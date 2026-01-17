Trực tiếp họp báo U23 UAE - U23 Việt Nam: HLV Marcelo Broli tự hào dù thua U23 Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Monaco vs Lorient 17/01/26 - Trực tiếp
Logo Monaco - ASM Monaco
0
Logo Lorient - FCL Lorient
0
Paris Saint-Germain vs Lille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Trực tiếp họp báo U23 UAE - U23 Việt Nam: HLV Marcelo Broli tự hào dù thua U23 Việt Nam

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

HLV Marcelo Broli buồn bã vì U23 UAE thua U23 Việt Nam, nhưng ông vẫn tỏ ra tự hào về những gì toàn đội làm được.

Diễn biến
HLV Marcelo Broli đề cao giải U23 châu Á

U23 UAE có chung tầm nhìn, đang có đà phát triển. Chúng tôi biết cách vượt qua khó khăn. Việc đó mang lại cho chúng tôi sự tự tin. Nói chung, UAE phải luôn đánh giá cao các giải đấu trẻ quốc tế, đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ để họ trưởng thành và vươn lên trong đội một. Họ cần tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm".

HLV Marcelo Broli tự hào dù thua U23 Việt Nam

"Chúng tôi muốn vào bán kết, nhưng bất thành. Nhưng tôi vẫn tự hào về trận đấu này. Cả đội cống hiến hết mình, chúng tôi về nước với tâm trạng thanh thản, vì biết đã nỗ lực hết sức.

Trận đấu diễn ra đúng như kế hoạch. Chúng tôi đã khiến U23 Việt Nam, đội rất mạnh trong việc chuyển đổi trạng thái, đã không có bất kỳ cơ hội nào từ cách chơi như vậy".

U23 Việt Nam khuất phục U23 UAE

U23 Việt Nam làm tất cả người hâm mộ nước nhà không khỏi vỡ òa. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút thi đấu nghẹt thở. HLV Marcelo Broli của U23 UAE đã không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến đội nhà nếm trái đắng. 

Sự thất vọng của&nbsp;HLV&nbsp;Marcelo Broli

Sự thất vọng của HLV Marcelo Broli

HLV Marcelo Broli tôn trọng U23 Việt Nam

Trước thềm cuộc đối đầu U23 Việt Nam, HLV Marcelo Broli đã thể hiện sự thận trọng: "Tôi và các cầu thủ đã xem lại băng ghi hình của họ. Tôi đã xem và các cầu thủ cũng vậy. U23 UAE sẽ phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho trận đấu này. Các bạn có thể thấy U23 Việt Nam mạnh ra sao rồi đấy. 3 trận giành 9 điểm, là đội mạnh nhất bảng A. Nhưng tôi tự tin U23 UAE sẽ đánh bại U23 Việt Nam.

Chúng tôi chuẩn bị cho mọi tình huống, cho từng giai đoạn cụ thể. Không chỉ là phòng ngự tình huống cố định, mà trong tất cả các khả năng có thể xảy ra. Tôi tin vào khả năng phản ứng tốt của các cầu thủ U23 UAE.

Một trận đấu quan trọng như tứ kết U23 châu Á thì đây là chi tiết không thể xem nhẹ. U23 Việt Nam là đội mạnh, đặc biệt là ở điểm này. Nhưng công tác chuẩn bị của U23 UAE vẫn như mọi khi".

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 01:25 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giải U23 châu Á 2026
Xem thêm
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN