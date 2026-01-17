Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Họp báo U23 Việt Nam đấu U23 UAE: Thầy Kim lý giải đấu pháp mang lại thắng lợi

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 HLV Kim Sang Sik U23 Việt Nam

HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự tự hào về các cầu thủ U23 Việt Nam và giải thích cách ông bố trí đấu pháp giúp U23 Việt Nam thắng trong hiệp phụ.

Diễn biến
Câu hỏi cho HLV Kim Sang Sik: "Ông có nghĩ U23 Việt Nam sẽ cân bằng thành tích của năm 2018?"

HLV Kim Sang Sik: "Các cầu thủ đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều để được thành quả như hiện tại. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn nữa để mang đến những màn trình diễn tốt hơn".

HLV Kim Sang Sik: "Tôi biết các cầu thủ Việt Nam có thể lực tốt hơn"

HLV Kim Sang Sik: "Trước khi vào hiệp phụ, các cầu thủ cũng đang rất mệt, nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn có tình trạng thể lực có phần tốt hơn đội UAE. Chính vì vậy, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ tiếp tục dâng lên tấn công, tôi rất vui và cảm ơn vì các cầu thủ đã làm tốt theo chỉ đạo với một tinh thần quyết chiến".

"Trước hiệp phụ, chúng tôi có thể lực tốt hơn. Cầu thủ Anh Quân vào ở hiệp 2  là cầu thủ hậu vệ và tôi đã chỉ đạo cậu ấy ngăn chặn đối phương tạt cánh, tấn công biên. Cầu thủ đã thực hiện tốt theo chỉ đạo, nhờ đó cũng giúp đội không phải nhận thêm bàn thua. Tôi cũng nhận thấy các cầu thủ của đối phương như số 2, số 23 đã kiệt sức, vì vậy tôi đã đưa vào sân ở hiệp sau các cầu thủ có tốc độ và sức mạnh, điều đó cũng đã phát huy tác dụng".

HLV Kim Sang Sik: "Tôi tự hào về các cầu thủ"

HLV Kim Sang Sik: "Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn toàn đội U23 Việt Nam vì những nỗ lực của các bạn. Tôi rất tự hào khi các bạn đã cố gắng suốt 120 phút. Tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ đã đến sân và theo dõi, cổ vũ đội qua truyền hình. Tôi tin rằng U23 Việt Nam đã mang đến thứ bóng đá chất lượng. Tôi tự hào về các cầu thủ".

"Trận đấu hôm nay một lần nữa tái khẳng định 1 điều, đội tuyển Việt Nam có thể cạnh tranh cả ở cấp châu Á. Tôi rất hài lòng về phần trình diễn của các cầu thủ và thực sự tự hào về tất cả các cầu thủ".

Họp báo U23 Việt Nam đấu U23 UAE: Thầy Kim lý giải đấu pháp mang lại thắng lợi - 1

Khuất Văn Khang: "Chúng tôi phải rút kinh nghiệm từ lối chơi của UAE"

Văn Khang: "Lối chơi của U23 UAE là phản công và tạt cánh đánh đầu, đã giúp họ ghi được 2 bàn. Đây sẽ là bài học để chúng tôi rút kinh nghiệm chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".

Khuất Văn Khang: "Chiến thắng này xin được dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam"

Văn Khang: "Điều tích cực trong trận này là sự xuất hiện của Đình Bắc phụ thuộc vào sự bố trí chiến thuật của HLV. Chúng tôi đều tin tưởng vào HLV và đều rất hạnh phúc với kết quả này. Chiến thắng này xin được dành tặng cho toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam".

Cập nhật kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE

U23 Việt Nam và U23 UAE tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. 2 đội ghi tới 4 bàn trong 90 phút. U23 Việt Nam liên tục vượt lên dẫn trước khi Lê Phát và Đình Bắc lần lượt ghi bàn vào các phút 39 và 62. Trong khi đó, U23 UAE có 2 bàn nhờ công của Junior Ndiaye và Al Menhali lần lượt ở các phút 42 và 68. 

2 đội sẽ phải bước vào 2 hiệp phụ khi hòa nhau 2-2 đầy kịch tính trong 90 phút. Trong hiệp phụ thứ nhất, U23 Việt Nam còn ghi được 1 bàn nữa để nâng tỷ số lên 3-2 nhờ công của Minh Phúc. 

U23 Việt Nam bảo toàn thành quả đó trong phần còn lại của trận đấu, từ đó đoạt vé đến bán kết giải U23 châu Á.

Ảnh: Ted Trần

Ảnh: Ted Trần

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

16/01/2026 23:28 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giải U23 châu Á 2026
