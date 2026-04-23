10 ứng viên chờ ghế HLV Chelsea, Rosenior nhận "núi tiền" đền bù cao hơn Mourinho

Chelsea gấp rút tìm HLV trưởng mới, 10 ứng viên vào tầm ngắm

Chelsea đang gấp rút lên kế hoạch tìm kiếm HLV trưởng mới sau khi sa thải Liam Rosenior. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đội bóng hứng chịu chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, "The Blues" kém đội xếp thứ 5 Liverpool tới 7 điểm, qua đó khiến mục tiêu giành vé dự Champions League trở nên xa vời. Trong lúc chờ bổ nhiệm HLV mới, Calum McFarlane sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò tạm quyền.

Hàng loạt ứng viên sáng giá được nhắm cho "ghế nóng" Chelsea thay Rosenior

Trong thông báo chính thức, Chelsea cho biết sẽ “tiến hành quá trình đánh giá toàn diện để đưa ra lựa chọn dài hạn phù hợp”, đánh dấu HLV chính thức thứ 5 kể từ khi tập đoàn BlueCo tiếp quản đội bóng vào năm 2022.

Theo nhà báo Ben Jacobs, hiện có tới 10 ứng viên đang được cân nhắc, nhưng Chelsea chưa tiến hành đàm phán chính thức với bất kỳ ai. Trong đó, Andoni Iraola, HLV trưởng Bournemouth nổi lên như “ứng viên hàng đầu” cho ghế nóng tại sân Stamford Bridge. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn được hàng loạt đội bóng ở Anh, Tây Ban Nha săn đón như MU, Crystal Palace, Bilbao,...

Bên cạnh Iraola, một số cái tên khác cũng được nhắc đến gồm Eddie Howe (HLV Newcastle), Francesco Farioli (Porto), Felipe Luis và Edin Terzic – những người từng được thảo luận trong các lần tuyển chọn trước.

Ngoài ra, Oliver Glasner - người sẽ hết hợp đồng với Crystal Palace vào mùa hè và Marco Silva - chưa gia hạn với Fulham - là những phương án tiềm năng, dù chưa từng nằm trong các kế hoạch trước đây của Chelsea.

Một số cái tên lớn khác như Julian Nagelsmann (ĐT Đức), Luis Enrique (PSG) hay Cesc Fabregas (Como) cũng được nhắc đến. Dù vậy, Ben Jacobs đánh giá nhóm HLV này khó có khả năng cập bến Chelsea vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm định hướng cá nhân và ràng buộc hợp đồng.

Rosenior nhận "núi tiền" đền bù, cao hơn cả Mourinho

Không chỉ đối mặt bài toán nhân sự, Chelsea còn có thể phải chi khoản tiền lớn để đền bù hợp đồng cho HLV Liam Rosenior. Nhà cầm quân 41 tuổi vẫn còn 6 năm trong hợp đồng ký từ tháng 1, với mức lương khoảng 4 triệu bảng mỗi mùa. Điều này đồng nghĩa, số tiền đền bù mà Chelsea phải chi ra cho ông có thể lên tới 24 triệu bảng, dù thực tế có thể thay đổi tùy theo các điều khoản trong hợp đồng.

Trước đó, Chelsea từng chi những khoản tiền lớn để sa thải HLV, bao gồm 26 triệu bảng cho Antonio Conte (2018) và 23 triệu bảng khi chia tay Jose Mourinho vào năm 2007. Tổng cộng, số tiền đền bù HLV mà đội chủ sân Stamford Bridge chi trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh được cho là vượt quá 160 triệu bảng.

Nguồn tin từ nhà báo Ben Jacobs cho hay, nhiều cầu thủ trụ cột Chelsea đã “mất niềm tin” vào Rosenior, khiến ban lãnh đạo buộc phải hành động. CLB thừa nhận đã có những quyết định chưa đúng trong mùa giải và sẽ rút kinh nghiệm trong quá trình bổ nhiệm HLV mới.