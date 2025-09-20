Kết quả bóng đá Brighton - Tottenham: Thoát hiểm nhờ bàn đá phản (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(Vòng 5 Ngoại hạng Anh) Brighton phong độ kém hơn nhưng đã cho Tottenham được phen mướt mồ hôi trên sân nhà.

   

Brighton đang có phong độ không tốt từ đầu mùa, nhưng họ đã thắng cả 2 lần Tottenham đến thăm sân Amex. Và đội chủ nhà lại có khởi đầu tốt khi chỉ sau 8 phút Minteh đã ghi bàn, anh thoát xuống từ đường chuyền của Rutter và bình tĩnh vòng qua Vicario ở pha đối mặt.

Minteh vượt qua Vicario để đưa Brighton dẫn bàn chỉ sau 8 phút

Minteh vượt qua Vicario để đưa Brighton dẫn bàn chỉ sau 8 phút

Bàn thắng sớm giúp Brighton có điều kiện kéo đội hình xuống phòng thủ, họ hóa giải khá dễ các quả tạt của Tottenham trong khi tuyến trên phản công rất nguy hiểm. Đến phút 31, đội chủ nhà pressing và Ayari đã cắt đường chuyền lên của Bergvall, trước khi tung một cú sút xa như búa bổ từ ngoài vòng cấm, thủ môn Vicario bị bất ngờ và để bóng bật tay đi vào lưới.

Tottenham tưởng như sẽ tiếp tục bế tắc cho đến hết hiệp, nhưng ở phút 42 họ cướp bóng giữa sân và pha đánh vỗ mặt sau đó đã dẫn tới pha đệm cận thành của Richarlison, rút ngắn 1-2. Bàn thua này khiến Brighton phòng thủ còn chặt chẽ hơn nữa ở đầu hiệp 2, khiến Tottenham hết sức bế tắc.

HLV Thomas Frank tung Xavi Simons vào để thay đổi thế trận, và cầu thủ người Hà Lan này lập tức tạo ra sự đe dọa. Anh sút chệch cột dọc 2 lần, cứa lòng chân phải buộc Verbruggen phải cản phá ở phút 68, và có một đường chuyền đưa Bergvall thoát xuống nhưng bị Van Hecke phá bóng kịp thời.

Van Hecke rất xui xẻo đá phản lưới nhà ở cuối trận

Van Hecke rất xui xẻo đá phản lưới nhà ở cuối trận

Nhưng Tottenham phải nhờ tới một người Hà Lan khác để có được bàn gỡ hòa cho họ, và đó còn không phải người của đội khách. Phút 82, Kudus từ cánh phải tạt bóng vào và bóng đi sượt qua 2 cầu thủ trước khi đập vào người Van Hecke, trung vệ này không kịp phản ứng và bóng đã bật vào lưới Brighton. 

Thời gian vẫn còn và cả hai đội đều đi tìm bàn thắng phân thắng bại, nhưng hai bên đều không tận dụng được số cơ hội ít ỏi xuất hiện. Đội khách còn suýt gặp may thêm lần nữa ở phút 90+4, cú sút của Kudus chạm Lewis Dunk và đổi hướng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đó cũng là cơ hội cuối và hai đội hòa nhau 2-2.

Tỷ số trận đấu: Brighton 2-2 Tottenham (hiệp 1: 2-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Brighton: Minteh 8' (Rutter), Ayari 31'

- Tottenham: Richarlison 42' (Kudus), Van Hecke 82' (đá phản)

Đội hình xuất phát: 

Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Dunk, Van Hecke, Veltman, Ayari, Baleba, Minteh, Rutter, Mitoma, Gruda.

Tottenham: Vicario, Udogie, Van de Ven, Romero, Porro, Palhinha, Bentancur, Bergvall, Odobert, Kudus, Richarlison.

Sút khung thành
12(4)
11(3)
Thời gian kiểm soát bóng
36%
64%
Phạm lỗi
10
13
Thẻ vàng
1
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
1
Phạt góc
2
10
Cứu thua
2
2
Brighton Kết quả bóng đá Brighton - Tottenham: Thoát hiểm nhờ bàn đá phản (Ngoại hạng Anh) - 5 vs Kết quả bóng đá Brighton - Tottenham: Thoát hiểm nhờ bàn đá phản (Ngoại hạng Anh) - 6 Tottenham

Điểm

Verbruggen 6.3

Kadioglu 6.3

Dunk 6.6

Phản lưới nhà Van Hecke 6.4

Veltman 7.3

Ghi bàn Ayari 7.4

Baleba 6.5

Ghi bàn Minteh 7.5

Kiến tạo Rutter 7.3

Mitoma 6.6

Gruda 6.3

Điểm

5.3Vicario

6.4Udogie

6.1Van de Ven

7.4Romero Thẻ vàng

7.0Porro

7.1Palhinha

6.6Bentancur

5.7Bergvall

5.9Odobert

7.3Kudus Kiến tạoThẻ vàng

7.8Richarlison Ghi bàn

Thay người

Milner 6.2

Thẻ vàngDiego Gomez 6.5

Welbeck 6.0

Coppola 6.2

Wieffer 6.1

Thay người

6.4Xavi Simons

6.1Brennan Johnson

6.1Spence

6.1Gray

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Arsenal - Man City 21.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Manchester City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 21/09
Thể lệ
20/09/2025 21:59 PM (GMT+7)
