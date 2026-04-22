Chelsea tệ nhất 114 năm: Canh bạc của Rosenior thất bại thảm hại

Canh bạc thất bại thảm hại

HLV Liam Rosenior buộc phải điều chỉnh hệ thống do những thiếu vắng lực lượng, kéo theo việc Chelsea khởi đầu với sơ đồ 3 trung vệ. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng phản tác dụng khi Brighton có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ công của Kadioglu, còn Chelsea thì càng chơi càng rối loạn. Bàn thua sớm như châm ngòi cho sự bất mãn của các CĐV Chelsea, khi những tiếng hô phản đối giới chủ vang lên từ một góc khán đài tại Amex.

Áp lực lên chiếc ghế của HLV Rosenior ngày càng lớn

Lần đầu tiên ở mùa giải này, Chelsea không tung ra nổi cú sút nào trong 30 phút đầu của một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Phải đến 5 phút trước giờ nghỉ giữa hiệp, họ mới có pha dứt điểm đầu tiên, nhưng nỗ lực thiếu hiệu quả của Chalobah chỉ khiến các CĐV Chelsea thêm phẫn nộ, với những tiếng hô “chúng tôi muốn Chelsea của mình trở lại”.

Khi Chelsea có dấu hiệu khởi sắc, sự cải thiện cũng chỉ ở mức rất hạn chế. Không ngạc nhiên khi Rosenior rút Wesley Fofana, người đã nhận thẻ vàng, ra sân, tung Alejandro Garnacho vào thay (dù gần như không tạo ra ảnh hưởng), đồng thời chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc ngay đầu hiệp hai.

Dẫu vậy, pha phản công sắc lẹm của Brighton, cộng thêm sai lầm từ Jorrel Hato, đã giúp “Chim mòng biển” nhân đôi cách biệt. Khi Danny Welbeck, vào sân từ băng ghế dự bị, ấn định chiến thắng 3-0 ở phút bù giờ, trên khán đài gần như không còn nhiều tiếng la ó nhắm vào Rosenior hay Chelsea. Lý do đơn giản là bởi phần lớn CĐV Chelsea đã rời sân khi trận đấu còn gần 15 phút nữa mới kết thúc, thời điểm mà tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Brighton.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1912, Chelsea để thua 5 trận liên tiếp tại giải quốc nội mà không ghi nổi một bàn thắng nào. Phải thừa nhận, Rosenior đang chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Ở trận thua Brighton, ông không có sự phục vụ của Joao Pedro và Cole Palmer.

Nhưng liệu đó có thể biện minh cho việc không tung ra nổi một cú sút trúng đích? Không. Có thể bao biện cho màn trình diễn hời hợt? Không. Và càng không thể là lý do cho phong độ tệ hại chẳng khác nào một đội bóng đua trụ hạng.

5 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Không ghi nổi một bàn thắng nào trong chuỗi trận thua này, nhưng lại thủng lưới tới 11 lần. Thua 7/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Không giữ sạch lưới trong 12 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp kể từ ngày 17/1. Liệu ban lãnh đạo Chelsea có còn kiên nhẫn với Rosenior? Với chuỗi phong độ tệ hại này, nhà cầm quân 41 tuổi nhiều khả năng sẽ phải “vùng vẫy để tồn tại” trong những ngày sắp tới.

Bê bối mới nhất bủa vây Chelsea

Một diễn biến khó tin đã xảy ra hôm 21/4, khi tin đồn lan truyền rằng Joao Pedro không vượt qua bài kiểm tra thể lực cuối cùng, còn Cole Palmer cũng sẽ vắng mặt.

Nguồn cơn của vụ việc khiến tất cả ngỡ ngàng khi thợ cắt tóc của Marc Cucurella đã nắm được thông tin nội bộ và đăng tải lên mạng xã hội như một “tin độc quyền”, trước khi nhanh chóng xóa đi, có lẽ đã kịp nhận ra sai lầm của mình.

Khi đội hình ra sân chính thức được công bố và cả hai cái tên nói trên đều không xuất hiện, rõ ràng thông tin từ người thợ cắt tóc là chính xác. Điều này đồng nghĩa với việc Chelsea có thể phải mở cuộc truy tìm “nội gián” mới trong nội bộ, đặc biệt trong bối cảnh trận đấu sau đó diễn ra theo chiều hướng tệ hại.

Việc đối thủ có gần như cả ngày để nắm bắt thông tin lực lượng rõ ràng mang lại lợi thế không nhỏ. Với HLV Rosenior, mọi thứ dường như đang chống lại ông ở thời điểm hiện tại.

Hy vọng dự Champions League gần như khép lại

Về lý thuyết, cánh cửa vẫn chưa đóng hẳn, nhưng thực tế cho thấy mọi thứ gần như đã an bài, tham vọng giành vé dự Champions League của Chelsea đã phải hứng chịu cú đòn chí mạng sau thất bại trước Brighton.

Cách mà Chelsea gục ngã cũng khiến HLV Rosenior cùng ban lãnh đạo trên khán đài VIP khó có thể chấp nhận, buộc họ phải nghiêm túc cân nhắc tương lai của nhà cầm quân 41 tuổi.

Brighton tỏ ra vượt trội hoàn toàn, kiểm soát trận đấu từ những phút đầu cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đó là màn trình diễn bạc nhược của “The Blues”, đội bóng giờ đây đang đối mặt nguy cơ rất thực tế là vắng mặt hoàn toàn ở các đấu trường châu Âu mùa tới.

Sau trận đấu, Brighton đã vượt qua chính Chelsea để chiếm vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, với khoảng cách 2 điểm.

Ở nhóm bám đuổi, Brentford và Bournemouth cùng có 48 điểm như Chelsea; Everton có 47 điểm; Sunderland có 46 điểm; còn Fulham đang sở hữu 45 điểm. Đáng chú ý, cả 5 đội này đều thi đấu ít hơn 1 trận so với “The Blues”. Trong khi đó, Crystal Palace với 43 điểm thậm chí còn đá ít hơn tới 2 trận.