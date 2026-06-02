Trực tiếp chuyển nhượng 2/6: MU chốt thêm 2 mục tiêu nâng cấp tuyến giữa

MU chốt thêm 2 mục tiêu nâng cấp tuyến giữa

Theo thông tin mới nhất từ The Sun (Anh), MU đang dần giảm sự quan tâm đối với tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace. Đáng chú ý, nguồn tin này cũng tiết lộ hai cái tên hiện được ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford ưu tiên theo đuổi sau khi hoàn tất thương vụ Ederson.

The Sun cho biết: “MU có thể đang tiến hành cuộc tái thiết tuyến giữa, nhưng Wharton đang dần tụt xuống trong danh sách ưu tiên của họ. Với mức phí chuyển nhượng rất cao mà Crystal Palace yêu cầu, Sandro Tonali và Mateus Fernandes hiện là hai ứng viên sáng giá nhất để nối gót Ederson cập bến Old Trafford”.

Theo tờ i Paper, MU hiện là lựa chọn số một của Fernandes nếu tiền vệ này quyết định rời West Ham trong mùa hè năm nay. Về phía Tonali, tiền vệ người Italia được cho là ưu tiên số 1 của HLV Michael Carrick trong kế hoạch nâng cấp khu trung tuyến.