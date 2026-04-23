Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Man City chiếm ngôi đầu từ Arsenal, Guardiola tiếc vì không thắng đậm

HLV Pep Guardiola tin rằng Man City đủ bản lĩnh để “xử lý” áp lực trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh căng thẳng với Arsenal, sau trận thắng tối thiểu trên sân của Burnley.

   

Man City thắng tối thiểu

Man City giành chiến thắng 1-0 trên sân Turf Moor vào rạng sáng 23/4 (giờ Việt Nam), qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đứng trên Arsenal nhờ số bàn thắng ghi được (66 so với 63), đồng thời chính thức đẩy Burnley xuống hạng.

Đoàn quân của Pep Guardiola đã trải qua không ít khoảnh khắc căng thẳng, đặc biệt là khi thủ môn Martin Dubravka dâng cao tham gia một tình huống phạt góc ở phút bù giờ, nhưng cuối cùng vẫn bảo toàn được chiến thắng.

Sau trận, HLV Pep Guardiola cho biết: “Tôi không có một cỗ máy nào để đo đạc kiểu như: hôm nay bạn chịu áp lực ra sao, bạn cảm thấy thế nào, có căng thẳng hay không.

Tôi không biết chính xác, nhưng tôi tin chắc rằng những trải nghiệm như thế này sẽ tốt cho tương lai của tất cả mọi người tại CLB. Càng trải qua nhiều, càng nhiều lần rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn sẽ xử lý tốt hơn.

Nhìn chung, cách chúng tôi thi đấu là thực sự, thực sự, thực sự rất tốt. Sự cam kết, cách triển khai, số lượng cơ hội được tạo ra, chúng tôi chỉ thiếu một chút ở khoảnh khắc quyết định”.

Pep Guardiola muốn thắng đậm hơn

Man City tưởng như có thể cải thiện đáng kể hiệu số khi Erling Haaland mở tỷ số ngay từ phút thứ 5. Tuy nhiên, các học trò của Pep Guardiola lại tỏ ra phung phí cơ hội trong phần còn lại của trận đấu, khép lại màn so tài với 28 cú dứt điểm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3,5 nhưng chỉ ghi được duy nhất 1 bàn.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi thực sự rất tốt. Tôi chưa xem lại toàn bộ các tình huống và cơ hội, nhưng có cảm giác là chúng tôi tạo ra rất nhiều.

Với những trận đấu kiểu này, thông thường chúng tôi sẽ ghi bàn thứ hai, thậm chí thứ ba. Với những cơ hội đã tạo ra, chúng tôi xứng đáng làm được điều đó”.

Với việc Man City chạm trán Southampton ở bán kết FA Cup vào cuối tuần, rồi phải chờ thêm 9 ngày mới đá trận tiếp theo tại Ngoại hạng Anh gặp Everton, thì Arsenal sẽ thi đấu tới hai trận trước khi đoàn quân của Pep Guardiola có cơ hội tích lũy thêm điểm số.

Điều đó đồng nghĩa, khi Man City bước ra sân tại Hill Dickinson vào ngày 5/5, Arsenal hoàn toàn có thể tạo ra cách biệt 6 điểm. Khó khăn của Man City chưa dừng lại ở đó khi trận đá bù gặp Crystal Palace trên sân nhà vẫn chưa được xếp lịch lại.

Nếu vượt qua Southampton để vào chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp, Man City cũng sẽ không thể thi đấu trận làm khách trước Bournemouth vào ngày 17/5.

Trong bối cảnh quỹ thời gian hạn hẹp do Crystal Palace còn chinh chiến tại Conference League, viễn cảnh Man City phải đá các trận giữa tuần trong hai tuần cuối mùa là hoàn toàn có thể xảy ra. Chuyến làm khách tại Vitality, trận sân nhà cuối cùng của HLV Andoni Iraola tại Bournemouth, đã được dự báo sẽ rất khó khăn. Bournemouth mới chỉ thua 2 trận sân nhà mùa này và đang duy trì chuỗi bất bại kéo dài từ tháng 1.

8

Atlético Madrid - Arsenal 30.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 30/04
Thể lệ
Video bóng đá Burnley - Man City: Khác biệt Haaland (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 34 Ngoại hạng Anh) Haaland là người ghi bàn duy nhất cho Man City, qua đó giúp đội nhà đánh bại Burnley.

Theo Sỹ Ánh

23/04/2026 07:42 AM (GMT+7)
