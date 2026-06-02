Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

NÓNG: Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ HLV Iraola, hứa hẹn giúp "The Kop" bay cao

Sự kiện: Premier League 2025-26 A.F.C Bournemouth Liverpool

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano gần đây cho biết Liverpool đã đạt được những thỏa thuận quan trọng nhất để chiêu mộ HLV Andoni Iraola.

   

Cụm từ "Here we go" quen thuộc đã được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano hô vang nhằm xác nhận thương vụ Iraola cập bến Liverpool. Fabrizio Romano cho biết các cuộc đàm phán đã diễn ra rất tốt trong 48 giờ qua và những thỏa thuận quan trọng đã hoàn tất. 

Hiện Liverpool chỉ còn đợi hoàn tất những bước nhỏ trước khi chính thức công bố Iraola với công chúng. Trước đây, ông thầy người Tây Ban Nha được "The Kop" chọn làm ứng viên hàng đầu trong công cuộc thay thế Slot. 

Iraola được kỳ vọng mở ra chương mới cho Liverpool

Iraola được kỳ vọng mở ra chương mới cho Liverpool

Slot bị Liverpool cho thôi việc khi ông không thể giúp Liverpool thi đấu thành công ở mùa giải 2025/26. Cũng may cho "Lữ đoàn đỏ" khi họ vẫn có thể giành vé dự Cúp C1 mùa giải tới. 

Giám đốc thể thao của Liverpool, Richard Hughes trước đây đã bổ nhiệm Iraola dẫn dắt Bournemouth từ Raya Vallacano vào năm 2023. Ông có mối quan hệ tốt với chiến lược gia này nên dễ dàng giúp Liverpool sở hữu chiến lược gia vừa tài năng, vừa trẻ trung.

HLV Iraola góp công lớn giúp Bournemouth chơi thăng hoa ở mùa giải vừa qua. Họ cán đích ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, từ đấy đoạt vé dự Europa League mùa tới. Ông từng cùng Bournemouth bất bại trong 18 trận liên tiếp ở sân chơi số một xứ sương mù. 

Liverpool chưa có ý định mua sắm nào ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Họ sẽ chờ khi Iraola chính thức ngồi vào ghế nóng rồi sẽ có những hành động cần thiết. 

Ban lãnh đạo Liverpool muốn xây dựng đội bóng giàu năng lượng, pressing đối phương quyết liệt và chơi chủ động. Đây là những phẩm chất mà Iraola từng xây dựng cho Bournemouth. 

Ngỡ ngàng CLB bất bại 18 vòng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh: Bạn thân Arteta xứng thay Slot ở Liverpool
Ngỡ ngàng CLB bất bại 18 vòng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh: Bạn thân Arteta xứng thay Slot ở Liverpool

HLV Andoni Iraola sẽ rời Bournemouth sau mùa giải này, nhưng ông ra đi với món quà cho CLB là tấm vé dự cúp châu Âu mùa sau sau thành tích bất bại gần...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/06/2026 16:29 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN