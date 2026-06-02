NÓNG: Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ HLV Iraola, hứa hẹn giúp "The Kop" bay cao

Cụm từ "Here we go" quen thuộc đã được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano hô vang nhằm xác nhận thương vụ Iraola cập bến Liverpool. Fabrizio Romano cho biết các cuộc đàm phán đã diễn ra rất tốt trong 48 giờ qua và những thỏa thuận quan trọng đã hoàn tất.

Hiện Liverpool chỉ còn đợi hoàn tất những bước nhỏ trước khi chính thức công bố Iraola với công chúng. Trước đây, ông thầy người Tây Ban Nha được "The Kop" chọn làm ứng viên hàng đầu trong công cuộc thay thế Slot.

Iraola được kỳ vọng mở ra chương mới cho Liverpool

Slot bị Liverpool cho thôi việc khi ông không thể giúp Liverpool thi đấu thành công ở mùa giải 2025/26. Cũng may cho "Lữ đoàn đỏ" khi họ vẫn có thể giành vé dự Cúp C1 mùa giải tới.

Giám đốc thể thao của Liverpool, Richard Hughes trước đây đã bổ nhiệm Iraola dẫn dắt Bournemouth từ Raya Vallacano vào năm 2023. Ông có mối quan hệ tốt với chiến lược gia này nên dễ dàng giúp Liverpool sở hữu chiến lược gia vừa tài năng, vừa trẻ trung.

HLV Iraola góp công lớn giúp Bournemouth chơi thăng hoa ở mùa giải vừa qua. Họ cán đích ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, từ đấy đoạt vé dự Europa League mùa tới. Ông từng cùng Bournemouth bất bại trong 18 trận liên tiếp ở sân chơi số một xứ sương mù.

Liverpool chưa có ý định mua sắm nào ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Họ sẽ chờ khi Iraola chính thức ngồi vào ghế nóng rồi sẽ có những hành động cần thiết.

Ban lãnh đạo Liverpool muốn xây dựng đội bóng giàu năng lượng, pressing đối phương quyết liệt và chơi chủ động. Đây là những phẩm chất mà Iraola từng xây dựng cho Bournemouth.