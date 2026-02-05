Những cầu thủ là điềm xui của các CLB Ngoại hạng Anh: Palmer bất ngờ đứng đầu Chelsea

Trong lúc mùa giải của hai đội đang trải qua khá nhiều thăng trầm, mới đây lại bất ngờ rộ lên tin đồn rằng Chelsea và MU sẽ làm ăn với nhau trong một vụ chuyển nhượng không ai nghĩ tới: Cole Palmer. Palmer mùa này bị chấn thương nhiều nên ít ra sân, nhưng lại có tin rằng anh đã chán London và thấy viễn cảnh mình không còn phù hợp với Chelsea nên muốn quay về Manchester.

Cole Palmer bị đồn được Chelsea rao bán, trong mùa giải mà về mặt con số, anh là cầu thủ gây xui xẻo nhất cho đội

Và quay về nhà lại không phải đá cho CLB cũ Man City, mà là MU. Tin đồn này vẫn đang được kiểm chứng và nhiều fan Chelsea vẫn bán tín bán nghi, nhưng dựa trên con số thì có vẻ Chelsea sẽ bán Palmer vì một lý do: Anh là cầu thủ “xui xẻo” nhất của đội.

Chúng ta sẽ nhìn vào 20 CLB Premier League, tìm ra những cầu thủ ra sân ít nhất 8 trận và khi họ thi đấu là đội bóng có số điểm trung bình thu về thấp nhất so với các cầu thủ còn lại. Ngoài ra những thông số khác cũng sẽ được tính đến, bởi khó có thể đổ cho điềm xui lên đầu các cầu thủ dự bị. Và nếu CLB nào không thực sự có những cá nhân gây xui xẻo (thường vì cả đội chơi quá tệ), chúng ta sẽ bỏ qua.

Top 6

Arsenal vẫn dẫn đầu bảng nhưng phong độ gần đây đã chững lại, và những cầu thủ đá kém đã bắt đầu bị “soi” nhiều. Noni Madueke chính là người bị soi nhất của hàng tấn công, mới ghi được 1 bàn ở Premier League sau hơn 1 năm, và khi anh ra sân là Arsenal chỉ đạt 1,79 điểm/trận. Đáng nói là xếp sau Madueke cũng là một tân binh khác, Eberechi Eze, người giờ đã hết “hot” với các fan sau màn trình diễn trước Tottenham.

Arsenal đá không hay lắm khi Eze và Madueke có mặt trên sân

Man City níu lại được chút hy vọng bám đuổi Arsenal, nhưng vẫn có sự dè chừng khi đánh giá về Rodri. Mặc dù anh đã khỏi chấn thương nhưng Quả bóng Vàng 2024 vẫn chật vật tìm lại phong độ, và khi anh vào sân Man City giành được chỉ 1,45 điểm/trận. Dù vậy cũng cần nói rằng không phải trận nào Rodri cũng chơi tệ, anh đá chính và Man City đã thắng MU (của Ruben Amorim) lẫn Napoli của Antonio Conte.

Aston Villa không thực sự có cá nhân nào bị xem là điềm xui của đội, mùa này thậm chí Unai Emery đã khiến những Buendia hay Sancho trở nên hữu dụng. Tuy nhiên khi Aston Villa không thắng 5 vòng đầu tiên của mùa giải, trung vệ Tyrone Mings đều thi đấu không sót một phút nào. Trớ trêu thay, Mings bị chấn thương khi Aston Villa bị Fulham dẫn trước 1-0, và khi Mings rời đi Aston Villa lại ngược dòng thắng 3-1. Chưa hết, trận trở lại của Mings chứng kiến Villa thua 0-2 trước Liverpool.

MU gần đây đã chơi tốt lên dưới bàn tay Michael Carrick, và cả 2 trận Joshua Zirkzee hoàn toàn không được đăng ký. Thực tế tiền đạo này đã thất sủng từ lúc Ruben Amorim cầm quân, nhưng vẫn được đăng ký thi đấu, và các trận Zirkzee ra sân chứng kiến MU chỉ đạt 1,43 điểm/trận. Đúng là Andre Onana “ám quẻ” MU mùa trước, nhưng việc đội bóng mất phong độ dù Senne Lammens bắt chính tốt, cho thấy điềm xấu không biến mất mà chỉ chuyển từ Onana sang Zirkzee.

