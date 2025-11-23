Trực tiếp bóng đá Arsenal - Tottenham: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Leeds United vs Aston Villa
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
RB Leipzig vs Werder Bremen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Real Betis vs Girona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Brest vs Metz
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Metz - MET Metz
-
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Atlético de Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Milan
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs Paris FC
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs Everton
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Tottenham: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal Premier League 2025-26

(23h30, 23/11, vòng 12) Arsenal bước vào trận derby Bắc London với sự tự tin cao độ. Nhưng Tottenham có đủ khả năng để gây ra khó khăn cho "Pháo thủ".

   

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
Leeds United vs Aston Villa
Leeds United
-
Aston Villa
-
K+Sport1
RB Leipzig vs Werder Bremen
RB Leipzig
-
Werder Bremen
-
TV360
Real Betis vs Girona
Real Betis
-
Girona
-
SCTV
Brest vs Metz
Brest
-
Metz
-
Đang cập nhật
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Arsenal
-
Tottenham Hotspur
-
K+Sport1
Getafe vs Atlético de Madrid
Getafe
-
Atlético de Madrid
-
SCTV
Inter Milan vs Milan
Inter Milan
-
Milan
-
On Football
Lille vs Paris FC
Lille
-
Paris FC
-
On Sports News
Elche vs Real Madrid
Elche
-
Real Madrid
-
SCTV
Manchester United vs Everton
Manchester United
-
Everton
-
K+Sport1

Premier League | 23h30, 23/11 | Emirates

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Tottenham: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Tottenham: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Ngoại hạng Anh) - 1
Tottenham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Tottenham: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, Timber, Saliba, Mosquera, Hincapie, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard, Merino
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Tottenham: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Ngoại hạng Anh) - 1
Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Sarr, Kudus, Simons, Odobert, Richarlison

🏟️ "Vua sân nhà" đấu "Vua sân khách" ở derby Bắc London

Arsenal tiếp đón Tottenham trong trận derby Bắc London lần thứ 198 với vị thế đội đầu bảng Ngoại hạng Anh. Trước kỳ nghỉ quốc tế, đà thăng hoa của "Pháo thủ" đã bị chặn lại vì trận hòa Sunderland 2-2 ở vòng 11. Kết quả này khiến họ đứt chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp, đồng thời thành tích giữ sạch lưới cũng dừng lại ở con số 8 trận (812 phút). Không chỉ vậy, khoảng cách giữa Arsenal với nhóm bám đuổi cũng vô cùng mong manh.

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Tottenham: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Ngoại hạng Anh) - 1

🔴 "Pháo thủ" cẩn trọng không thừa

Tất nhiên, không vì thế mà người hâm mộ Arsenal lo lắng. Cần biết, họ mới thủng lưới 1 bàn trên sân Emirates tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa. Thậm chí, "Pháo thủ" còn hướng tới việc thắng 6 trận sân nhà liên tiếp tại giải đấu mà không thủng lưới lần đầu tiên kể từ 2008. 

Phía đối diện, Tottenham hành quân tới Emirates với thành tích sân khách tốt nhất giải, giành 13/15 điểm tuyệt đối. Trận hòa duy nhất của thầy trò HLV Thomas Frank đến từ vòng trước gặp MU. Thậm chí, họ chỉ chấp nhận kết quả 2-2 vì bàn thua vào phút bù giờ. 

🐔 "Gà trống" quyết ngăn đối thủ lập kỷ lục

Đó là cơ sở để Tottenham kỳ vọng cải thiện thành tích đối đầu trước Arsenal (thắng 61, hòa 52, thua 84). Trên thực tế, "Gà trống" luôn lép vế đại kình địch trong những trận derby Bắc London gần nhất.

Kể từ chiến thắng 3-0 vào tháng 5/2022, "Pháo thủ" đã thắng 5/6 lần gặp đại kình địch (tất cả đều diễn ra tại Ngoại hạng Anh), bao gồm 3 trận thắng liên tiếp. Giờ đây, họ sẽ hướng tới chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp ở derby Bắc London lần đầu trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Lực lượng hai bên xáo trộn

Một trong những lý do khiến Arsenal lo lắng trước loạt trận giông bão sắp tới là tổn thất nặng nề về nhân sự. Mới đây, HLV Arteta phải "méo mặt" vì thông tin trung vệ số 1 Gabriel có thể nghỉ hết năm 2025 vì chấn thương gân khoeo. Ngoài ra, Riccardo Calafiori chưa trở lại tập luyện sau chấn thương hông (dù từng có thông tin anh sẽ kịp đá derby).

Bên cạnh đó, Gabriel Jesus vẫn vắng mặt dù đã trở lại tập luyện, Martin Odegaard và Kai Havertz chưa hẹn ngày tái xuất. Trường hợp của Gabriel Martinelli (chấn thương cơ), Viktor Gyokeres (gân khoeo) hay Noni Madueke (đầu gối) có thể góp mặt trước Tottenham hay không còn bỏ ngỏ.

Theo chiều ngược lại, Tottenham lại đón tin vui về lực lượng. HLV Thomas Frank xác nhận hàng loạt cái tên như Pape Sarr, Lucas Bergvall, Randal Kolo Muani đã khỏe mạnh, trong khi Mohammed Kudus, Archie Gray, Kota Takai, Ben Davies và Radu Dragusin đều tập luyện trở lại.

Dàn sao này hoàn toàn có thể khỏa lấp sự thiếu vắng Dominic Solanke (mắt cá), Yves Bissouma (mắt cá), Dejan Kulusevski (đầu gối) hay James Maddison (dây chằng).

8

Arsenal - Bayern Munich 27.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 27/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/11/2025 16:14 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay
Xem thêm
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN