"Đua marathon" ở Ngoại hạng Anh: Arteta vẫn không học được gì từ thầy Guardiola

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

"Đua marathon" ở Ngoại hạng Anh: Arteta vẫn không học được gì từ thầy Guardiola

Sự kiện: Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn Premier League 2025-26 Manchester City

Man City không chỉ thắng một trận đấu lớn trước Arsenal, họ còn tiếp tục cho thấy khả năng nước rút trong các cuộc đua đường dài.

   

Hệ quả đường dài

Cách đây hơn 1 tháng rưỡi, Arsenal vẫn còn bàn về chuyện ăn 3 hay thậm chí ăn 4. Nhưng giờ họ đã có một cú “ăn 4” khác cho mình: thua liên tiếp 4 trận ở đấu trường trong nước. Và con số 4 cũng đang là ác mộng cho Arsenal, tháng 4 hàng năm thường là lúc họ bắt đầu khuỵu xuống khi đang có ưu thế trong cuộc đua vô địch.

Arteta và các cầu thủ Arsenal đã mất đi lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League

Arteta và các cầu thủ Arsenal đã mất đi lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League

Man City và khả năng nước rút của họ mỗi mùa đã trở nên nổi tiếng, bởi mỗi mùa bóng Pep Guardiola thường sẽ dành thời gian thử nghiệm các đấu pháp và sắp xếp nhân sự mới, để rồi từ tầm cuối tháng 1, đầu tháng 2 trở đi là Man City chỉ đá 1 sơ đồ để băng đến các danh hiệu.

Vậy còn Arsenal? Phong độ của “The Gunners” không phải đến chung kết League Cup mới bắt đầu tệ, trước đó đã có không ít trận họ đá không tốt nhưng thắng nhờ khoảnh khắc cá nhân hoặc chiêu phạt góc. Giờ đấu pháp của Arsenal không có sự thay đổi, chiêu phạt góc đã bị nhiều đội bắt bài, nhưng Arsenal thì có dàn cầu thủ đang xuống sức vì đá quá nhiều.

Không phải là Arsenal không có chiều sâu, việc mua Madueke từ Chelsea bỗng trở nên hữu ích vì nếu không Arsenal sẽ chẳng có ai thay Bukayo Saka. Nhưng Saka vắng mặt chính là vì đã đá quá nhiều dưới thời Arteta, cũng như trở lại thi đấu với tần suất dày đặc sau khi bình phục chấn thương. Saka đã có khoảng 3 mùa giải là chân sút kiêm nhà kiến thiết hàng đầu của CLB nhưng mùa này anh tụt phom quá mạnh.

Sự sa sút của Saka là một biểu hiện nghiêm trọng cho sự thiếu xoay vòng ở Arsenal

Sự sa sút của Saka là một biểu hiện nghiêm trọng cho sự thiếu xoay vòng ở Arsenal

Không chỉ Saka, Arteta dường như không chịu xoay vòng Zubimendi và Rice mặc dù có Norgaard trên ghế dự bị. Đây là 2 vị trí trọng yếu của Arsenal bởi họ cần 2 cầu thủ này để tranh chấp, đánh chặn và sau đó lên triển khai tấn công. Đầu mùa cả Rice và Zubimendi đều đã có những khoảnh khắc trực tiếp ghi bàn, giờ họ chỉ quanh quẩn ở giữa sân và đá cho tròn vai, nhưng cảm giác bóng và xử lý tình huống đã kém đi.

Nạn chấn thương ở Arsenal là một vấn đề nghiêm trọng. Bộ ba tấn công quen thuộc trước đây của họ gồm Havertz, Saka và Odegaard đã không đá chính với nhau lần nào kể từ sau năm 2024. Trận thua Man City mới đây Arsenal có cả Odegaard, Havertz lẫn Eze và họ đã đá khởi sắc hơn rất nhiều dù thất bại, nhưng thành tích của Arsenal vào tháng 4 hàng năm dưới thời Arteta vẫn tiếp tục tệ hại.

Kai Havertz chơi tốt trong trận gặp Man City nhưng anh đã nghỉ khá lâu vì chấn thương

Kai Havertz chơi tốt trong trận gặp Man City nhưng anh đã nghỉ khá lâu vì chấn thương

Điều đó cho thấy chính sách sử dụng cầu thủ của Arteta đã để lại hệ lụy lâu dài ở CLB, nhiều ngôi sao chủ lực của đội bị bào mòn về thể chất và phong độ đi xuống theo thời gian, hoặc ra sân không đủ nhiều để tạo ảnh hưởng rõ rệt lên thành tích.

Đua từng chặng cũng không dễ

Chúng ta vừa nói đến sự yếu kém trong duy trì sức bền của Arsenal ở cả mùa giải. Nhưng khi thu nhỏ quy mô xuống 1 trận đấu vì Arteta cũng không khá hơn.

Trong hiệp 1 trước Man City, Arsenal đã tổ chức pressing tầm cao rất rát và gây ra nhiều khó khăn cho Man City (bao gồm bàn gỡ hòa của Kai Havertz). Dù vậy Man City chơi rất bình tĩnh, họ giữ cự ly đội hình và nếu có chuyền sai thì luôn có cầu thủ ở vị trí để đánh chặn. Arsenal pressing có tốt thì cũng không cụ thể hóa nó thành nhiều cơ hội rõ rệt.

Man City chơi có phần lép vế ở hiệp 1 nhưng thực tế họ để cho Arsenal rất ít cơ hội nguy hiểm

Man City chơi có phần lép vế ở hiệp 1 nhưng thực tế họ để cho Arsenal rất ít cơ hội nguy hiểm

Sang hiệp 2 là lúc Man City bắt đầu tăng tốc, Pep Guardiola hẳn đã đồ rằng Arsenal sẽ đến lúc mệt và không còn duy trì sự đuổi bắt & tranh chấp tốt. Thế nên dù Arsenal đã suýt ghi bàn ở những tình huống phút 60 & 61, sau khi bị Haaland chọc thủng lưới là Arsenal phải mất chừng 15 phút để áp đặt lại thế ép sân.

Nhìn vào biểu đồ thời gian của Arsenal trong các tình huống họ ghi bàn lẫn thủng lưới, có thể thấy rõ sự mong manh của Arsenal khi bước vào 30 phút cuối của các hiệp 2. Họ đã thủng lưới 13 lần trong giai đoạn từ phút 61 đến hết trận (dù ghi được 25 bàn cũng trong thời gian này), còn ở hiệp 1 họ thủng lưới 6 bàn trong thời điểm từ phút 31 đến 45, khác với chỉ 2 bàn ở 15 phút đầu lẫn 2 bàn từ phút 16 đến 30.

Nó nói lên thực tế rằng đội bóng của Arteta có xu hướng mở hết tốc lực đầu mỗi hiệp để rồi “hết xăng” khi bước vào thời điểm cuối. Điều đó tạo ra những sơ hở trong phòng ngự, do các tiền đạo và tiền vệ không còn bọc lót tốt cho hàng thủ. Họ đá rất hăng ở 30 phút đầu hiệp 1 và 15 phút đầu hiệp 2, nhưng vì quá hăng nên không điều phối sức tốt cho các thời gian còn lại.

Không chỉ đuối trong cuộc đua cả mùa giải, cả trong từng trận Arsenal cũng hay "hết pin" khi bước vào 30 phút cuối

Không chỉ đuối trong cuộc đua cả mùa giải, cả trong từng trận Arsenal cũng hay "hết pin" khi bước vào 30 phút cuối

Khâu điều phối là rất quan trọng trong các trận đấu. Liverpool thời Jurgen Klopp có thói quen chơi pressing rất rát trong 15 phút đầu mỗi hiệp, chậm lại ở 15 phút giữa để rồi lại tăng tốc ở 15 phút cuối. Không có chuyện họ pressing liên tục trong 90 phút, không thể duy trì sức của các cầu thủ ở cường độ như vậy.

Man City thực ra cũng không hẳn là tốt hơn hoàn toàn so với Arsenal về khâu điều phối thể lực, mùa này họ rất mong manh trong 30 phút cuối các trận đá sân khách. Tuy nhiên cũng cùng khoảng thời gian đó thì họ lại rất chắc khi đá sân nhà (hiệu số 12-3), và tỏ ra bất khả chiến bại trong 15 phút đầu các trận đá tại Etihad (5-0).

Arteta đã làm trợ lý cho Pep nhưng vẫn chưa học được bí kíp đua đường dài của Pep

Arteta đã làm trợ lý cho Pep nhưng vẫn chưa học được bí kíp đua đường dài của Pep

Các nhà vô địch Premier League trước đây đều đã phải có chiến lược phân phối sức hợp lý. Liverpool của Arne Slot mùa trước đá không thể chê vào đâu được từ phút 16 đến phút 30, họ ghi tới 16 bàn nhưng lọt chỉ 1 bàn. Trình độ của Slot đã bị nghi ngờ mùa này nhưng mùa trước, nếu không phải Slot thì không chừng trợ lý Heitinga hay ai đó trong ban huấn luyện Liverpool đã thiết kế ra cấu trúc đấu pháp để Liverpool biết bung sức đúng lúc.

Điều lạ là dù đã dẫn dắt Arsenal hơn 6 năm, Mikel Arteta vẫn có vẻ non kinh nghiệm trong các cuộc đua marathon, mà kiểu đua này thì Pep là “trùm” và Arteta đáng lẽ phải học được gì đó từ ông thầy người Catalan. Nhưng nếu đã học được gì đó từ Pep, Arteta và Arsenal hẳn đã phải vô địch từ mùa nào chứ không đợi tới bây giờ, mà bây giờ cơ hội đó cũng đã trở nên khá nhỏ.

Video bóng đá Man City - Arsenal: 90 phút kịch tính, dấu ấn siêu sao (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Man City - Arsenal: 90 phút kịch tính, dấu ấn siêu sao (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 33 Ngoại hạng Anh) Trận đại chiến cho ngôi vô địch đã trải qua hơn 90 phút hết sức kịch tính và đã phân thắng bại.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/04/2026 03:25 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN