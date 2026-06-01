Trận đấu nổi bật

SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Liverpool chốt HLV mới trước World Cup: 3 ứng viên lộ diện, Iraola sáng cửa

Liverpool đang khẩn trương đàm phán với các ứng viên và có thể công bố danh tính HLV mới trong 2 tuần nữa.

   

Theo TEAMtalk, Liverpool đang tăng tốc trong các cuộc đàm phán với huấn luyện viên Andoni Iraola, với mục tiêu hoàn tất việc bổ nhiệm "thuyền trưởng" mới trước khi vòng chung kết World Cup 2026 khởi tranh (12/6 - 20/7).

Nguồn tin cho biết, các cuộc trao đổi với đại diện của Iraola đã diễn ra vào cuối tuần và có tiến triển tích cực. Có thông tin rằng, khả năng đôi bên đạt được thỏa thuận cuối cùng đang tăng lên rõ rệt, với kỳ vọng có thể hoàn tất trước khi tuần này kết thúc và trước thời điểm World Cup khởi tranh.

Iraola là 1 trong 3 ứng viên được Liverpool nhắm tới cho ghế HLV trưởng

Một số báo cáo cũng cho rằng các CLB như Bayer Leverkusen và Crystal Palace từng quan tâm đến Iraola, nhưng hiện giảm mức độ theo đuổi do nhận định ông nghiêng về khả năng đến Liverpool.

Liverpool được cho là muốn sớm ổn định vị trí huấn luyện viên để phục vụ kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới và kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Liverpool Echo cho hay, Liverpool cũng đã bổ sung một số ứng viên vào danh sách rút gọn gồm Sebastian Hoeness (Stuttgart) và Pierre Sage (Lens). Tuy nhiên, Iraola được đánh giá là nổi bật hơn nhờ kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh, phong cách chiến thuật rõ ràng và thành tích nhất định cùng Bournemouth.

Sức ép dành cho Giám đốc thể thao Richard Hughes

Hôm thứ Bảy, Liverpool thông báo chia tay HLV Arne Slot vì thành tích yếu kém ở mùa giải 2025/26. Trước đó, giám đốc thể thao Richard Hughes đã báo cáo những lo ngại liên quan đến tương lai của Slot lên ban lãnh đạo tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) và giám đốc bóng đá Michael Edwards.

Các cuộc trao đổi nội bộ cho thấy FSG và Edwards đã để quyền quyết định cuối cùng cho Hughes, đồng thời ông phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Quá trình đánh giá cuối mùa được Liverpool tiến hành trong vài tuần gần đây, trong bối cảnh đội bóng trải qua mùa giải không thành công.

Bên cạnh thành tích, các vấn đề liên quan đến kế hoạch nhân sự ban huấn luyện dưới thời Slot cũng được xem là yếu tố dẫn đến quyết định thay đổi.

Ngay sau đó, Andoni Iraola nổi lên là ứng viên hàng đầu. Theo các nguồn tin, Richard Hughes đã đề xuất Iraola như lựa chọn ưu tiên nhờ mối quan hệ trước đây khi ông còn làm việc tại Bournemouth, đồng thời góp phần đưa Iraola đến sân Vitality vào năm 2023.

10 bom tấn đắt giá nhất NHA 2025/26: Liverpool gây thất vọng, MU "hái quả ngọt"
01/06/2026 18:28 PM (GMT+7)
