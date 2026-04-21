7 lý do Arsenal vẫn sáng cửa vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm

Niềm tin Arsenal vẫn còn nguyên

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trong trận thua 1-2 của Arsenal trước Man City hôm 19/4, đã xuất hiện một khoảnh khắc đáng chú ý. Tiền vệ Declan Rice ngồi khụy xuống sân, trầm ngâm sau thất bại. Khi ngẩng đầu lên nhìn đội trưởng Martin Odegaard, anh lắc đầu và nói: “Chưa kết thúc đâu”.

Arsenal đánh mất quyền tự quyết vào tay Man City

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cho thấy Odegaard dường như đã phần nào dao động về cơ hội vô địch, trong khi Rice lập tức đáp lại bằng thông điệp đầy quyết tâm. Tinh thần đó cũng được chia sẻ bởi HLV Arteta, người khẳng định rằng cuộc đua vô địch mới “bắt đầu từ bây giờ”. Thay vì than trách thất bại khiến quyền tự quyết rơi vào tay Man City, các CĐV Arsenal vẫn có những lý do rõ ràng để tin rằng họ có thể chấm dứt 22 năm chờ đợi và giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004.

Lợi thế lịch thi đấu chặng nước rút

Arsenal đang nắm trong tay lịch thi đấu thuận lợi hơn đáng kể ở giai đoạn cuối mùa. Cả 5 trận còn lại của họ đều diễn ra tại London, trong đó có 3 trận sân nhà, và đặc biệt đều gặp các đối thủ đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Trước mắt là cuộc đối đầu với Newcastle, đội đang sa sút với 4 trận thua liên tiếp. Tiếp đó là Fulham, đội chỉ thắng 1/6 trận gần nhất. Chuyến làm khách tới sân của West Ham có thể tiềm ẩn rủi ro trong bối cảnh “Búa tạ” đang vật lộn trụ hạng, nhưng trận sân nhà gặp Burnley ngày 17/5 được xem là “dễ thở”.

Arsenal Man City 25/4 - Newcastle (sân nhà) 23/4 - Burnley (sân khách) 2/5 - Fulham (sân nhà) 5/5 - Everton (sân khách) 10/5 - West Ham (sân khách) 9/5 - Brentford (sân nhà) 17/5 - Burnley (sân nhà) 17/5 - Bournemouth (sân khách) 24/5 - Crystal Palace (sân khách) 22/5 - Crystal Palace (sân nhà) 24/5 - Aston Villa (sân nhà)

Các đối thủ còn lại của Arsenal và Man City ở Ngoại hạng Anh

Ở vòng cuối, Arsenal sẽ làm khách trên sân của Crystal Palace. Trong điều kiện bình thường, Selhurst Park luôn là điểm đến khó chịu, nhưng Crystal Palace có khả năng góp mặt ở chung kết Europa Conference League chỉ 3 ngày sau đó. Khi ấy, HLV Oliver Glasner gần như chắc chắn sẽ ưu tiên đấu trường châu Âu hơn trận đấu cuối tại giải quốc nội.

Trong khi đó, lịch thi đấu của Man City được đánh giá khắc nghiệt hơn. Trong 6 trận còn lại, có tới 4 đối thủ đang nằm ở nửa trên BXH. Những chuyến làm khách trước Everton và Bournemouth đều tiềm ẩn khó khăn, bên cạnh trận sân nhà gặp Brentford, đội đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Ngoài ra, đoàn quân của HLV Pep Guardiola còn chạm trán Burnley (sân khách), Crystal Palace (sân nhà) trước khi khép lại mùa giải bằng trận đấu với Aston Villa.

Lực lượng được tăng cường

Arsenal hành quân tới Etihad mà không có hai hậu vệ cánh số một cùng mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, tình hình lực lượng đang dần sáng sủa khi Jurrien Timber, Riccardo Calafiori và Bukayo Saka đều đã ở rất gần ngày tái xuất sau chấn thương.

Sự trở lại của bộ ba này hứa hẹn mang lại nguồn sáng tạo và sự mạch lạc trong lối chơi, những yếu tố mà Arsenal phần nào thiếu hụt trong thời gian qua.

Đặc biệt, Saka được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt ngay lập tức. Là một trong những thủ lĩnh của Arsenal, cầu thủ người Anh chắc chắn mang theo quyết tâm rất lớn sau khi phải ngồi ngoài 5 trận gần nhất. So với Noni Madueke, người đá chính 4 trận vừa qua nhưng chưa tạo được nhiều dấu ấn, Saka rõ ràng là sự nâng cấp đáng kể cho hàng công Arsenal.

Havertz vào guồng

Kai Havertz có thể chưa phải mẫu tiền đạo sát thủ, điều đã thể hiện trong trận gặp Man City, nhưng tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Đức lên cách vận hành hàng công Arsenal là không thể phủ nhận.

