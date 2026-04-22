Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Australia: Thách thức nhà vô địch (U17 Đông Nam Á)

(19h30, 22/4, bán kết U17 Đông Nam Á) U17 Australia đang là đội ĐKVĐ nhưng U17 Việt Nam có thanh thế sau khi đã vượt qua bảng đấu khó.

19h30, 22/4 | Gelora Delta

U17 Việt Nam
Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Australia: Thách thức nhà vô địch (U17 Đông Nam Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Australia: Thách thức nhà vô địch (U17 Đông Nam Á) - 1
U17 Australia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Australia: Thách thức nhà vô địch (U17 Đông Nam Á) - 1
Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách
Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Australia: Thách thức nhà vô địch (U17 Đông Nam Á) - 1
Lachlan, Winston, Fraser, Oliver, Amile, Georgio, Akeem, Max Court, Luka, Achnaff, Josef

U17 Việt Nam vào bán kết với tư cách đội nhất bảng A cùng thành tích bất bại và chưa để thủng lưới bàn nào. Lối chơi kỷ luật, khả năng pressing tầm cao và sự tập trung của hàng thủ do HLV Cristiano Roland xây dựng đã khiến các đối thủ như Indonesia hay Malaysia không thể chọc thủng lưới.

Tuy nhiên đối thủ ở bán kết, U17 Australia có sức mạnh đáng gờm. Họ không chỉ là nhà ĐKVĐ của giải, họ đã vượt qua bảng C với vị trí đầu bảng và cũng là đội duy nhất đã toàn thắng vòng bảng, cũng như không để thủng lưới bàn nào giống U17 Việt Nam. "Chuột túi" sở hữu thể hình vượt trội cùng lối chơi, giàu tốc độ. Những pha bóng bổng và các tình huống đánh biên của Australia luôn là bài đánh nguy hiểm.

U17 Australia còn có lợi thế khi họ được nghỉ tới 4 ngày để chuẩn bị cho trận này, trong khi U17 Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ. Dù vậy ở vòng bảng, U17 Australia gặp toàn các đối thủ dễ là U17 Brunei, U17 Singapore và U17 Campuchia, nhưng ngay cả trước U17 Singapore & Campuchia họ cũng chơi không quá thuyết phục.

Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Australia bán kết U17 Đông Nam Á 2026
Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Australia bán kết U17 Đông Nam Á 2026

Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Australia, bán kết U17 Đông Nam Á 2026: Phân tích chiến thuật, dự đoán tỷ số trận U17 Việt Nam đấu với U17...

Bấm xem >>

Theo Q.D

