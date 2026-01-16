Morgan Rogers muốn chuồn khỏi Aston Villa, 3 đại gia sẵn sàng trả 80 triệu bảng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Nhật Bản vs U23 Jordan
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Việt Nam vs U23 UAE
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Monaco vs Lorient
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Paris Saint-Germain vs Lille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Morgan Rogers muốn chuồn khỏi Aston Villa, 3 đại gia sẵn sàng trả 80 triệu bảng

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Aston Villa Chelsea

Aston Villa có thể phải chia tay với Morgan Rogers sau mùa giải này do sự tỏa sáng quá nổi bật của anh.

   

"Ngọc quý" của Aston Villa

Mặc dù mùa chuyển nhượng tháng 1 nhiều khả năng ít có những vụ mua sắm đình đám, do các CLB đều muốn giữ các cầu thủ quan trọng để hoàn tất mùa giải, sang mùa hè 2026 sẽ có những cầu thủ tìm đến bến đỗ mới để hiện thực hóa tham vọng sự nghiệp. Antoine Semenyo đã không bỏ lỡ cơ hội sang Man City cách đây không lâu, nhưng một cầu thủ khác còn được nhiều CLB quan tâm hơn.

Morgan Rogers đang là ngôi sao ấn tượng nhất của Aston Villa mùa này

Morgan Rogers đang là ngôi sao ấn tượng nhất của Aston Villa mùa này

Theo Sky Sports, tiền vệ tấn công người Anh Morgan Rogers đã đề đạt nguyện vọng được rời Aston Villa, dù anh không ép CLB phải bán anh trong kỳ chuyển nhượng hiện tại. Rogers từ khi sang sân Villa Park đã trở thành một trong những cầu thủ hay nhất Premier League, và phong độ cao đã giúp Rogers lên ĐT Anh kể từ cuối năm 2024.

Rogers mùa này đã ghi 7 bàn & 4 kiến tạo ở Premier League để đưa Aston Villa bứt lên top 3 một cách khá bất ngờ. Phong độ của anh tốt tới mức đã có những tranh luận về khả năng Rogers hất một trong số những cầu thủ tấn công hàng đầu trên hàng công ĐT Anh để đá chính tại World Cup 2026, trong đó thậm chí có cả Jude Bellingham.

Chelsea, Real Madrid, hay trở lại Man City?

Mặc dù Rogers có hợp đồng tới 2031 nhưng ban lãnh đạo Aston Villa hiểu rằng giữ chân ngôi sao 23 tuổi này là rất khó bởi Aston Villa đang bị hạn chế về tài chính. Cá nhân Rogers đang hưởng mức lương 120.000 bảng/tuần với “The Villans”, nhưng gia nhập một CLB lớn hơn sẽ khiến anh không những kiếm nhiều hơn, mà đi kèm triển vọng cạnh tranh các cúp vô địch.

Palmer và Rogers sẽ đoàn tụ ở Chelsea?

Palmer và Rogers sẽ đoàn tụ ở Chelsea?

Sky Sports mới đây cho hay Rogers đã thông qua người đại diện để bày tỏ ý định ra đi vào cuối mùa giải, đây được xem là một hành động có thiện chí để Aston Villa có thời gian tìm người thay thế Rogers. Aston Villa cũng hiểu họ khó giữ Rogers và sẽ để anh chuyển đi nếu nhận được khoảng 80 triệu bảng phí chuyển nhượng.

CLB cũ Man City vẫn đang để mắt tới Rogers nhưng ngoài họ, Chelsea và Real Madrid là 2 đội khác đều rất hứng thú với tiền vệ người Anh. Sang đá cho Chelsea sẽ khiến Rogers được tái ngộ bạn thân Cole Palmer, và Rogers có thể sẽ chiếm vị trí đá dạt trái trên hàng công Chelsea. Real Madrid cũng có sự để mắt tới Rogers, nhưng Chelsea được xem là đội bóng dễ có được anh nhất do khả năng đá chính cao ở CLB này.

8

Man U - Man City 17.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man United
Man City
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 17/01
Thể lệ
Dàn sao mới "bay bổng" sắp đoạt suất dự World Cup: Bellingham phải sợ SAO Aston Villa
Dàn sao mới "bay bổng" sắp đoạt suất dự World Cup: Bellingham phải sợ SAO Aston Villa

Những ngôi sao mới của bóng đá châu Âu đang thể hiện rất ấn tượng khiến cửa dự World Cup của họ tăng vọt trong mùa giải này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/01/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN