HLV Lampard xây công trình kỳ vĩ ở Coventry, trở lại Chelsea sẽ là sai lầm?

Người vực dậy

Tiếng Anh có câu “Every dog has its day”, có thể dịch ra tiếng Việt là “sông có khúc, người có lúc”. Câu đó có thể dùng cho Frank Lampard: đã từng không thành công ở Chelsea và Everton, nhưng giờ ông vừa đưa Coventry thăng hạng Premier League, 25 năm sau mùa giải gần nhất họ đá ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh.

Mark Robins đã hồi sinh Coventry từ một đội ngụp lặn ở giải hạng Tư (League Two)

Những năm trước Coventry đã từng vào chung kết playoff và sau đó còn suýt thắng MU ở bán kết FA Cup. Đó là dưới sự dẫn dắt của HLV Mark Robins, người trong 7 năm đã kéo Coventry từ tận giải hạng 4 (League Two) lên Championship, Robins được yêu mến tới mức nhận cả bằng Thạc sĩ danh dự từ Đại học Coventry.

Quyết định sa thải Robins vào năm 2024 đến như một cú sốc, rằng chính thông cáo của Coventry gọi ông là “một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB”. Nhưng Coventry khi đó chỉ đứng trên khu vực xuống hạng có 1 điểm và sa thải Robins là điều không thể không làm từ phía giới chủ. Vấn đề ở chỗ họ chọn Lampard, người khi đó đã 18 tháng không làm công việc nào liên quan đến bóng đá.

Khỏi phải nói các fan Coventry đã bi quan thế nào khi nghe tin. Đến những người lạc quan nhất cũng chỉ hy vọng Lampard sẽ giúp Coventry ổn định trụ lại ở Championship.

Lampard coi chức vô địch Championship cùng Coventry lớn không kém các danh hiệu ông đoạt được khi còn là cầu thủ

Nhưng Lampard đã nhanh chóng đưa Coventry thắng liên tiếp, mùa giải 2024/25 Coventry kết thúc ở vị trí thứ 5 và dừng bước ở bán kết playoff dưới tay một Sunderland mạnh hơn. Giờ là chức vô địch Championship 2025/26, danh hiệu Championship đầu tiên của Coventry kể từ thập niên 1960 và cũng là danh hiệu đầu tiên cho cá nhân Lampard trong nghiệp huấn luyện.

Dấu ấn chiến thuật

Trong ngày đoạt vé lên hạng, Lampard nói thành công này to lớn không khác gì những điều ông đã đạt được khi còn là cầu thủ. Lampard cũng không quên tri ân người tiền nhiệm Mark Robins, bởi thành công của ông đã được xây dựng dựa trên nền tảng Robins để lại, nhưng đó là sự khiêm tốn của Lampard chứ thực tế ông đã có dấu ấn riêng rõ rệt lên đội hình Coventry bây giờ.

Coventry thủng lưới liên tục khi Robins bị sa thải và việc đầu tiên Lampard làm khi nhậm chức là lập tức siết chặt khâu phòng ngự. Lampard vẫn giữ sơ đồ 4-2-3-1 của Coventry khi lên bóng nhưng ở trạng thái phòng ngự là chuyển sang đá 4-4-2, qua đó tạo ra 2 lớp phòng ngự.

Lampard, vốn là một cựu tiền vệ, đề cao các học trò đá tuyến giữa thường xuyên kết nối với 2 tuyến để lên bóng. Matt Grimes thường lùi về làm trung vệ thứ 3 để tổ chức bóng, và khi Grimes lùi về thì tiền vệ công Jack Rudoni cũng lui xuống để có thể nhận đường chuyền. Khi đã triển khai được sang phần sân đối thủ, 1 trung vệ Coventry sẽ dâng theo như một tiền vệ đánh chặn để chống phản công.

Một pha phản công của Coventry với 6 cầu thủ tham gia, bao gồm cả 4 cầu thủ tấn ông, 1 tiền vệ trung tâm (Torp) và hậu vệ phải (Van Ewijk)

Coventry của Lampard không chú trọng kiểm soát bóng, họ dùng rất nhiều đường chuyền thấp nhưng với lực đi mạnh vào khoảng trống để tiền đạo phía trên băng xuống đón, hoặc dùng bóng dài rót ra sau hàng thủ đối phương nếu đội bạn dâng lên cao. Tốc độ chuyển trạng thái của Coventry rất đáng gờm, một pha phản công của họ có thể kéo tới tận 6 người dâng lên chỉ trong vòng 4-5 giây.

Điều kiện lý tưởng

Đấu pháp của Lampard ở Championship mùa này cho thấy nếu lên Premier League, Coventry có thể trụ lại được. Tuy nhiên họ sẽ cần những cầu thủ tốt hơn, mà điều đó tất nhiên không phải quyền hạn của ông.

May mắn cho Lampard là giới chủ Coventry đã không những can đảm bổ nhiệm ông, mà còn tạo điều kiện lý tưởng cho ông làm việc. CLB này từng nhiều năm sống dở chết dở khi được SISU Capital quản lý, họ xuống hạng 2 lần trong kỷ nguyên SISU và thậm chí bị đá ra khỏi sân vận động họ sở hữu. Nếu không nhờ Mark Robins thì số phận Coventry đã bi thảm hơn thế, và bước ngoặt đến khi doanh nhân địa phương Doug King mua lại CLB hồi năm 2023.

Lampard và doanh nhân Doug King, chủ sở hữu của Coventry từ năm 2023

Khả năng mua quân của Coventry dưới thời Doug King là rất tuyệt vời: Dasilva, Mason-Clark, Kitching, Thomas, van Ewijk, Latibeaudiere, Wright, Simms, Sakamoto và Torp đều gia nhập CLB ngay sau khi King mua đội, Thomas-Asante, Rudoni và Grimes đến vào năm 2024, trong khi mùa hè 2025 Coventry bổ sung thêm thủ môn Rushworth và tiền vệ Onyeka. Chỉ 2 trong các cầu thủ vừa đề cập không ra sân đủ ít nhất 30 trận mùa này, 1 trong số đó là Onyeka mới được mượn từ Brentford hồi tháng 1 (và đã đá 13 trận).

Coventry là CLB thứ 2 mà Lampard dẫn dắt được điều hành tốt ở cấp lãnh đạo. Thậm chí Coventry có thể xem là đội đầu tiên, bởi Derby County sau khi Lampard ra đi đã bị khui ra những sai phạm tài chính dẫn tới bị trừ điểm và xuống hạng cách đây 4 năm, bất chấp nỗ lực giải cứu của Wayne Rooney (nếu không bị trừ điểm thì Derby chắc chắn trụ hạng). Chelsea (đặc biệt là nhiệm kỳ 2) và Everton đều trải qua những biến động ở cấp lãnh đạo khi Lampard đến làm việc.

Can đảm ra biển lớn

Nhìn từ bối cảnh của Coventry, có thể nói Lampard đã chứng minh mình là một HLV giỏi chứ không còn chỉ là một cựu danh thủ dựa dẫm danh tiếng cũ để đi làm HLV. Coventry được điều hành tốt là điều kiện cần, nhưng họ phải cần đến khả năng của Lampard để làm điều kiện đủ trở lại Premier League.

Thành công này thậm chí còn ấn tượng hơn Vincent Kompany ở Burnley và Enzo Maresca ở Leicester. Burnley và Leicester đều đã được nhận khoản tiền lớn từ Premier League hỗ trợ cho các đội xuống hạng, nên Kompany và Maresca vô địch Championship với những đội hình được trả lương cao nhất giải. Coventry thì chẳng có được cái “lưới an toàn” đó, quỹ lương của họ cao chỉ thứ 13 trong 24 đội.

Không như Maresca và Kompany, Lampard không dẫn dắt một đội bóng có quỹ lương cao nhất Championship

Kompany và Maresca rốt cuộc đã dựa vào thành công ở Championship để kiếm việc ở những đại gia như Bayern Munich và Chelsea. Thế còn Lampard? Gần đây có tin Chelsea có thể sẽ sa thải Liam Rosenior và Lampard được xem là một ứng cử viên thay thế. Nếu là chuyện tình xưa nghĩa cũ thì về lý thuyết Lampard có thể quay về Stamford Bridge, nhưng cần nhớ rằng ông đã làm điều đó 1 lần rồi, và ông hẳn biết giới chủ Chelsea hiện tại kém trong điều hành tới mức nào.

Coventry có thể còn nghèo so với mặt bằng Premier League, họ không có một ông chủ là tỷ phú con nhà tài phiệt như Sunderland, nhưng họ đã được điều hành có bài bản. Tottenham giàu mà điều hành tệ thì cũng phải đua trụ hạng, Chelsea không khéo cũng tới lúc chung số phận như Spurs cho dù có cả tỷ bảng trong ngân sách.

Sẽ là tốt cho Lampard nếu ông ở lại Coventry, ông đã xây nên một công trình ấn tượng ở CLB này. Nếu thể hiện được năng lực ở Premier League với tập thể do mình góp công lớn dựng nên, sau này Lampard chuyển sang một CLB lớn cũng chưa muộn.