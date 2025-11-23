Trực tiếp bóng đá Arsenal - Tottenham: "Pháo thủ" hướng tới kỷ lục (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 23/11, vòng 12) Arsenal bước vào trận derby Bắc London với sự tự tin cao độ. Nhưng Tottenham có đủ khả năng để gây ra khó khăn cho "Pháo thủ".
Premier League | 23h30, 23/11 | Emirates
Điểm
Raya
Timber
Saliba
Mosquera
Hincapie
Rice
Zubimendi
Saka
Eze
Trossard
Merino
Điểm
Vicario
Porro
Romero
Van De Ven
Spence
Palhinha
Sarr
Kudus
Simons
Odobert
Richarlison
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🏟️ "Vua sân nhà" đấu "Vua sân khách" ở derby Bắc London
Arsenal tiếp đón Tottenham trong trận derby Bắc London lần thứ 198 với vị thế đội đầu bảng Ngoại hạng Anh. Trước kỳ nghỉ quốc tế, đà thăng hoa của "Pháo thủ" đã bị chặn lại vì trận hòa Sunderland 2-2 ở vòng 11. Kết quả này khiến họ đứt chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp, đồng thời thành tích giữ sạch lưới cũng dừng lại ở con số 8 trận (812 phút). Không chỉ vậy, khoảng cách giữa Arsenal với nhóm bám đuổi cũng vô cùng mong manh.
🔴 "Pháo thủ" cẩn trọng không thừa
Tất nhiên, không vì thế mà người hâm mộ Arsenal lo lắng. Cần biết, họ mới thủng lưới 1 bàn trên sân Emirates tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa. Thậm chí, "Pháo thủ" còn hướng tới việc thắng 6 trận sân nhà liên tiếp tại giải đấu mà không thủng lưới lần đầu tiên kể từ 2008.
Phía đối diện, Tottenham hành quân tới Emirates với thành tích sân khách tốt nhất giải, giành 13/15 điểm tuyệt đối. Trận hòa duy nhất của thầy trò HLV Thomas Frank đến từ vòng trước gặp MU. Thậm chí, họ chỉ chấp nhận kết quả 2-2 vì bàn thua vào phút bù giờ.
🐔 "Gà trống" quyết ngăn đối thủ lập kỷ lục
Đó là cơ sở để Tottenham kỳ vọng cải thiện thành tích đối đầu trước Arsenal (thắng 61, hòa 52, thua 84). Trên thực tế, "Gà trống" luôn lép vế đại kình địch trong những trận derby Bắc London gần nhất.
Kể từ chiến thắng 3-0 vào tháng 5/2022, "Pháo thủ" đã thắng 5/6 lần gặp đại kình địch (tất cả đều diễn ra tại Ngoại hạng Anh), bao gồm 3 trận thắng liên tiếp. Giờ đây, họ sẽ hướng tới chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp ở derby Bắc London lần đầu trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.
Lực lượng hai bên xáo trộn
Một trong những lý do khiến Arsenal lo lắng trước loạt trận giông bão sắp tới là tổn thất nặng nề về nhân sự. Mới đây, HLV Arteta phải "méo mặt" vì thông tin trung vệ số 1 Gabriel có thể nghỉ hết năm 2025 vì chấn thương gân khoeo. Ngoài ra, Riccardo Calafiori chưa trở lại tập luyện sau chấn thương hông (dù từng có thông tin anh sẽ kịp đá derby).
Bên cạnh đó, Gabriel Jesus vẫn vắng mặt dù đã trở lại tập luyện, Martin Odegaard và Kai Havertz chưa hẹn ngày tái xuất. Trường hợp của Gabriel Martinelli (chấn thương cơ), Viktor Gyokeres (gân khoeo) hay Noni Madueke (đầu gối) có thể góp mặt trước Tottenham hay không còn bỏ ngỏ.
Theo chiều ngược lại, Tottenham lại đón tin vui về lực lượng. HLV Thomas Frank xác nhận hàng loạt cái tên như Pape Sarr, Lucas Bergvall, Randal Kolo Muani đã khỏe mạnh, trong khi Mohammed Kudus, Archie Gray, Kota Takai, Ben Davies và Radu Dragusin đều tập luyện trở lại.
Dàn sao này hoàn toàn có thể khỏa lấp sự thiếu vắng Dominic Solanke (mắt cá), Yves Bissouma (mắt cá), Dejan Kulusevski (đầu gối) hay James Maddison (dây chằng).
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/11/2025 16:14 PM (GMT+7)