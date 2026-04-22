Chelsea họp khẩn sau trận thua đậm Brighton, HLV Rosenior khó tránh bị sa thải

Sự kiện: Chelsea Premier League 2025-26

Chelsea đã tổ chức họp khẩn sau trận thua Brighton khiến họ tụt xuống thứ 7 ở Premier League.

   

Nhiều nguồn tin cho hay Chelsea đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp sau trận thua 0-3 trước Brighton. Cuộc họp này mục đích không gì khác ngoài bàn việc sa thải HLV Liam Rosenior.

Chelsea 5 vòng liên tiếp để thua và suất Europa League cũng khó giành được

Chelsea 5 vòng liên tiếp để thua và suất Europa League cũng khó giành được

Chelsea sau trận thua mới đây đã gần như không còn hy vọng tranh vị trí dự Champions League mùa sau, họ đã 5 vòng liên tiếp để thua và bị chính Brighton vượt lên trên BXH với cách biệt 2 điểm, trong khi kém Liverpool ở vị trí thứ 5 tới 7 điểm, nhưng Liverpool còn chưa đá vòng 34.

Rosenior đã hoàn toàn thất bại trên cương vị HLV trưởng Chelsea, thua 7/8 trận gần nhất ở mọi giải đấu và bị loại ở vòng 1/8 Champions League. Không những đã mất vị trí thứ 6, Chelsea thậm chí có thể tụt hẳn xuống nửa dưới BXH nếu các đội xung quanh họ chưa đá vòng 34 có kết quả tốt ở trận đấu sắp tới.

Việc Rosenior bị sa thải chỉ còn là vấn đề thời gian và các fan đang kêu gọi điều này. Theo tờ The Athletic, Rosenior cho dù là “con cưng” của giới chủ Chelsea nhưng sự sa sút trong thành tích có đe dọa trực tiếp tới doanh thu của CLB mùa này lẫn mùa tới, do vậy các sếp lớn không thể để yên.

Rosenior dự kiến sẽ bị sa thải trong chiều tối nay 22/4, nhưng Chelsea sẽ khó tuyển được một HLV tiếng tăm khi mùa giải sắp kết thúc

Rosenior dự kiến sẽ bị sa thải trong chiều tối nay 22/4, nhưng Chelsea sẽ khó tuyển được một HLV tiếng tăm khi mùa giải sắp kết thúc

Tuy nhiên thay thế Rosenior bằng ai sẽ là chủ đề đáng chú ý. Enzo Maresca đã từ chức hồi đầu năm do mâu thuẫn với các lãnh đạo Chelsea và lúc này không có nhiều HLV thực sự mặn mà với chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge. Những người sở hữu CLB đã làm rõ (một cách quá mức) định hướng của CLB, và điều đó đồng nghĩa HLV trưởng sẽ bị can thiệp chuyên môn do nhu cầu phát triển cầu thủ trẻ để bán lấy tiền kiếm lãi.

Frank Lampard, Fabian Hurzeler, Marco Silva, Andoni Iraola, Xavi, Oliver Glasner, thậm chí cả Diego Simeone và Filipe Luis đều đã được nhắc đến trong các tin đồn. Lampard dù vậy tỏ ra không mấy hào hứng với việc trở lại CLB cũ sau khi vừa giúp Coventry City thăng hạng Premier League và đoạt chức vô địch Championship, còn Glasner có vẻ đã được một CLB Bundesliga liên hệ.

Video bóng đá Brighton - Chelsea: Phủ đầu choáng váng, chìm sâu khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Brighton - Chelsea: Phủ đầu choáng váng, chìm sâu khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 34) Chelsea tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi nhận thất bại thứ 5 liên tiếp mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn:

-22/04/2026 07:30 AM (GMT+7)
