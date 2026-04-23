Man City hạ đội "chiếu dưới" nhưng còn phung phí, lên đỉnh Ngoại hạng Anh chớ vội mừng

Ngôi đầu chưa giúp Man City an tâm

Chiến thắng trước Burnley tại vòng 34 Ngoại hạng Anh giúp Man City vượt qua Arsenal trên bảng xếp hạng và lần đầu tiên chiếm ngôi đầu kể từ tháng 8. Tuy nhiên, đó không phải là trận thắng “hủy diệt” như kỳ vọng. Việc thắng với cách biệt 1 bàn đồng nghĩa với việc đội bóng của Pep Guardiola chỉ ngang Arsenal về hiệu số bàn thắng - bàn thua (+37) và tạm xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn.

Trong trận đấu này, thủ môn Martin Dubravka của Burnley đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc, khiến Man City không thể gia tăng cách biệt sau bàn thắng sớm của Haaland ở phút thứ 5.

Man City vẫn phải trông cậy vào Haaland

Việc Man City vượt qua Arsenal trên bảng xếp hạng với chỉ 3 ngày sau khi đánh bại chính đối thủ này tại Etihad rõ ràng mang ý nghĩa rất lớn, đồng thời là đòn giáng mạnh vào tinh thần của “Pháo thủ”. Nhưng Man City không thể chủ quan.

Đoàn quân HLV Pep Guardiola có phần may mắn khi Burnley không tạo ra bàn thắng. Đối thủ khác hoàn toàn có thể trừng phạt họ vì những cơ hội bị bỏ lỡ. Man City đã thắng nhưng họ cần biết rằng những pha dứt điểm tốt hơn có thể tạo ra khác biệt lớn vào ngày hạ màn mùa giải. Còn với 28 lần sút bóng trước Burnley mà chỉ chuyển đổi thành 1 bàn thắng, không ít người hâm mộ có quyền thất vọng về nửa xanh thành Manchester.

Theo những nguồn tin nội bộ, các cầu thủ Man City đã bị bào mòn thể lực sau trận đấu với Arsenal. Nhưng ngay cả vậy, họ đáng lẽ phải thắng với cách biệt từ 3-4 bàn trở lên thay vì chỉ giành chiến thắng tối thiểu trước Burnley.

Bernardo Silva khiến Man City tiếc nuối

Việc Bernardo Silva rời nửa xanh thành Manchester khi mùa 2025/26 khép lại đã được công bố gần đây. Ngôi sao người Bồ Đào Nha dường như muốn chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình trước khi rời Etihad. Anh ấy là một trong những trụ cột trong kỷ nguyên thống trị Ngoại hạng Anh của Guardiola, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.

Pep Guardiola không có sự phục vụ của Bernardo Silva trong mùa giải tới

Trong những năm cuối ở Man City, Bernardo Silva chơi lùi sâu hơn, nhưng vẫn đảm bảo được khâu tấn công. Nguồn năng lượng dồi dào, những pha xử lý bóng tinh tế và chỉ số IQ bóng đá cực cao đã khiến anh trở thành cầu thủ đáng xem.

Bernardo Silva góp công lớn vào sự thăng tiến vào cuối mùa giải của Man City. Bernardo Silva còn đóng vai trò lãnh đạo, điều mà nhiều người không nghĩ cầu thủ nhỏ con như vậy có thể đảm nhận.

Tương lai xám xịt của Burnley

Nếu phải chọn 1 bàn thắng tiêu biểu cho mùa giải hiện tại của Burnley, đó chính là pha lập công của Man City. Chỉ mất 5 phút, Haaland đã ghi bàn từ đường chuyền xuyên thẳng vào vòng cấm của Doku, đặt anh vào thế đối mặt thủ môn. Việc đối thủ chọc thủng lưới đội bóng của Parker mùa này cũng thường xuyên diễn ra theo cách như vậy.

Thất bại trước đội bóng của Pep Guardiola chính thức đẩy Burnley xuống hạng, dù thực tế viễn cảnh này đã hiện hữu từ lâu. Họ tiếp cận mùa giải theo cách khác so với 2 năm trước dưới thời Vincent Kompany, từ tuyển dụng đến lối chơi, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, thậm chí còn tệ hơn, khi Burnley hiện kém 4 điểm so với thành tích 24 điểm của 2 mùa trước.

Nỗi buồn của Burnley

Trận thua này cũng đồng nghĩa họ chỉ thắng 1 trong 25 trận gần nhất tại giải quốc nội. Burnley bước vào mùa hè với hàng loạt dấu hỏi, bắt đầu từ vị trí HLV trưởng, người đang phải chịu áp lực lớn từ sự thất vọng của người hâm mộ.

Scott Parker đã chứng minh khả năng đưa đội bóng thăng hạng, nhưng một lần nữa ông thất bại trong việc giúp đội nhà trụ lại với Ngoại hạng Anh.