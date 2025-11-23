Trực tiếp bóng đá Arsenal - Tottenham: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 23/11 | Emirates Arsenal 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Tottenham Tottenham Điểm Raya Timber Saliba Mosquera Hincapie Rice Zubimendi Saka Eze Trossard Merino Điểm Vicario Porro Romero Van De Ven Spence Palhinha Sarr Kudus Simons Odobert Richarlison Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Tottenham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Timber, Saliba, Mosquera, Hincapie, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard, Merino Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Sarr, Kudus, Simons, Odobert, Richarlison

🏟️ "Vua sân nhà" đấu "Vua sân khách" ở derby Bắc London

Arsenal tiếp đón Tottenham trong trận derby Bắc London lần thứ 198 với vị thế đội đầu bảng Ngoại hạng Anh. Trước kỳ nghỉ quốc tế, đà thăng hoa của "Pháo thủ" đã bị chặn lại vì trận hòa Sunderland 2-2 ở vòng 11. Kết quả này khiến họ đứt chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp, đồng thời thành tích giữ sạch lưới cũng dừng lại ở con số 8 trận (812 phút). Không chỉ vậy, khoảng cách giữa Arsenal với nhóm bám đuổi cũng vô cùng mong manh.

🔴 "Pháo thủ" cẩn trọng không thừa

Tất nhiên, không vì thế mà người hâm mộ Arsenal lo lắng. Cần biết, họ mới thủng lưới 1 bàn trên sân Emirates tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa. Thậm chí, "Pháo thủ" còn hướng tới việc thắng 6 trận sân nhà liên tiếp tại giải đấu mà không thủng lưới lần đầu tiên kể từ 2008.

Phía đối diện, Tottenham hành quân tới Emirates với thành tích sân khách tốt nhất giải, giành 13/15 điểm tuyệt đối. Trận hòa duy nhất của thầy trò HLV Thomas Frank đến từ vòng trước gặp MU. Thậm chí, họ chỉ chấp nhận kết quả 2-2 vì bàn thua vào phút bù giờ.

🐔 "Gà trống" quyết ngăn đối thủ lập kỷ lục

Đó là cơ sở để Tottenham kỳ vọng cải thiện thành tích đối đầu trước Arsenal (thắng 61, hòa 52, thua 84). Trên thực tế, "Gà trống" luôn lép vế đại kình địch trong những trận derby Bắc London gần nhất.

Kể từ chiến thắng 3-0 vào tháng 5/2022, "Pháo thủ" đã thắng 5/6 lần gặp đại kình địch (tất cả đều diễn ra tại Ngoại hạng Anh), bao gồm 3 trận thắng liên tiếp. Giờ đây, họ sẽ hướng tới chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp ở derby Bắc London lần đầu trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Lực lượng hai bên xáo trộn

Một trong những lý do khiến Arsenal lo lắng trước loạt trận giông bão sắp tới là tổn thất nặng nề về nhân sự. Mới đây, HLV Arteta phải "méo mặt" vì thông tin trung vệ số 1 Gabriel có thể nghỉ hết năm 2025 vì chấn thương gân khoeo. Ngoài ra, Riccardo Calafiori chưa trở lại tập luyện sau chấn thương hông (dù từng có thông tin anh sẽ kịp đá derby).

Bên cạnh đó, Gabriel Jesus vẫn vắng mặt dù đã trở lại tập luyện, Martin Odegaard và Kai Havertz chưa hẹn ngày tái xuất. Trường hợp của Gabriel Martinelli (chấn thương cơ), Viktor Gyokeres (gân khoeo) hay Noni Madueke (đầu gối) có thể góp mặt trước Tottenham hay không còn bỏ ngỏ.

Theo chiều ngược lại, Tottenham lại đón tin vui về lực lượng. HLV Thomas Frank xác nhận hàng loạt cái tên như Pape Sarr, Lucas Bergvall, Randal Kolo Muani đã khỏe mạnh, trong khi Mohammed Kudus, Archie Gray, Kota Takai, Ben Davies và Radu Dragusin đều tập luyện trở lại.

Dàn sao này hoàn toàn có thể khỏa lấp sự thiếu vắng Dominic Solanke (mắt cá), Yves Bissouma (mắt cá), Dejan Kulusevski (đầu gối) hay James Maddison (dây chằng).