Ngoại hạng Anh nói rõ lý do Gabriel húc đầu vào Haaland nhưng thoát thẻ đỏ

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn

Trung vệ Gabriel Magalhaes trở thành tâm điểm tranh cãi trong ngày Arsenal thua Man City ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

   

Phút 83, Gabriel và Haaland va chạm nảy lửa trên sân. Hậu vệ của Arsenal dường như đã húc đầu vào Haaland. Trọng tài Anthony Taylor quyết định chỉ rút thẻ vàng cho Gabriel và VAR cũng không can thiệp.

Theo luật, thẻ đỏ sẽ được trọng tài dùng để phạt cầu thủ vì hành vi bạo lực khi một cầu thủ tác động lực quá mức hoặc có hành động thô bạo với đối phương khi không tranh chấp bóng. Tuy nhiên, hành động như vậy vẫn có thể chỉ bị phạt thẻ vàng nếu trọng tài đánh giá mức độ tiếp xúc là không đáng kể và chỉ mang tính chất hung hăng.

Haaland đối đầu căng thẳng Gabriel

Phía ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã lên tiếng về vấn đề này: "Việc không rút thẻ đỏ Gabriel đã được trọng tài chính và tổ VAR xác nhận. Hành động của Gabriel được đánh giá chưa đủ mức độ bạo lực hay hung mãn để dẫn tới việc truất quyền thi đấu".

Cần nói rõ rằng Gabriel rất may mắn khi không phải nhận thẻ đỏ. Hành động dùng đầu húc về phía Haaland một cách hung hăng của anh là cực kỳ thiếu khôn ngoan. Việc Haaland vẫn đứng vững, không hề nằm ra sân chắc chắn đã giúp trọng tài Taylor có góc nhìn rộng hơn để xử lý tình huống.

Trong khi đó, tờ ESPN tin rằng Gabriel đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân. Tờ báo này tin rằng đó là một hành vi cố ý, và dù mức độ tiếp xúc hay mức độ tổn thương của đối phương ra sao, hành động này vẫn đáp ứng đủ tiêu chí để nhận thẻ đỏ.

Về phần Haaland, anh cho biết bản thân đã cứu lấy Gabriel: "Tôi biết là nếu tôi ngã ra thì có thể Gabriel dính thẻ đỏ. Nhưng tôi sẽ không làm thế trừ khi tôi thực sự bị kẻ khác tấn công".

Đại chiến Man City - Arsenal: Bài kiểm tra tối hậu cho bản lĩnh của Mikel Arteta

Việc Arsenal đánh bại Man City ngay tại Etihad vào Chủ nhật (22h30, 19/4) không chỉ đơn thuần là bước tiến lớn trong cuộc đua tới ngôi vương Ngoại...

-20/04/2026 08:48 AM (GMT+7)
