Man City chiếm ngôi đầu từ Arsenal, Guardiola tiếc vì không thắng đậm

Man City thắng tối thiểu

Man City giành chiến thắng 1-0 trên sân Turf Moor vào rạng sáng 23/4 (giờ Việt Nam), qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đứng trên Arsenal nhờ số bàn thắng ghi được (66 so với 63), đồng thời chính thức đẩy Burnley xuống hạng.

Man City của Pep Guardiola chính thức vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Đoàn quân của Pep Guardiola đã trải qua không ít khoảnh khắc căng thẳng, đặc biệt là khi thủ môn Martin Dubravka dâng cao tham gia một tình huống phạt góc ở phút bù giờ, nhưng cuối cùng vẫn bảo toàn được chiến thắng.

Sau trận, HLV Pep Guardiola cho biết: “Tôi không có một cỗ máy nào để đo đạc kiểu như: hôm nay bạn chịu áp lực ra sao, bạn cảm thấy thế nào, có căng thẳng hay không.

Tôi không biết chính xác, nhưng tôi tin chắc rằng những trải nghiệm như thế này sẽ tốt cho tương lai của tất cả mọi người tại CLB. Càng trải qua nhiều, càng nhiều lần rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn sẽ xử lý tốt hơn.

Nhìn chung, cách chúng tôi thi đấu là thực sự, thực sự, thực sự rất tốt. Sự cam kết, cách triển khai, số lượng cơ hội được tạo ra, chúng tôi chỉ thiếu một chút ở khoảnh khắc quyết định”.

Pep Guardiola muốn thắng đậm hơn

Man City tưởng như có thể cải thiện đáng kể hiệu số khi Erling Haaland mở tỷ số ngay từ phút thứ 5. Tuy nhiên, các học trò của Pep Guardiola lại tỏ ra phung phí cơ hội trong phần còn lại của trận đấu, khép lại màn so tài với 28 cú dứt điểm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3,5 nhưng chỉ ghi được duy nhất 1 bàn.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi thực sự rất tốt. Tôi chưa xem lại toàn bộ các tình huống và cơ hội, nhưng có cảm giác là chúng tôi tạo ra rất nhiều.

Với những trận đấu kiểu này, thông thường chúng tôi sẽ ghi bàn thứ hai, thậm chí thứ ba. Với những cơ hội đã tạo ra, chúng tôi xứng đáng làm được điều đó”.

Với việc Man City chạm trán Southampton ở bán kết FA Cup vào cuối tuần, rồi phải chờ thêm 9 ngày mới đá trận tiếp theo tại Ngoại hạng Anh gặp Everton, thì Arsenal sẽ thi đấu tới hai trận trước khi đoàn quân của Pep Guardiola có cơ hội tích lũy thêm điểm số.

Điều đó đồng nghĩa, khi Man City bước ra sân tại Hill Dickinson vào ngày 5/5, Arsenal hoàn toàn có thể tạo ra cách biệt 6 điểm. Khó khăn của Man City chưa dừng lại ở đó khi trận đá bù gặp Crystal Palace trên sân nhà vẫn chưa được xếp lịch lại.

Nếu vượt qua Southampton để vào chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp, Man City cũng sẽ không thể thi đấu trận làm khách trước Bournemouth vào ngày 17/5.

Trong bối cảnh quỹ thời gian hạn hẹp do Crystal Palace còn chinh chiến tại Conference League, viễn cảnh Man City phải đá các trận giữa tuần trong hai tuần cuối mùa là hoàn toàn có thể xảy ra. Chuyến làm khách tại Vitality, trận sân nhà cuối cùng của HLV Andoni Iraola tại Bournemouth, đã được dự báo sẽ rất khó khăn. Bournemouth mới chỉ thua 2 trận sân nhà mùa này và đang duy trì chuỗi bất bại kéo dài từ tháng 1.