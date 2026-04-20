Nếu Arsenal mùa này không rực rỡ thì sao, Arteta có lẽ sợ Haaland và Pep "tới già"

Nỗi ám ảnh Haaland và Pep Guardiola

Người đời thường chê Haaland khó tỏa sáng trong các trận đấu lớn. Nếu nhận xét như vậy có khác nào đang tự nói vào mặt Arsenal rằng họ không phải thế lực của giải Ngoại hạng Anh, dù cho đội bóng này vẫn đang dẫn đầu sân chơi số một xứ sở sương mù và đã có mặt ở bán kết Cúp C1.

Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 dành cho Man City trước Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh vừa qua của Haaland đã là pha lập công thứ 6 mà anh ghi vào lưới "Pháo thủ", chỉ sau 8 trận gặp đối thủ này tại sân chơi số một nước Anh.

Haaland và Pep quá đáng sợ

Kane là cầu thủ chọc thủng lưới Arsenal nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với 14 bàn sau 17 trận, đạt tỷ lệ 0,82 bàn/trận. Haaland đạt tỷ lệ chỉ kém Kane với 0,75 bàn/trận.

Hiện Kane không còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh, trong khi Haaland dự báo còn gắn bó dài hạn với sân chơi số một nước Anh. Với tình hình như vậy, người hâm mộ Arsenal còn phải lo lắng nhiều trong những lần chạm mặt chân sút người Na Uy.

Man City có thể không còn mạnh giống ở giai đoạn vô địch 4 mùa liên tiếp. Nhưng với việc bổ sung nhân sự dần dần, "The Citizens" đang dần tìm lại chính mình.

Điều quan trọng nhất với Man City là Pep Guardiola còn ở đó. Nếu nửa xanh thành Manchester lật ngược thế cờ trước Arsenal để vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng hiện tại, khả năng cao chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục ở lại để gieo rắc nỗi sợ cho mọi đội bóng của giải.

Arteta có lẽ sợ Pep Guardiola hơn cả. Trong 3 mùa liên tiếp về nhì của ông với Arsenal, có tới 2 mùa Pep Guardiola sắm vai kẻ ngáng đường. Nếu tình hình diễn ra suôn sẻ với Man City trong phần còn lại của mùa bóng, con số có thể tăng lên tới 3 mùa.

Giới chuyên môn đánh giá Arteta là học trò xuất sắc của Pep Guardiola. Nhưng có lẽ trò mãi là trò, khi sự tinh quái và bản lĩnh ở giai đoạn quyết định của mùa giải vẫn là thứ Arteta còn thiếu.

Arsenal có còn khả năng tự quyết không?

Arsenal còn cơ hội vô địch. Nếu họ và Man City thắng toàn bộ các trận còn lại, điểm số đôi bên đạt được sẽ bằng nhau bởi nửa xanh thành Manchester đá ít hơn 1 trận. Việc này đồng nghĩa các chỉ số phụ sẽ định đoạt ngôi vương của giải.

Hiện Arsenal có hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn Man City nhưng không đáng kể. Họ đạt con số +37 so với +36 của Man City, trong khi số bàn thắng ghi được lại kém (63 bàn so với 65 bàn). Đây là 2 chỉ số phụ quan trọng chỉ sau điểm số.

Chỉ số phụ điểm số trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội hiện chứng kiến Arsenal thua hoàn toàn. Do vậy, việc đua tranh hiệu số bàn thắng - bàn thua sẽ là phương án khả dĩ nhất cho "Pháo thủ".

Arteta còn phải học Pep dài dài

Điều này đặt ra bài toán nan giải cho hàng công lẫn tuyến phòng ngự của Arsenal. Họ phải ghi thật nhiều bàn và cố nhận ít bàn thua nhất có thể. Trong bối cảnh "Pháo thủ" còn phải lo thi đấu ở Cúp C1 cũng như tinh thần bị ảnh hưởng khi sảy chân liên tiếp, không dễ gì để mục tiêu đó được hoàn thành.

Trong khi đó, Man City đang ở trạng thái thoải mái nhất. Họ dự báo sẽ khiến các đối thủ nhận thật nhiều bàn thua để gây sức ép lên Arsenal.

Nếu mùa giải này của Arteta không rực rỡ thì sao? Có lẽ họ đành phải chịu, bởi bản lĩnh trong giai đoạn quyết định không phải thứ có thể rèn luyện trong một sớm, một chiều.