HLV Carrick cho Zirkzee lên hẳn khán đài ngồi, và kết quả là MU thắng 2 trận đầu tiên ông tạm quyền

Giờ chúng ta nhắc đến Chelsea và Cole Palmer. Số anh xui ở chỗ Palmer mới góp mặt trong 2 trận thắng của Chelsea (và ghi bàn cả 2 trận) nên tạo ra cảm giác Chelsea đá ổn khi Palmer không có mặt. Nếu dựa trên lập luận đó mà bán Palmer, fan Chelsea chắc chắn sẽ nổi sung khi một cầu thủ đáng bị bán hơn là Tosin Adarabioyo vẫn đang yên vị.

Đứng cuối top 6, fan Liverpool chắc chắn đang chỉ tay về phía Salah, Gakpo hay cả Konate trong số các cầu thủ là điềm xui của đội. Thực tế Liverpool kiếm ít điểm nhất khi Rio Ngumoha ra sân, nhưng Ngumoha toàn đá dự bị nên không tính. Cả Gakpo và Salah đều xứng đáng: Gakpo là người đá chính nhiều nhất (13) trong các cầu thủ khiến Liverpool có số điểm trung bình thấp (1,43), còn Salah dù nhỉnh hơn (1,47 điểm/trận) nhưng Liverpool có hiệu số -3 trong thời gian Salah ra sân.

Những CLB khác

- Adama Traore sắp rời Fulham để sang West Ham, và Traore chính là cầu thủ mà khi ra sân là Fulham kiếm ít điểm nhất (1,2 điểm/trận).

- Brentford trả Dango Ouattara về tuyển đá CAN là thắng 4 hòa 1. Ouattara trở về CLB và Brentford vừa thua cả Chelsea lẫn ứng viên rớt hạng Nottingham Forest.

Ouattara vừa về là Brentford thua

- Tyler Dibling vẫn chưa ghi được bàn hay kiến tạo nào cho Everton sau 4 trận đá chính, ngay cả khi Everton thiếu quân trong giai đoạn CAN diễn ra. Một điều rất kỳ lạ là khi Dibling đá chính, Everton vẫn thắng 2 hòa 1 thua 1, nhưng khi Dibling vào sân từ ghế dự bị, Everton thua tới 5, hòa 2 và thắng chỉ 1 trận.

- Sunderland thắng 3, hòa 3 và thua 1 khi hậu vệ phải Lutsharel Geertruida vào sân từ ghế dự bị. Còn khi cầu thủ người Hà Lan này đá chính, Sunderland thắng chỉ 1, hòa 6 và thua 3.

- Eli Junior Kroupi không những khi vào sân là khiến Bournemouth có số điểm rất thấp (1,17 điểm/trận), tiền đạo trẻ này còn thường xuyên vào sân khi Bournemouth có chuỗi 11 trận không thắng, nhưng 5 trận anh vắng mặt thì Bournemouth lại thắng trở lại và tiếp tục bất bại. Hơi xui cho anh vì Kroupi đã ghi 7 bàn.

- Vấn đề của Tottenham thì nhiều nhưng bằng một cách nào đó, mọi thống kê hiệu số của đội đều ở mức thấp nhất khi Randal Kolo Muani ra sân. Tiền đạo này ngoài cú đúp trước PSG ở Cúp C1 (và Tottenham vẫn thua) ra thì chẳng làm được gì và Spurs đang chuẩn bị chấm dứt thỏa thuận cho mượn.

Daniel James không đá là đột nhiên phong độ của Leeds tốt lên hẳn

- Cầu thủ mang lại xui xẻo nhất cho Leeds? Daniel James, không nghi ngờ gì. Lần cuối James đá quả bóng là khi Man City dẫn Leeds 2-0 và Daniel Farke trên bờ vực sa thải. James bị thay ra vì chấn thương và Leeds không gỡ hòa thành công, nhưng họ đã thắng 3, hòa 6 và thua chỉ 1 trong 10 trận từ lúc James vắng mặt.

- Nottingham Forest thực ra không có cầu thủ nào đáng bị xem là điềm xấu của đội cả. Mọi tai ương đến với họ trong năm 2025 đều đến từ ngài giám đốc thể thao thích ăn “hoa hồng” mang tên Edu Gaspar, một “viên đạn” rất may là Arsenal đã kịp gắp ra.