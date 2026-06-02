Trực tiếp chuyển nhượng 2/6: MU chốt thêm 2 mục tiêu nâng cấp tuyến giữa
Cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 2/6.
Theo thông tin mới nhất từ The Sun (Anh), MU đang dần giảm sự quan tâm đối với tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace. Đáng chú ý, nguồn tin này cũng tiết lộ hai cái tên hiện được ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford ưu tiên theo đuổi sau khi hoàn tất thương vụ Ederson.
The Sun cho biết: “MU có thể đang tiến hành cuộc tái thiết tuyến giữa, nhưng Wharton đang dần tụt xuống trong danh sách ưu tiên của họ. Với mức phí chuyển nhượng rất cao mà Crystal Palace yêu cầu, Sandro Tonali và Mateus Fernandes hiện là hai ứng viên sáng giá nhất để nối gót Ederson cập bến Old Trafford”.
Theo tờ i Paper, MU hiện là lựa chọn số một của Fernandes nếu tiền vệ này quyết định rời West Ham trong mùa hè năm nay. Về phía Tonali, tiền vệ người Italia được cho là ưu tiên số 1 của HLV Michael Carrick trong kế hoạch nâng cấp khu trung tuyến.
Nhà báo Enric Canyellas, người sở hữu gần 35.000 người theo dõi trên mạng xã hội X, khẳng định Dani Olmo có cơ hội lớn chia tay Barcelona để chuyển tới Arsenal, dù bản thân ông không mong muốn điều đó xảy ra.
Canyellas viết trên X vào ngày 1/6: “Dani Olmo đang tiến rất gần đến việc ký hợp đồng với Arsenal. Hiện tại, khả năng cậu ấy ra đi là rất cao. Thông tin trực tiếp từ London...”
Sau đó, ông tiếp tục chia sẻ quan điểm: “Arsenal đang rất muốn có Olmo và đã bắt đầu triển khai các động thái cụ thể. Theo những gì tôi được biết, thương vụ này có vẻ sẽ đi đến hồi kết thành công.
Tuy nhiên, chưa ai khẳng định rằng cầu thủ đã ký hợp đồng, chắc chắn sẽ gia nhập Arsenal hay thương vụ đã hoàn tất. Vì vậy, đừng bóp méo hoặc diễn giải sai thông tin. Hãy bình tĩnh chờ những diễn biến tiếp theo”.
Tương lai của Rodri tại Man City tiếp tục trở thành chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, khi những đồn đoán về khả năng tiền vệ người Tây Ban Nha rời sân Etihad ngày càng gia tăng.
Real Madrid được cho là đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Rodri và muốn đưa anh trở lại Tây Ban Nha thi đấu. Những thông tin mới nhất về quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Rodri và Man City chắc chắn sẽ khiến sự quan tâm từ đội chủ sân Santiago Bernabeu càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Đài phát thanh Cope của Tây Ban Nha cho biết: “Rodri hiện đang tập trung 100% cho World Cup và cũng đang trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Man City. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khoảng cách giữa hai bên vẫn còn khá lớn”.
Arsenal đang nổi lên như một bến đỗ tiềm năng của Marcus Rashford trong kỳ chuyển nhượng hè này, khi tương lai của tiền đạo người Anh vẫn chưa được định đoạt.
Theo tờ Daily Mail (Anh), những người thân cận với Rashford tin rằng Arsenal hoàn toàn có thể tham gia cuộc đua nếu mức giá chuyển nhượng phù hợp. Đây được xem là một khả năng đáng chú ý trong bối cảnh HLV Mikel Arteta đang tìm cách làm mới hàng công trước mùa giải mới.
Dù Rashford cảm thấy hài lòng với cuộc sống và môi trường bóng đá tại Barcelona, đội chủ sân Camp Nou được cho là không muốn kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng vì những khó khăn tài chính kéo dài. Sự do dự của Barcelona đã thu hút sự chú ý từ hàng loạt đội bóng hàng đầu châu Âu. Ngoài Arsenal, cả Chelsea và Bayern Munich cũng đang theo dõi sát diễn biến liên quan đến Rashford.
Theo nhiều nguồn tin tại Italia, Inter Milan sẽ không chiêu mộ cả David Alaba lẫn Harry Maguire trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Lý do chính khiến đội bóng áo sọc xanh đen không mặn mà với hai trung vệ giàu kinh nghiệm là vấn đề tuổi tác. Cả Alaba và Maguire đều đã bước sang tuổi 33, độ tuổi được cho là không phù hợp với định hướng trẻ hóa lực lượng mà Inter đang theo đuổi.
Trước đó, truyền thông Italia đưa tin một số bên trung gian đã đề xuất Maguire với Inter Milan, trong bối cảnh tương lai của trung vệ người Anh tại MU vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.
Manchester United đang lên kế hoạch tăng cường sức mạnh hàng công trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, và đã đưa tiền đạo Dusan Vlahovic của Juventus vào...
-02/06/2026 00:16 AM (GMT+7)