2 SAO U23 Việt Nam bị AFC kiểm tra doping sau trận thắng U23 UAE là ai?

👀 U23 Việt Nam có 2 cầu thủ được chọn kiểm tra doping sau tứ kết

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE giúp U23 Việt Nam giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, ngay sau khi trận đấu khép lại, ban tổ chức giải đã tiến hành một hoạt động bắt buộc là lựa chọn ngẫu nhiên cầu thủ hai đội để kiểm tra doping.

Thái Sơn được chọn kiểm tra doping sau khi thi đấu 120 phút trận thắng U23 UAE.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), kiểm tra doping được tiến hành thường xuyên sau các trận đấu, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch của giải đấu. Việc lựa chọn cầu thủ hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên, không dựa trên phong độ, chuyên môn hay vai trò trong trận đấu.

Điều đó đồng nghĩa, bất kỳ cầu thủ nào được đăng ký thi đấu cũng có thể được “gọi tên”, dù đá chính, dự bị hay chỉ thi đấu ít phút. Đây là quy trình quen thuộc và đã được áp dụng ở tất cả các giải đấu cấp độ châu lục.

Sau trận thắng nghẹt thở trước U23 UAE, hai cầu thủ của U23 Việt Nam được ban tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra doping là Nguyễn Thái Sơn và Viktor Lê. Việc cả hai được chọn không mang bất kỳ hàm ý nào liên quan đến chuyên môn, mà đơn thuần là thực hiện đúng quy trình bắt buộc của giải đấu.

⚙️ Thái Sơn thi đấu 120 phút, Viktor Lê chỉ đá 35 phút

Đáng chú ý, hai cầu thủ được chọn có thời lượng thi đấu hoàn toàn khác nhau, càng cho thấy rõ tính chất ngẫu nhiên của việc kiểm tra doping. Nguyễn Thái Sơn là cầu thủ hoạt động không biết mệt mỏi khi thi đấu trọn vẹn 120 phút.

Viktor Lê chỉ thi đấu 35 phút trước khi rời sân nhường vị trí cho Đình Bắc.

Tiền vệ sinh năm 2003 đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa, góp công lớn vào việc kiểm soát thế trận và hạn chế sức mạnh thể lực của U23 UAE. Phải đến phút 120+1, HLV Kim Sang Sik mới rút Thái Sơn ra sân bằng một sự thay đổi người mang tính chiến thuật. Khi bước ra sân thay người, Thái Sơn còn khiến cầu thủ Yousif (U23 UAE) phải nhận thẻ vàng.

Trong khi đó, Viktor Lê chỉ thi đấu 35 phút trước khi buộc phải rời sân do va chạm mạnh với chính Yousif (số 13). Cầu thủ Việt kiều có dấu hiệu đau đầu và choáng, nên được ban huấn luyện cho nghỉ để đảm bảo an toàn. Dù thời gian thi đấu không nhiều, Viktor Lê vẫn được lựa chọn ngẫu nhiên để tiến hành kiểm tra doping, đúng theo quy trình của ban tổ chức.

Người vào sân thay Viktor Lê là Nguyễn Đình Bắc và sự thay đổi này đã mang lại bước ngoặt quan trọng với chiến thắng của U23 Việt Nam. Tiền đạo thuộc biên chế CLB CAHN thi đấu xông xáo, tạo sức ép liên tục và góp công lớn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2, giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2026.

🇻🇳 Khuất Văn Khang: “Chúng tôi tin tưởng hoàn toàn vào ban huấn luyện”

Chia sẻ sau trận đấu, Khuất Văn Khang nhấn mạnh tinh thần tập thể và niềm tin vào chiến thuật của HLV Kim Sang Sik: “Việc Đình Bắc xuất hiện và tạo ra khác biệt cho thấy lối chơi của U23 Việt Nam đang được cải thiện. Ai ra sân, ai ghi bàn đều phụ thuộc vào chiến thuật của HLV và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào thầy”.

Thủ quân của U23 Việt Nam nói thêm: “Điều quan trọng nhất là cả đội luôn đoàn kết, bình tĩnh và cùng nhau cố gắng đến phút cuối. Chiến thắng này là thành quả của tập thể và chúng tôi xin dành tặng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. U23 UAE chơi phản công và tạt bóng đánh đầu rất tốt. U23 Việt Nam sẽ phải rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo”.