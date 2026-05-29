Fan Arsenal có cảm giác rất đặc biệt khi đối diện với sự chờ đợi kéo dài suốt 20 năm cho cơ hội góp mặt tại chung kết Cúp C1. Họ vẫn nhớ như in chung kết Cúp C1 vào tháng 5/2006, thời điểm thủ môn Jens Lehmann bị truất quyền thi đấu chỉ sau 18 phút. “Pháo thủ” chơi với 10 người mà vẫn dẫn trước nhờ công của Campbell, sau đó kiên cường chống đỡ Barcelona cho đến khi Samuel Eto’o và Juliano Belletti ghi bàn làm tan nát trái tim người hâm mộ Arsenal. Tất nhiên vết thương ấy chưa bao giờ thực sự lành lại.

Giờ đây, tại Puskas Arena ở Budapest, Arsenal sẽ chạm trán PSG trong trận cầu mang ý nghĩa vượt tầm của 1 trận bóng đá. Đó là cơ hội để Mikel Arteta hoàn tất hành trình vĩ đại với khởi đầu bằng việc tiếp quản tập thể rệu rã vào tháng 12/2019, trước khi dành 5 năm tiếp theo để tái thiết đội bóng từ nền móng.

Con đường đi tới chung kết Cúp C1 của Arsenal không hề hào nhoáng. Họ vượt qua Sporting Lisbon và Atletico Madrid ở vòng knock-out với cách biệt tối thiểu tính tổng cả 2 lượt trận.

Arsenal không chơi thứ bóng đá đẹp mắt, nhưng họ có màn trình diễn đủ tốt để đứng vững đến những phút cuối cùng.