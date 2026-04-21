Alcaraz đoạt giải danh giá thể thao, nói về chấn thương và nguy cơ bỏ Roland Garros

Carlos Alcaraz vừa trải qua một trong những ngày đặc biệt nhất sự nghiệp, nhưng cảm xúc lại đan xen giữa vinh quang và nỗi lo. Tại lễ trao giải Laureus World Sports Awards 2026 (đây là giải thưởng thể thao quốc tế uy tín hàng đầu, thường được ví như “Oscar của thể thao”), tay vợt người Tây Ban Nha được vinh danh là VĐV xuất sắc nhất năm, vượt qua nhiều tên tuổi lớn, trong đó có Jannik Sinner.

Alcaraz đoạt "Oscar thể thao" 2026

Tuy nhiên, ngay sau khoảnh khắc lên đỉnh ấy, Alcaraz lại khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi thẳng thắn chia sẻ về tình trạng chấn thương cũng như khả năng tham dự Roland Garros 2026.

Nỗi lo lớn sau vinh quang

Chấn thương gặp phải tại Barcelona nghiêm trọng hơn dự kiến. Ban đầu, đội ngũ của Alcaraz kỳ vọng anh có thể hồi phục nhanh, nhưng thực tế không diễn ra như mong muốn. Việc rút lui khỏi Madrid Open đã là tín hiệu cảnh báo, và giờ đây khả năng góp mặt ở Rome Masters cũng bị đặt dấu hỏi lớn.

Chia sẻ tại Madrid, Alcaraz cho biết anh đang trong quá trình theo dõi hồi phục thông qua các bài kiểm tra y tế, nhưng chưa thể đưa ra bất kỳ tỷ lệ cụ thể nào về thời điểm trở lại. “Chúng tôi cần thêm thời gian để đánh giá. Hiện tại, tôi không thể nói trước điều gì”, tay vợt 22 tuổi thừa nhận.

Roland Garros: Mạo hiểm hay chờ đợi?

Điều đáng chú ý nhất nằm ở quan điểm rất rõ ràng của Alcaraz về Roland Garros. Anh không giấu việc sẵn sàng bỏ qua giải Grand Slam sân đất nện nếu tình trạng thể lực chưa đảm bảo.

“Ép bản thân thi đấu tại Roland Garros lúc này có thể gây hại cho tương lai. Tôi thà trở lại muộn nhưng trong trạng thái tốt nhất, còn hơn vội vàng và phải trả giá", Alcaraz nhấn mạnh.

Phát biểu này gần như cho thấy khả năng anh vắng mặt tại Paris là hoàn toàn có thể xảy ra, trong bối cảnh mùa đất nện năm nay đang trở thành bài toán khó với ngôi sao người Tây Ban Nha.

Cuộc đua số 1 không còn là ưu tiên

Bên cạnh vấn đề thể lực, Alcaraz cũng tỏ ra khá bình thản trước cuộc cạnh tranh vị trí số 1 thế giới với Sinner. Anh thừa nhận việc mất ngôi đầu là điều đã được dự báo từ trước, và lúc này không phải mối bận tâm lớn nhất.

“Điều quan trọng nhất là hồi phục, tập luyện tốt và trở lại thi đấu khi sẵn sàng. Sự nghiệp còn rất dài, chúng tôi còn nhiều năm phía trước”, Alcaraz bày tỏ.

Trong thể thao đỉnh cao, quyết định không thi đấu đôi khi khó khăn không kém việc ra sân. Với Alcaraz, lựa chọn lúc này gần như bắt buộc, bởi nó tốt cho sự nghiệp còn dài của tay vợt Tây Ban Nha.

