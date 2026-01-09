NÓNG: 3 ngôi sao U23 Việt Nam chấn thương trước trận gặp U23 Kyrgyzstan

3 ngôi sao U23 Việt Nam chấn thương trước trận gặp U23 Kyrgyzstan

U23 Kyrgyzstan đã thua 0-1 trước chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2026. Kết quả này đã khiến đội bóng vùng Trung Á này rơi vào thế khó, vì nếu có kết quả không tốt ở trận gặp U23 Việt Nam, đồng nghĩa U23 Kyrgyzstan sẽ phải sớm dừng bước ở vòng bảng. Vì thế, thầy trò HLV Edmar Lacerda đang quyết tâm phải có kết quả tốt nhất trong cuộc so tài này.

Theo chiều ngược lại, U23 Việt Nam đang rất hưng phấn sau trận mở màn thắng U23 Jordan với tỷ số 2-0. Ở đấy, dẫu bị đánh giá thấp hơn, nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik đã cho thấy bản lĩnh vượt trội so với đối thủ. Họ đã có một trận đấu xuất thần và thắng cách biệt đội bóng Tây Á với kết quả 2-0, qua đó đang đứng đầu bảng A.

Khuất Văn Khang dính chấn thương trong trận đấu với U23 Jordan. Ảnh: AFC.

Tuy nhiên, theo thông tin từ AFC, trước thềm trận đấu với U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam đang đau đầu vì các ca chấn thương. Theo đó, AFC xác nhận, bộ 3 Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang và Nguyễn Xuân Bắc ở trong tình trạng chưa thực sự sẵn sàng cho trận đấu diễn ra vào lúc 21h tối nay.

Còn nhớ ở trận ra quân, cả Nguyễn Đình Bắc lẫn Khuất Văn Khang đều phải rời sân trong hiệp hai. Chia sẻ sau trận, HLV Kim Sang-sik cho biết Đình Bắc không đạt trạng thái thể lực tốt nhất ở nửa sau trận đấu, buộc ban huấn luyện phải đưa ra quyết định thay người.

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Bắc dính chấn thương ở những phút cuối. Theo quan sát, tiền vệ thuộc biên chế PVF-CAND đã gặp vấn đề ở vai. Anh không thể nán lại cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng, mà phải tức tốc rời sân với vẻ mặt nhăn nhó cùng sự hỗ trợ của bác sĩ đội tuyển.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Thanh Nhàn – phương án tấn công quan trọng khác của U23 Việt Nam – cũng đang gặp chấn thương và được đánh giá là khó kịp hồi phục 100% để góp mặt ở trận đấu tối nay.

Những tổn thất về lực lượng khiến HLV Kim Sang-sik không khỏi lo lắng, bởi trận gặp U23 Kyrgyzstan mang ý nghĩa then chốt. Nếu giành trọn 3 điểm, U23 Việt Nam sẽ nắm lợi thế rất lớn, gần như “chạm một tay” vào tấm vé tứ kết giải đấu.