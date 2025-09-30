Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV Anh Đức từ chức ở đội "Chelsea Việt Nam" sau 5 trận thua liên tiếp

Sự kiện: Becamex Bình Dương V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
HLV Nguyễn Anh Đức chính thức nói lời chia tay CLB Becamex TP.HCM sau chuỗi thành tích bết bát của đội chủ sân Gò Đậu kể từ đầu mùa giải, cả ở đấu trường V-League lẫn Cúp Quốc gia.

   

💬 HLV Nguyễn Anh Đức chính thức nói lời tạm biệt

Sau chuỗi thành tích bết bát với 5 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, sáng 30/9, HLV Nguyễn Anh Đức chính thức tuyên bố từ chức HLV trưởng CLB Becamex TP.HCM, đội bóng từng được mệnh danh như “Chelsea Việt Nam” trong quá khứ. Đây là cái kết đầy tiếc nuối cho hành trình còn dang dở của cựu tiền đạo tuyển Việt Nam trên băng ghế huấn luyện đội bóng đất Thủ.

HLV Anh Đức rời "ghế nóng" ở CLB Becamex TP.HCM.

HLV Anh Đức rời "ghế nóng" ở CLB Becamex TP.HCM.

Trong thông báo sáng 30/9, HLV Nguyễn Anh Đức trải lòng: “Có lẽ nên dừng lại để mọi thứ tốt đẹp hơn. Rất tiếc khi mọi thứ vẫn đang dang dở, nhưng tôi vẫn rất trân trọng và cảm ơn những ngày tháng đã qua ở Becamex TP.HCM. Xin tạm biệt và chúc đội luôn thành công ở chặng đường phía trước”.

Trước đó, ở vòng 5 V-League 2025/26 hôm 27/9, Becamex TP.HCM thất thủ 1-2 trước CLB Đà Nẵng ngay tại sân Gò Đậu, nối dài chuỗi thất vọng. Dù từng khẳng định “không lo mất ghế”, nhưng cuối cùng Anh Đức vẫn phải chọn cách rời đi.

📊 Chuỗi thất vọng nối dài, “ghế nóng” đổi chủ

Becamex TP.HCM mới chỉ có 1 chiến thắng ở V-League 2025/26 ở lượt đấu mở màn trước HAGL, còn thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức nhận tới 4 trận thua liên tiếp. Nếu tính cả Cúp Quốc gia, đội bóng đã trải qua 5 thất bại liên tiếp, ghi 6 bàn nhưng để lọt lưới tới 13 lần.

Thành tích bết bát khiến áp lực ngày càng lớn, buộc HLV Nguyễn Anh Đức phải đưa ra quyết định dừng lại. Theo thông tin từ nội bộ CLB, dự kiến người lên thay HLV Anh Đức trên ghế nóng sẽ là ông Đặng Trần Chỉnh, nhà cầm quân kỳ cựu từng nhiều lần dẫn dắt đội bóng đất Thủ trong quá khứ. Ông Chỉnh hiện giữ chức Tổng giám đốc CLB Becamex TP.HCM.

Nguyễn Anh Đức chính thức ngồi ghế HLV trưởng từ hồi tháng 5/2025, thay thế cho HLV Nguyễn Công Mạnh từ vòng 20 của V-League 2024/25. Dưới triều đại của Anh Đức, Becamex TP.HCM (tiền thân là Becamex Bình Dương) thi đấu không ổn định, trụ hạng chật vật mùa trước và tiếp tục khởi đầu khó khăn ở mùa này.

Dù vậy, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của cựu tiền đạo vẫn nhận được sự ghi nhận từ người hâm mộ. HLV Anh Đức là nhà cầm quân thứ ba rời “ghế nóng” ở V-League mùa này sau trường hợp HLV Makoto Teguramori của Hà Nội FC và mới đây là HLV Phan Như Thuật của SLNA.

Theo Đăng Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

30/09/2025 12:05 PM (GMT+7)
