MU bất ngờ nhắm Kvaratskhelia, Rashford trở lại Old Trafford

MU hướng sự chú ý tới Kvaratskhelia

MU đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải khi cuộc đua giành vé dự Champions League dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick vẫn diễn ra thuận lợi. Song song với mục tiêu trên sân cỏ, ban lãnh đạo đội bóng cũng bắt đầu tính toán cho kế hoạch nhân sự ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

MU hướng sự chú ý tới Kvaratskhelia

Giữa bối cảnh đó, cái tên Khvicha Kvaratskhelia bất ngờ được nhắc đến như một mục tiêu tiềm năng mà “Quỷ đỏ” từng bỏ lỡ. Ngôi sao người Georgia đã chuyển PSG hồi tháng 1/2025, nhưng nhiều ý kiến cho rằng đội chủ sân Old Trafford đáng ra nên hành động sớm hơn.

Nhà báo Julian Laurens đặt câu hỏi về sự im lặng của các đội bóng Anh trong thương vụ này: “Thật khó hiểu tại sao Kvaratskhelia lại không đến Premier League mà lại gia nhập PSG. Tôi không tin không có một câu lạc bộ hàng đầu nào của Anh để mắt đến cậu ấy”.

Kvaratskhelia được xem là mảnh ghép lý tưởng

Theo giới chuyên môn, Kvaratskhelia là mẫu cầu thủ có thể mang tới sự khác biệt ngay lập tức cho hàng công MU. Khả năng đi bóng, sáng tạo và tạo đột biến của anh được đánh giá phù hợp với môi trường Ngoại hạng Anh.

Julian Laurens thậm chí cho rằng cầu thủ 25 tuổi hoàn toàn có thể trở thành thần tượng mới tại Nhà hát của những giấc mơ. Ông nhận định: “Nếu Kvaratskhelia đến Old Trafford, cậu ấy sẽ tự động trở thành người hùng mới của bạn”.

Dù vậy, khả năng thương vụ này thành hiện thực vẫn bị đặt dấu hỏi lớn. Nhà báo Isaac Seelochan của Manchester Evening News cho rằng sức hút của PSG ở Champions League là yếu tố khiến MU khó cạnh tranh. Ông viết: “Kvaratskhelia sẽ là một bản hợp đồng tuyệt vời, nhưng khó có thể tưởng tượng rằng anh ấy sẽ chọn MU thay vì PSG đang thi đấu tại Champions League”.

Rashford đứng trước ngã rẽ mới

Trong khi MU tìm kiếm phương án tăng cường hàng công, tương lai của Marcus Rashford cũng đang thu hút sự chú ý. Tiền đạo người Anh đã chơi khá ấn tượng trong quãng thời gian được cho mượn tại Barcelona, nhưng khả năng đội bóng xứ Catalunya mua đứt vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Rashford đang có phong độ tốt tại Barca

Theo BBC Sport, Rashford sẵn sàng trở lại MU vào mùa hè nếu không đạt được thỏa thuận ở lại Tây Ban Nha. Đây là diễn biến khá bất ngờ trong bối cảnh mối quan hệ giữa cầu thủ này và đội chủ sân Old Trafford từng được cho là khó hàn gắn.

Tuy nhiên, Isaac Seelochan vẫn nghi ngờ khả năng Rashford khoác áo MU thêm lần nữa. Ông nhận định: “Thật khó để thấy Rashford có động lực để chơi cho MU một lần nữa. Có vẻ như cơ hội đó đã trôi qua và cậu ấy hạnh phúc hơn ở Tây Ban Nha”. Điều đó đồng nghĩa mùa hè tới có thể trở thành bước ngoặt lớn với cả Rashford lẫn kế hoạch tái thiết của MU.