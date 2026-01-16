Morgan Rogers muốn chuồn khỏi Aston Villa, 3 đại gia sẵn sàng trả 80 triệu bảng

"Ngọc quý" của Aston Villa

Mặc dù mùa chuyển nhượng tháng 1 nhiều khả năng ít có những vụ mua sắm đình đám, do các CLB đều muốn giữ các cầu thủ quan trọng để hoàn tất mùa giải, sang mùa hè 2026 sẽ có những cầu thủ tìm đến bến đỗ mới để hiện thực hóa tham vọng sự nghiệp. Antoine Semenyo đã không bỏ lỡ cơ hội sang Man City cách đây không lâu, nhưng một cầu thủ khác còn được nhiều CLB quan tâm hơn.

Morgan Rogers đang là ngôi sao ấn tượng nhất của Aston Villa mùa này

Theo Sky Sports, tiền vệ tấn công người Anh Morgan Rogers đã đề đạt nguyện vọng được rời Aston Villa, dù anh không ép CLB phải bán anh trong kỳ chuyển nhượng hiện tại. Rogers từ khi sang sân Villa Park đã trở thành một trong những cầu thủ hay nhất Premier League, và phong độ cao đã giúp Rogers lên ĐT Anh kể từ cuối năm 2024.

Rogers mùa này đã ghi 7 bàn & 4 kiến tạo ở Premier League để đưa Aston Villa bứt lên top 3 một cách khá bất ngờ. Phong độ của anh tốt tới mức đã có những tranh luận về khả năng Rogers hất một trong số những cầu thủ tấn công hàng đầu trên hàng công ĐT Anh để đá chính tại World Cup 2026, trong đó thậm chí có cả Jude Bellingham.

Chelsea, Real Madrid, hay trở lại Man City?

Mặc dù Rogers có hợp đồng tới 2031 nhưng ban lãnh đạo Aston Villa hiểu rằng giữ chân ngôi sao 23 tuổi này là rất khó bởi Aston Villa đang bị hạn chế về tài chính. Cá nhân Rogers đang hưởng mức lương 120.000 bảng/tuần với “The Villans”, nhưng gia nhập một CLB lớn hơn sẽ khiến anh không những kiếm nhiều hơn, mà đi kèm triển vọng cạnh tranh các cúp vô địch.

Palmer và Rogers sẽ đoàn tụ ở Chelsea?

Sky Sports mới đây cho hay Rogers đã thông qua người đại diện để bày tỏ ý định ra đi vào cuối mùa giải, đây được xem là một hành động có thiện chí để Aston Villa có thời gian tìm người thay thế Rogers. Aston Villa cũng hiểu họ khó giữ Rogers và sẽ để anh chuyển đi nếu nhận được khoảng 80 triệu bảng phí chuyển nhượng.

CLB cũ Man City vẫn đang để mắt tới Rogers nhưng ngoài họ, Chelsea và Real Madrid là 2 đội khác đều rất hứng thú với tiền vệ người Anh. Sang đá cho Chelsea sẽ khiến Rogers được tái ngộ bạn thân Cole Palmer, và Rogers có thể sẽ chiếm vị trí đá dạt trái trên hàng công Chelsea. Real Madrid cũng có sự để mắt tới Rogers, nhưng Chelsea được xem là đội bóng dễ có được anh nhất do khả năng đá chính cao ở CLB này.