Barcelona ngược dòng hạ Atletico Madrid: Pedri tái xuất ấn tượng, Yamal năng nổ

Nỗ lo hàng thủ dâng cao

Barcelona đã ngược dòng chiến thắng 3-1 trước Atletico Madrid rạng sáng 3/12 (giờ Việt Nam). Đội bóng xứ Catalunya vẫn còn những vấn đề với chiến thuật dâng cao, điều này được thể hiện rõ ràng khi họ để Baena thoát xuống đối mặt thủ môn Joan Garcia trong tình huống mở tỷ số, với hàng thủ gần như toàn bộ đứng bên phần sân của Atletico Madrid.

Chiến thuật hàng thủ dâng cao của HLV Flick vẫn tồn tại những vấn đề

Atletico Madrid liên tục tìm cách khai thác hàng thủ dâng cao của Barcelona và khá đáng tiếc khi không có nhiều hơn 1 bàn thắng. Tuy nhiên, chính yếu tố này lại góp phần tạo nên bàn gỡ hòa của Barcelona.

Dù Pedri đang cầm bóng bên phần sân nhà, Atletico Madrid bị đẩy sâu nhờ hàng thủ dâng cao của Barcelona, tạo điều kiện để tiền vệ người Tây Ban Nha đi bóng lên trước rồi thực hiện đường chọc khe chính xác cho Raphinha lập công, quân bình tỷ số 1-1.

HLV Hansi Flick chắc chắn hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò, khi Barcelona ngược dòng thành công và nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm với đại kình địch Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga. Ngược lại, HLV Diego Simeone sẽ thất vọng với việc đội bóng của mình để cho Barcelona tạo ra quá nhiều cơ hội.

Atletico Madrid vốn nổi tiếng với hàng phòng ngự chắc chắn dưới thời HLV Simeone, nhưng hôm nay họ để Barcelona tung ra tới 19 cú sút, trong đó có 6 cơ hội rõ rệt. Nếu không lãng phí quá nhiều cơ hội, đội bóng xứ Catalunya đáng ra đã có thể kết liễu trận đấu sớm hơn.

Pedri tái xuất ấn tượng

Sự khác biệt trong lối chơi của Barcelona khi có và không có Pedri là rõ ràng, và điều này lại một lần nữa được chứng minh trước Atletico Madrid.

Pedri tỏa sáng rực rỡ trước Atletico Madrid

Pedri trở lại đội hình xuất phát của Barcelona sau hơn một tháng vắng mặt vì dính chấn thương trong trận El Clasico với Real Madrid hồi tháng 10. Tiền vệ người Tây Ban Nha lập tức tỏa sáng rực rỡ trong vai trò nhạc trưởng của Barcelona, điều khiển nhịp độ trận đấu khi hầu như mọi pha lên bóng tích cực của đội bóng chủ sân Nou Camp đều xuất phát từ anh.

Không chỉ là phạm vi chuyền bóng tuyệt vời, khả năng chọn vị trí hay cách Pedri kéo đối thủ khỏi vị trí mà vẫn dễ dàng tìm ra đồng đội, anh còn toát lên sự điềm tĩnh đặc biệt trong lối chơi. Sự điềm tĩnh ấy truyền sang các đồng đội, giúp Barcelona duy trì kiểm soát tuyến giữa ngay cả khi đối đầu với một trong những đội bóng mạnh về thể chất nhất La Liga.

Chính đường chọc khe chính xác của Pedri đã giúp Raphinha băng xuống đón bóng trong thế thuận lợi, vượt qua thủ môn Oblak trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống. Pedri cũng đóng vai trò then chốt trong pha phối hợp dẫn đến bàn thắng của Dani Olmo, đưa Barcelona vượt lên dẫn ngược Atletico Madrid.

Tổng cộng, Pedri tạo ra 3 cơ hội rõ rệt trong 74 phút có mặt trên sân, chuyền bóng chính xác đạt tỷ lệ lên tới 94%. Anh được chuyên trang FotMob chấm 8,6 điểm trên thang 10, cao nhất trận. Một màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ trong trận thứ hai trở lại sau chấn thương.