khi dành 5 năm tiếp theo để tái thiết đội bóng từ nền móng.
Con đường đi tới chung kết Cúp C1 của Arsenal không hề hào nhoáng. Họ vượt qua Sporting Lisbon và Atletico Madrid ở vòng knock-out với cách biệt tối thiểu tính tổng cả 2 lượt trận.
Arsenal không chơi thứ bóng đá đẹp mắt, nhưng họ có màn trình diễn đủ tốt để đứng vững đến những phút cuối cùng.
2 thứ bóng đá khác biệt
PSG đã ghi tới 44 bàn sau 14 trận tại Cúp C1 mùa này. Trong khi đó, Arsenal chỉ thủng lưới 6 lần sau cùng số trận. Không đội bóng nào khác tiệm cận được những thống kê ấy.
Hàng công của Luis Enrique sở hữu những cầu thủ có tốc độ cùng phẩm chất kỹ thuật đủ sức xé toang bất kỳ hệ thống phòng ngự nào. Ousmane Dembele đã ghi 8 bàn sau 14 trận tại Cúp C1 mùa này.
Trong khi đó, Kvaratskhelia từng liên tục kéo giãn và làm rối loạn hành lang phải của Bayern Munich tại bán kết. Còn Desire Doue là mũi khoan thứ ba với kỹ thuật thượng thừa và tất nhiên nguy hiểm không kém, sẵn sàng khiến mọi đối thủ phải sợ hãi.
Arsenal cần hóa giải nỗi sợ ấy và câu trả lời nằm ở những cá nhân xuất chúng. William Saliba và Gabriel là cặp trung vệ ổn định nhất Cúp C1, với tổng cộng 33 tình huống giải nguy và 14 pha chặn bóng ở vòng knock-out.
Phía trên họ, Declan Rice đóng vai trò lá chắn và đảm nhận cả việc luân chuyển bóng. Hệ thống phòng ngự của Arsenal khó bị đánh bại ở mùa giải này nếu đối thủ không tạo ra được cách tấn công thực sự đặc biệt.
Cuộc đấu chiến thuật sẽ xoay quanh chi tiết rất cụ thể: Arsenal có thể thoát được lớp pressing đầu tiên của PSG để biến những pha lên bóng của mình thành cơ hội nguy hiểm hay không?
Đội bóng của Arteta có thể triển khai bóng bằng các pha phối hợp ngắn hoặc chơi trực diện khi đối thủ áp sát quyết liệt. Những pha chạy chỗ phía sau hàng thủ của Gabriel Martinelli chính là vũ khí chủ lực để Arsenal phản đòn trước sự hung hãn của PSG. Mỗi khi PSG dâng cao, khoảng trống phía sau sẽ lập tức lộ ra và tốc độ của Martinelli là mối đe dọa cực lớn trong tình huống đó.
Saka không dễ bắt bài
Màn đối đầu giữa Bukayo Saka và Nuno Mendes ở trận đấu tới sẽ là dấu ấn hấp dẫn bậc nhất của chung kết Cúp C1. Mùa trước, PSG loại Arsenal ở bán kết Cúp C1 và Mendes hoàn toàn áp đảo, khiến Saka hoàn toàn mờ nhạt trước hậu vệ người Bồ Đào Nha. Sau thất bại ấy, kết luận được đưa ra rất rõ ràng: Nếu Mendes tiếp tục thắng thế tại Budapest, con đường tấn công quan trọng nhất của Arsenal sẽ bị bóp nghẹt.
Tuy nhiên, nên nhớ rằng Atletico Madrid từng liên tục khóa chặt Saka nhưng vẫn không ngăn nổi anh ghi bàn. Saka chơi không quá bùng nổ trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng anh vẫn tạo ra khoảnh khắc quyết định.
Màn trình diễn trước Atletico cho thấy Saka có thể tạo khác biệt ở những thời khắc áp lực nhất, chứ không chỉ khi trận đấu diễn ra thuận lợi Có lẽ ngôi sao sinh năm 2001 đã dành cả năm qua để nghiền ngẫm những gì mình làm chưa tốt. Anh tới Budapest với động lực chứng minh bản thân mãnh liệt.
Vũ khí sở trường định đoạt trận đấu?
PSG được CĐV đánh giá nhỉnh hơn Arsenal, nhưng không nhiều. Trong khi đó, siêu máy tính Opta vẫn đánh giá đoàn quân của HLV Arteta có tới 54,6% cơ hội chiến thắng, phản ánh mức độ khó chịu mà “Pháo thủ” tạo ra với bất kỳ đối thủ nào.
Arsenal là đội ghi nhiều bàn bằng đầu từ các tình huống cố định nhất Cúp C1 mùa này. Trong khi đó, PSG đã bộc lộ không ít điểm yếu ở các pha bóng cố định xuyên suốt vòng knock-out. Trong trận chung kết chặt chẽ, nơi khác biệt thường chỉ nằm ở khoảnh khắc nhỏ nhất, một quả phạt góc hay đá phạt hoàn toàn có thể quyết định tất cả.
Với PSG, họ có mục tiêu áp đặt đối phương ngay từ đầu, pressing tầm cao ngay sau tiếng còi khai cuộc và tìm bàn thắng. Việc này khiến Arsenal phải dâng đội hình lên.
Ngược lại, Arsenal cần chịu đựng sức ép ấy, sống sót qua 30 phút đầu tiên rồi từng bước tung đòn bằng các pha chuyển trạng thái và tình huống cố định. Trong bối cảnh đặc biệt đó, bàn mở tỷ số nhiều khả năng sẽ mang ý nghĩa quyết định.
Budapest có lần đầu đăng cai chung kết Cúp C1, với Puskas Arena có sức chứa hơn 67.000 chỗ ngồi. Hàng chục nghìn CĐV áo đỏ trắng sẽ hành quân tới Hungary, mang theo nỗi đau kéo dài suốt hai thập kỷ cùng niềm tin thầm lặng rằng thế hệ cầu thủ Arsenal hiện tại có thể là những người cuối cùng chấm dứt chuỗi ngày chờ đợi danh hiệu Cúp C1 đầu tiên.
Dù kết quả ra sao, hành trình này đã đủ để thay đổi cách mọi người nhìn nhận về dự án mà Arteta đã xây dựng. Còn những gì diễn ra vào ngày 30/5 sẽ quyết định cách mọi người ghi nhớ mãi sau này về thế hệ cầu thủ Arsenal hiện tại.
-29/05/2026 11:50 AM (GMT+7)