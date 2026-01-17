Trực tiếp họp báo U23 UAE - U23 Việt Nam: HLV Marcelo Broli tự hào dù thua U23 Việt Nam

Diễn biến Diễn biến chính HLV Marcelo Broli đề cao giải U23 châu Á U23 UAE có chung tầm nhìn, đang có đà phát triển. Chúng tôi biết cách vượt qua khó khăn. Việc đó mang lại cho chúng tôi sự tự tin. Nói chung, UAE phải luôn đánh giá cao các giải đấu trẻ quốc tế, đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ để họ trưởng thành và vươn lên trong đội một. Họ cần tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm". HLV Marcelo Broli tự hào dù thua U23 Việt Nam "Chúng tôi muốn vào bán kết, nhưng bất thành. Nhưng tôi vẫn tự hào về trận đấu này. Cả đội cống hiến hết mình, chúng tôi về nước với tâm trạng thanh thản, vì biết đã nỗ lực hết sức. Trận đấu diễn ra đúng như kế hoạch. Chúng tôi đã khiến U23 Việt Nam, đội rất mạnh trong việc chuyển đổi trạng thái, đã không có bất kỳ cơ hội nào từ cách chơi như vậy".

U23 Việt Nam khuất phục U23 UAE

U23 Việt Nam làm tất cả người hâm mộ nước nhà không khỏi vỡ òa. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút thi đấu nghẹt thở. HLV Marcelo Broli của U23 UAE đã không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến đội nhà nếm trái đắng.

Sự thất vọng của HLV Marcelo Broli

HLV Marcelo Broli tôn trọng U23 Việt Nam

Trước thềm cuộc đối đầu U23 Việt Nam, HLV Marcelo Broli đã thể hiện sự thận trọng: "Tôi và các cầu thủ đã xem lại băng ghi hình của họ. Tôi đã xem và các cầu thủ cũng vậy. U23 UAE sẽ phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho trận đấu này. Các bạn có thể thấy U23 Việt Nam mạnh ra sao rồi đấy. 3 trận giành 9 điểm, là đội mạnh nhất bảng A. Nhưng tôi tự tin U23 UAE sẽ đánh bại U23 Việt Nam.

Chúng tôi chuẩn bị cho mọi tình huống, cho từng giai đoạn cụ thể. Không chỉ là phòng ngự tình huống cố định, mà trong tất cả các khả năng có thể xảy ra. Tôi tin vào khả năng phản ứng tốt của các cầu thủ U23 UAE.

Một trận đấu quan trọng như tứ kết U23 châu Á thì đây là chi tiết không thể xem nhẹ. U23 Việt Nam là đội mạnh, đặc biệt là ở điểm này. Nhưng công tác chuẩn bị của U23 UAE vẫn như mọi khi".