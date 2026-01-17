Họp báo U23 Việt Nam đấu U23 UAE: Thầy Kim lý giải đấu pháp mang lại thắng lợi

HLV Kim Sang Sik: "Tôi biết các cầu thủ Việt Nam có thể lực tốt hơn"

HLV Kim Sang Sik: "Trước khi vào hiệp phụ, các cầu thủ cũng đang rất mệt, nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn có tình trạng thể lực có phần tốt hơn đội UAE. Chính vì vậy, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ tiếp tục dâng lên tấn công, tôi rất vui và cảm ơn vì các cầu thủ đã làm tốt theo chỉ đạo với một tinh thần quyết chiến".

"Trước hiệp phụ, chúng tôi có thể lực tốt hơn. Cầu thủ Anh Quân vào ở hiệp 2 là cầu thủ hậu vệ và tôi đã chỉ đạo cậu ấy ngăn chặn đối phương tạt cánh, tấn công biên. Cầu thủ đã thực hiện tốt theo chỉ đạo, nhờ đó cũng giúp đội không phải nhận thêm bàn thua. Tôi cũng nhận thấy các cầu thủ của đối phương như số 2, số 23 đã kiệt sức, vì vậy tôi đã đưa vào sân ở hiệp sau các cầu thủ có tốc độ và sức mạnh, điều đó cũng đã phát huy tác dụng".