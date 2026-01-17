2 anh hào tiến vào bán kết U23 châu Á: Đối thủ nào chờ U23 Việt Nam?

U23 Việt Nam sẽ trở lại bán kết giải U23 châu Á, lần đầu tiên sau chiến dịch lịch sử 2018. U23 Việt Nam đã đánh bại U23 UAE 3-2 sau 120 phút nghẹt thở với 2 lần U23 UAE gỡ hòa, và đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc lịch sử nữa.

U23 Việt Nam trở lại bán kết giải U23 châu Á lần đầu tiên sau 8 năm

U23 Việt Nam sẽ đá trận bán kết vào 22h30 ngày 20/1 và đối thủ của U23 Việt Nam sẽ được xác định vào tối nay 17/1. U23 Uzbekistan sẽ đụng độ U23 Trung Quốc vào lúc 18h30, trong khi U23 Uzbekistan là nhà cựu vô địch và đương kim Á quân thì U23 Trung Quốc mới lần đầu vào vòng knock-out.

Trước đó, U23 Nhật Bản đã bị dẫn trước, và phải vào loạt sút luân lưu sau khi tìm được bàn gỡ hòa trước U23 Jordan. Nhưng rốt cuộc đội đương kim vô địch đã đi tiếp sau khi thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu, qua đó đặt vé vào bán kết để tiếp tục mục tiêu bảo vệ danh hiệu.

U23 Nhật Bản (áo xanh) có kỳ U23 châu Á thứ 3 liên tiếp vào ít nhất tới bán kết

Lần này sẽ là kỳ U23 châu Á thứ 3 liên tiếp U23 Nhật Bản có mặt ở bán kết, 2 kỳ trước họ đã lần lượt về hạng Ba (2022) rồi vô địch (2024). Họ sẽ chờ kết quả của cặp đấu U23 Australia - U23 Hàn Quốc (22h30, 17/1) để xác định đối thủ ở bán kết (18h30, 20/1), và dù đối thủ nào thì cũng đều nhiều duyên nợ với bóng đá Nhật Bản, riêng U23 Hàn Quốc đã đứng trên U23 Nhật Bản ở vòng bảng giải lần trước.

Lịch thi đấu bán kết U23 châu Á

18h30, 20/1: U23 Nhật Bản - U23 Australia/U23 Hàn Quốc.

22h30, 20/1: U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc.