Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Chelsea xa dần vé Cúp C1, nguy cơ rơi xuống nửa dưới

Chelsea chìm sâu khủng hoảng

Chelsea đã trình diễn một trong những màn thể hiện tệ hại nhất mùa giải, khi Ferdi Kadioglu mở tỷ số cho Brighton ngay phút thứ 3, trước khi Jack Hinshelwood và Danny Welbeck ghi thêm bàn sau giờ nghỉ.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1912, “The Blues” thua 5 trận liên tiếp tại giải quốc nội mà không ghi nổi bàn thắng nào. Tính trên mọi đấu trường, đội bóng thành London đã thua 7 trong 8 trận gần nhất và chỉ thắng 1 trong 9 vòng đấu gần đây tại Ngoại hạng Anh.

Chelsea ngày càng xa rời cơ hội dự Champions League

Chelsea hiện đứng thứ 7, kém đội xếp thứ 5 là Liverpool tới 7 điểm trong cuộc đua giành suất dự Champions League và đã đá nhiều hơn 1 trận, thậm chí có nguy cơ rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng sau khi vòng đấu khép lại.

Đội bóng thành London đứng trước nguy cơ không thể giành vé dự cúp châu Âu nếu không sớm chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại. Trước mắt, đoàn quân của HLV Liam Rosenior sẽ chạm trán Leeds United tại bán kết FA Cup vào cuối tuần, trong bối cảnh một thất bại tại Wembley có thể đẩy chiến lược gia người Anh đến sát bờ vực bị sa thải, chỉ vài tháng sau khi ông rời Strasbourg để thay thế Enzo Maresca hồi tháng 1.

Dù Rosenior khẳng định trong tuần này rằng các ông chủ của Chelsea đã “ủng hộ ông tuyệt đối 100%” bất chấp chuỗi trận sa sút, đồng sở hữu Behdad Eghbali cũng cho biết CLB vẫn tin tưởng vào thành công lâu dài dưới thời chiến lược gia người Anh, nhưng bầu không khí tại sân Stamford Bridge ngày càng trở nên căng thẳng.

Tiếng la ó đã vang lên sau thất bại 0-1 trước MU cuối tuần qua, khi các CĐV Chelsea tổ chức biểu tình phản đối tập đoàn sở hữu BlueCo trước giờ bóng lăn. Và tại Brighton, sự giận dữ tiếp tục bùng phát khi người hâm mộ Chelsea không ngần ngại chỉ trích Rosenior cùng các cầu thủ, trong bối cảnh đội bóng thành London bị chính Brighton vượt mặt để chiếm vị trí thứ 6.

Thất bại thảm hại

HLV Rosenior chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ với hy vọng gia cố hàng thủ cho Chelsea, nhưng kế hoạch này nhanh chóng phản tác dụng. Ngay những giây đầu trận, Mitoma tung cú dứt điểm hiểm hóc từ đường tạt của Pascal Gross, buộc thủ thành Sanchez phải trổ tài cứu thua.

Cục diện top đầu BXH Ngoại hạng Anh

Đó là lời cảnh báo mà Chelsea không thể tiếp thu, khi Brighton mở tỷ số ngay phút thứ 3. Từ quả phạt góc của Gross, bóng được đánh đầu nối đến vị trí của Kadioglu, và hàng thủ Chelsea phản ứng chậm chạp, để hậu vệ này tung cú sút quyết đoán đánh bại Sanchez, bàn thắng đầu tiên của anh sau 17 tháng.

Bàn thua sớm như châm ngòi cho sự bất mãn của các CĐV Chelsea, khi những tiếng hô phản đối giới chủ vang lên từ một góc khán đài tại Amex. Gross tiếp tục là nỗi ám ảnh với những đường chuyền chuẩn xác, suýt giúp Van Hecke ghi bàn bằng cú đánh đầu buộc Sanchez phải đẩy bóng qua xà.

Chelsea rơi vào trạng thái hỗn loạn, và Sanchez suýt “biếu không” bàn thắng khi chuyền hỏng vào chân Baleba. Bóng sau đó đến chân Hinshelwood, nhưng cú dứt điểm đã bị Chalobah cứu thua ngay trên vạch vôi.

Lần đầu tiên ở mùa giải này, Chelsea không tung ra nổi cú sút nào trong 30 phút đầu của một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Phải đến 5 phút trước giờ nghỉ, họ mới có pha dứt điểm đầu tiên, nhưng nỗ lực thiếu hiệu quả của Chalobah chỉ khiến CĐV thêm phẫn nộ, với những tiếng hô “chúng tôi muốn Chelsea của ngày xưa trở lại”.

Sang hiệp hai, khi Lavia sút chệch khung thành, làn sóng chỉ trích từ các CĐV Chelsea tiếp tục hướng về Rosenior.

Sức ép càng gia tăng ở phút 56. Chelsea cho rằng họ xứng đáng được hưởng quả đá phạt khi bóng dường như chạm tay Minteh, nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp diễn. Brighton lập tức phản công chớp nhoáng, khi Rutter bứt tốc rồi kiến tạo để Hinshelwood dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0.

Chelsea hoàn toàn bế tắc, còn Rosenior bất lực bên đường biên khi Brighton tung đòn kết liễu ở những phút bù giờ. De Cuyper căng ngang thuận lợi để Welbeck dứt điểm tung nóc lưới, khép lại một đêm ác mộng với “The Blues”, và khiến Rosenior chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.