Havertz bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc trước Man City, nhưng sự hiện diện của anh vẫn giúp hàng công Arsenal trở nên gắn kết hơn

Tại Etihad, Havertz cho thấy bộ kỹ năng toàn diện: làm tường hiệu quả, kết nối lối chơi với đồng đội và tham gia pressing đầy chủ đích. Chính những yếu tố này giúp Arsenal trở nên mạch lạc và nguy hiểm hơn trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Đó cũng là hướng đi mà Arsenal cần duy trì trong phần còn lại của mùa giải, khi Havertz đã đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Dù Viktor Gyokeres thi đấu nỗ lực và đang là chân sút số 1 của “Pháo thủ”, anh không sở hữu cùng mức độ nhạy bén chiến thuật và kỹ thuật như Havertz.

Tiền đạo người Thụy Điển vẫn có thể trở thành phương án hiệu quả từ ghế dự bị, đặc biệt khi đối thủ xuống sức. Nhưng ở thời điểm quyết định, trục vận hành hàng công Arsenal cần xoay quanh Havertz, người mang lại sự cân bằng và tính kết nối cho toàn bộ hệ thống.

Chấn thương Rodri

Có thể, khoảnh khắc mang tính bước ngoặt của trận đấu không phải là bàn quyết định của Erling Haaland, mà là chấn thương khiến Rodri phải rời sân ở những phút cuối. Tầm quan trọng của tiền vệ người Tây Ban Nha với Man City là điều không cần bàn cãi, và anh một lần nữa chơi xuất sắc trước Arsenal.

Rodri nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở một số trận đấu quan trọng trong giai đoạn nước rút sau khi dính chấn thương háng

Pep Guardiola xác nhận Rodri gặp vấn đề ở háng và cần được kiểm tra thêm. Nếu Rodri buộc phải nghỉ thi đấu, đây sẽ là tổn thất cực lớn với tham vọng vô địch của Man City. Phương án thay thế là Nico Gonzalez rõ ràng chưa đạt đến đẳng cấp tương đương.

Một số CĐV Man City có thể lập luận rằng đội nhà thậm chí đạt thành tích tốt hơn khi không có Rodri ở một số giai đoạn mùa này. Tuy nhiên, cách nhìn đó bỏ qua phong độ ấn tượng mà anh thể hiện trong thời gian gần đây. Đầu mùa, Rodri từng sa sút, nhưng hiện tại anh đang thống trị khu trung tuyến bằng đẳng cấp và sức mạnh quen thuộc, lý do vì sao anh đá chính 10/11 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

“Chìa khóa” Odegaard - Eze

Trận đấu với Man City mới chỉ là lần thứ tư mùa này Odegaard và Eberechi Eze cùng đá chính trong màu áo Arsenal. Việc cả hai hiếm khi xuất hiện cùng lúc phần nào đến từ vấn đề thể lực, đặc biệt là với Odegaard, bên cạnh sự dè dặt của Arteta trong việc sử dụng Eze ở cánh trái.

Thực tế, cuộc đối đầu Man City đánh dấu lần đầu tiên kể từ thất bại trước Aston Villa hồi tháng 12 năm ngoái, Eze được bố trí bên hành lang trái. Và anh đã đáp lại niềm tin bằng màn trình diễn tích cực, kết hợp cùng Odegaard để mang lại sự an toàn về kỹ thuật, yếu tố Arsenal thiếu hụt trong thời gian gần đây.

Odegaard và Eze là hai “bộ não sáng tạo”, có khả năng mở khóa hàng thủ đối phương và kéo cả hệ thống tiến lên. Họ càng có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau, Arsenal càng trở nên linh hoạt và giàu tính tấn công, điều có thể mang ý nghĩa quyết định nếu cuộc đua vô địch được phân định bằng hiệu số.

Người hâm mộ Arsenal chắc chắn kỳ vọng Eze sẽ được trao cơ hội đá chính thường xuyên bên cánh trái, nhất là khi đây đang là điểm yếu của “Pháo thủ”. Cả Leandro Trossard lẫn Gabriel Martinelli đều đang không có phong độ tốt, khi chưa ghi bàn nào tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026. Trong bối cảnh đó, Eze hoàn toàn có thể biến vị trí này thành “sân khấu” của riêng mình.

Từ “kẻ bị săn” thành “người đi săn”

Nếu Man City đánh bại Burnley vào giữa tuần, Arsenal sẽ bước vào trận gặp Newcastle với trạng thái tâm lý hoàn toàn khác. Suốt phần lớn mùa giải, họ là đội dẫn đầu và bị “truy đuổi”. Nhưng đến cuối tuần, họ có thể trở thành bên “đi săn”.

Cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Man City

Sự thay đổi này sẽ tác động thế nào tới tinh thần toàn đội, cũng như bầu không khí tại Emirates? Nó hoàn toàn có thể mang lại sự giải tỏa. Khi không còn gánh nặng phải giữ ngôi đầu, Arsenal có thể thi đấu với tâm thế thoải mái và chủ động hơn.

Thực tế ở cuộc đua vô địch năm 2024 cho thấy điều đó. Sau khi đánh mất lợi thế vào tay Man City bằng thất bại trước Aston Villa, Arsenal đã thắng liền 6 trận cuối mùa, và làm được theo cách đầy thuyết phục khi ghi tới 16 bàn.

Điều này cho thấy tập thể của Arteta dường như chơi hay hơn khi ở thế bám đuổi. Nếu kịch bản tương tự lặp lại, đó có thể chính là cú hích tinh thần giúp họ tăng tốc đúng lúc trong cuộc đua vô địch.