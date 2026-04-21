Ngoại hạng Anh mơ áp đảo cúp châu Âu: Kịch bản 10 đội đoạt vé xảy ra khi nào?

Kịch bản nào cho 10 đại diện góp mặt?

Bóng đá Anh vẫn còn tới 4 CLB đang thi đấu tại cúp châu Âu, và chắc chắn sẽ có ít nhất 1 đại diện góp mặt ở trận chung kết Europa League. Số lượng suất dự cúp châu Âu mùa tới sẽ phụ thuộc lớn vào việc các đội giành danh hiệu nào, cũng như vị trí của họ trên bảng xếp hạng quốc nội.

Ngoại hạng Anh sẽ có ít nhất 8 câu lạc bộ tham dự cúp châu Âu mùa tới

Trong những mùa giải gần đây, cách phân bổ vé dự cúp châu Âu trở nên phức tạp hơn đáng kể, chủ yếu do cơ chế mới của UEFA mang tên European Performance Spots (EPS). Đây là hai suất bổ sung tại Champions League, được trao cho hai giải VĐQG có thành tích tổng thể tốt nhất ở đấu trường châu Âu mỗi mùa.

Ngoại hạng Anh đã chắc chắn giành được một trong hai suất này cho mùa giải 2026/27, trong khi suất còn lại sẽ thuộc về La Liga hoặc Bundesliga. Điều đó đồng nghĩa sẽ có ít nhất 8 đội bóng Anh góp mặt tại cúp châu Âu mùa tới. Tuy nhiên, câu hỏi lớn được đặt ra: điều gì sẽ xảy ra nếu một CLB Anh vô địch các giải đấu châu Âu?

Cuộc đua top 5-7 nóng hơn bao giờ hết

Cơ chế European Performance Spots (EPS) nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi kết hợp với các suất từ giải quốc nội và cúp châu Âu, bức tranh trở nên phức tạp hơn nhiều. Về nguyên tắc, EPS hoạt động dựa trên hai yếu tố chính, được áp dụng sau khi đã xác định các suất từ giải quốc nội và các đội vô địch cúp châu Âu; đồng thời luôn bổ sung thêm một suất vào tổng số vé dự cúp châu lục.

Điều này đồng nghĩa Ngoại hạng Anh vốn ban đầu có 7 suất, nay sẽ có ít nhất 8 đại diện tại châu Âu mùa tới.

Theo tình hình hiện tại (và còn phụ thuộc vào đội vô địch FA Cup), kịch bản phân bổ đang như sau:

- Đội xếp thứ 5 giành vé dự Champions League

- Đội xếp thứ 6 dự Europa League

- Đội xếp thứ 7 dự Conference League

Chính vì vậy, cuộc đua top 5 đang trở nên cực kỳ căng thẳng. Hiện tại, Liverpool đang giữ vị trí này với 55 điểm, kém 3 điểm so với MU và Aston Villa (đang xếp thứ 3 và 4).

MU, Aston Villa, Liverpool và Chelsea đang cạnh tranh vé dự Cúp C1

Phía sau là một “rừng” đối thủ bám đuổi sát sao với Chelsea (48 điểm), Brentford (48), Bournemouth (48), , Brighton (46) và Everton (47).

Thậm chí, những đội phía sau như Sunderland (46) và Fulham (45) cũng chưa từ bỏ hy vọng chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu. Cuộc đua giờ đây không chỉ là top 4, mà là top 10 cùng mơ cúp châu Âu.

Số CLB tối đa của Ngoại hạng Anh dự cúp châu Âu mùa tới là bao nhiêu?

Do Arsenal gần như chắc chắn kết thúc trong top 4, họ sẽ không thể tạo thêm một suất bổ sung bằng cách vô địch Champions League.

Điều này đồng nghĩa, kịch bản tối đa thực tế cho mùa giải tới là 10 CLB Anh góp mặt tại cúp châu Âu, bao gồm:

- Top 4 giành vé dự Champions League

- 2 đội tham dự Europa League

- 1 đội dự Conference League

- Nottingham Forest giành vé dự Champions League nếu vô địch Europa League, hoặc Aston Villa nếu họ đăng quang Europa League nhưng không nằm trong top 6

- Crystal Palace giành vé dự dự Europa League nếu vô địch Conference League nhưng không nằm trong top 6

- 1 suất bổ sung dự Champions League

Thứ hạng Đội Vé dự cúp châu Âu Con đường 1 Arsenal Champions League Ngoại hạng Anh 2 Man City Champions League Ngoại hạng Anh 3 MU Champions League Ngoại hạng Anh 4 Aston Villa Champions League Ngoại hạng Anh 5 Liverpool Champions League Suất bổ sung 6 Chelsea Europa League Ngoại hạng Anh 7 Brentford Conference League Ngoại hạng Anh

Cục diện suất dự cúp châu Âu tại Ngoại hạng Anh hiện tại

FA Cup tác động ra sao tới suất dự cúp châu Âu?

Việc phân bổ vé dự cúp châu Âu của Ngoại hạng Anh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ kết quả FA Cup, với trận chung kết diễn ra tại Wembley vào ngày 16/5. Ở bán kết, Man City chạm trán Southampton, trong khi Chelsea đối đầu Leeds United.

Nếu Man City vô địch FA Cup:

Do Man City nhiều khả năng đã có vé dự Champions League qua thứ hạng Ngoại hạng Anh, suất dự Europa League từ FA Cup sẽ được “đẩy xuống”. Khi đó:

- Top 5 dự Champions League

- Đội thứ 6 và 7 dự Europa League

- Đội thứ 8 dự Conference League

Nếu Chelsea vô địch FA Cup, họ cần kết thúc trong top 7 để suất Conference League được chuyển xuống vị trí thứ 8. Nếu không, họ sẽ “giữ” suất này.

Nếu Southampton hoặc Leeds đăng quang FA Cup, một trong hai đội sẽ giành vé trực tiếp dự Europa League, và không ảnh hưởng đến các suất phân bổ qua bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.